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सुवेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम, अमित शाह ने किया ऐलान; कल सुबह 11 बजे शपथ

Suvendu Adhikari New CM Of Bengal: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी होंगे. भाजपा विधायक दल की बैठक में सुवेंदु अधिकारी को नेता चुना गया. कल सुबह 11 बजे वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. अमित शाह ने सुवेंदु के नाम का ऐलान किया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 08, 2026, 05:30 PM IST
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सुवेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम, अमित शाह ने किया ऐलान; कल सुबह 11 बजे शपथ

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी होंगे. भाजपा विधायक दल की बैठक में सुवेंदु अधिकारी को नेता चुना गया. कल सुबह 11 बजे वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इसके बाद अटकलों पर विराम लग गया है. ज़ी न्यूज ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि सुवेंदु अधिकारी ही बंगाल के नए सीएम होंगे, जिसपर अब मुहर लग गई है. अमित शाह ने सुवेंदु के नाम का ऐलान किया.  

दरअसल, पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है और कुल 207 सीटों पर जीत हासिल की. बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सुवेंदु के नाम की चर्चा की जा रही थी. विधयाक दल की बैठक में उन्हें ही नेता चुना गया. अमित शाह ने बताया कि सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से सुवेंदु के नाम पर मुहर लगाई. इसके अलावा पश्चिम बंगाल नें कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा. 

सुवेंदु अधिकारी को चुना गया विधायक दल का नेता

पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया था. आज शाह दिल्ली से कोलकाता पहुंचे. कोलकाता में बीजेपी के सभी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगी. अमित शाह ने बताया कि सभी विधायकों ने एक मत से सुवेंदु अधिकारी के नाम पर सहमति जताई और कोई अन्य नाम नहीं सुझाया गया.  

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अमित शाह ने सुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करने के बाद कहा कि ममता बनर्जी ने ऐसे हालात बना दिए थे कि बंगाल में मत की अभिमती नामुमकिन थी. उन्होंने कहा कि हम सोनार बांग्ला कें लक्ष्य को लेकर चलेंगे. अब भयमुक्त बंगाल का रास्ता प्रसस्त हो चुका है. बंगाल को विदेशी विचारों से प्रभावित सरकारों से मुक्ति मिलेगी.  

घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकालेंगे: शाह 

अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए केवल बंगाल ही नहीं, बल्कि देश पूरे देश से घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकालेंगे. शाह ने कहा कि बंगाल की जीत केवल बंगाल में जीत नहीं, बल्कि देश के सुरक्षा की गारंटी है. शाह ने बताया कि बीजेपी विधायक की जीत का मार्जिन 28000 से अधिक है. उन्होंने कहा कि पहली बार बंगाल में एक भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई. सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में घर में घुसकर ममता बनर्जी को हराया. 

यह भी पढ़ें: NDA से बाहर हो सकती है AIADMK, तमिलनाडु में BJP को बड़ा झटका

शाह ने क्या-क्या कहा? 

अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर बंगाल की जनता के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं. कम्युनिस्ट काल से जो माहौल बना हुआ था, उसे ममता बनर्जी ने और गहरा कर दिया था और वहां वोट डालना लगभग असंभव था. मैं उस भारी जीत के लिए बहुत आभारी हूं जो बंगाल की जनता ने BJP और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके हमें दी है.  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं.

मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हम पर जो उम्मीदें रखी हैं, जिनके आधार पर उन्होंने हमें यह जनादेश दिया है, हम उस भरोसे को पूरी तरह से कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे.

यह भी पढ़ें: राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात करने जा रहे विजय, क्या इस बार 'मिशन 118' होगा सक्सेसफुल

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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