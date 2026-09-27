/‘दुश्मनी गई, दोस्ती आई’: ममता-माकपा की बढ़ती नजदीकी पर शुभेंदु का तंज, बताया- ‘सुविधा की शादी’, SIR पर भी घेरा

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल और सीपीआई(एम) के बीच उभरती नजदीकी को ‘सुविधा की शादी’ करार दिया है. विपक्षी एकता की नई कोशिशों पर तंज कसते हुए सुवेंदु ने कहा, 'ममता बनर्जी खुद को प्रासंगिक रखने के लिए पुराने दुश्मन से हाथ मिला रही हैं. वहीं एसआईआर मुद्दे पर आरोपों का जवाब देते हुए सुवेंदु ने कहा कि हार का ठीकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पर फोड़ना गलत है. ऐसा करके ममता और कांग्रेस ने जनादेश के फैसले का अपमान किया है. अधिकारी की यह टिप्पणी हाल ही में एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के बीच 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (एसआईआर) को लेकर मतभेदों के मुद्दे पर ममता बनर्जी और सीपीआई (एम) महासचिव बेबी के बीच फोन कॉल का जिक्र था.
सुवेंदु ने हुगली जिले के श्रीरामपुर में हुई ममता बनर्जी की रैली में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों की बहुत कम मौजूदगी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जनता उनकी हर पॉलिटिकल चाल समझ गई है, इसलिए उनकी रैलियों में नहीं जा रही है.
सुवेंदु ने कहा, 'एम.ए. बेबी और ममता बनर्जी के बीच संदेशों के आदान-प्रदान का मकसद साफ तौर पर राजनीतिक समझ बनाना था. एक समय था जब पश्चिम बंगाल की जनता ने सीपीआई (एम) को हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाया था अब तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई (एम) दोस्त बन गए हैं. यानी ममता बनर्जी ने माकपा से हाथ मिला लिया है. अब सीपीआई (एम) उनकी दोस्त बन गई है. यह सब सिर्फ खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद वह राज्य में अपनी स्थिति नहीं बदल पाएंगी.'
अधिकारी ने ममता बनर्जी के उन आरोपों का भी जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि एसआईआर के कारण पश्चिम बंगाल में 27 लाख से ज्यादा असली वोटरों के नाम हटा दिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा, अब वह अपनी हार का दोष भाजपा, ईसीआई और एसआईआर पर मढ़ रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थीं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी. इन न्यायिक अधिकारियों ने ही फैसले लिए थे.'
उन्होंने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी समेत विपक्ष के नेता बाद के चुनावों में अपनी हार के लिए एसआईआर को बहाना बना रहे हैं. पश्चिम बंगाल में हमने 208 सीटें जीतीं. तृणमूल कांग्रेस सिमटकर सिर्फ 80 सीटों पर रह गई. दिक्कत सिर्फ ये है कि ममता बनर्जी जनता के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं. अब तो उन्होंने उस पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न भी खो दिया है जिसे उन्होंने ही बनाया था.