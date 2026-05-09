बंगाल को मिलेगा 'अधिकारी' तो तमिलनाडु में होगा 'विजय' का राज, आज शपथ ग्रहण से दो राज्यों में रचा जाएगा बड़ा इतिहास

Suvendu Adhikari CM Swearing-in News: बंगाल को आज सुवेंदु के रूप में अपना 'अधिकारी' मिल जाएगा. तो तमिलनाडु में आज से जोसेफ 'विजय' का राज शुरू होगा. दोनों राज्यों में आज सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा. इसके साथ ही एक बड़ा इतिहास भी रच जाएगा.
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Joseph Vijay CM Swearing-in News: सुवेंदु अधिकारी का नाम इतिहास में लिखने वाला है. सुवेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे. जिनके नाम का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज एलान कर दिया. कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई. केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह ने विधायकों से दो बार उनकी राय मांगी. लेकिन दोनों बार सुवेंदु अधिकारी के अलावा कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया. जिसके बाद सुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी गई.
सीएम को नाम का एलान होते ही सुवेंदु अधिकारी के घर के बाहर जश्न मनने लगा है तो दूसरी तरफ शपथग्रहण की तैयारी तेज हो गई. सुवेंदु का शपथग्रहण एक तरह से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होगा. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे.
सुवेंदु आज सुबह सुबह 11 बजे रवींद्र नाथ टैगोर की जयंती के ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. आज ही के दिन 9 मई को रवींद्र जयंती भी मनाई जाती है. इसी शुभ अवसर पर राज्य की पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है.
इससे पहले सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार शाम राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात करके भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश किया. उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी और तपस रॉय भी लोक भवन पहुंचे. राज्यपाल ने उन्हें 9 मई को शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया. सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा करेगी.
खुद को सीएम पद के लिए चयनित किए जाने पर उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और अमित शाह का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मुझे विधायक दल का नेता चुना गया. सभी विधायकों का समर्थन मिला है. भाजपा में लोकतंत्र है. हम संगठन और जनता के लिए चुनावी वादों को पूरा करेंगे.' इस फैसले के साथ सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.
दूसरी ओर, तमिलनाडु में भी बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी है. अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. पहली बार असेंबली चुनाव में उतरी विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कझगम (TVK) ने 108 सीटें जीतीं, लेकिन बहुमत (118) के आंकड़े से 10 कम रह गई थी. बाद में कांग्रेस, CPI, CPI(M) और VCK के समर्थन ने उसे समर्थन दे दिया, जिसके बाद जोसेफ विजय की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है.
यह शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में होगा. राहुल गांधी भी इस समारोह में शामिल होंगे. विजय की ताजपोशी के साथ ही तमिलनाडु में पहली बार द्रविड़ पार्टियों (DMK और AIADMK) का राज्य की सत्ता पर एकाधिकार भी टूट जाएगा. दोनों पार्टियां बारी-बारी से 1967 से राज्य पर शासन करती आ रही थीं. लेकिन इस बार एक्टर से राजनेता बने जोसेफ विजय ने पहले ही चुनाव में दोनों पार्टियों को बुरी तरह परास्त करके उनका किला उखाड़ दिया.
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