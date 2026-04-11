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Hindi Newsदेशकोई ममता बनर्जी से नहीं डरता..., नंदीग्राम की रैली में शुभेंदु का TMC पर तंज, जनता से किए लुभावने वादे

'कोई ममता बनर्जी से नहीं डरता...,' नंदीग्राम की रैली में शुभेंदु का TMC पर तंज, जनता से किए लुभावने वादे

Suvendu Adhikari Chunav Rally: भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नंदीग्राम में चुनाव अभियान शुरू किया. अपने प्रचार अभियान में उन्होंने जनता से कई वादे किए. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 11, 2026, 05:38 PM IST
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'कोई ममता बनर्जी से नहीं डरता...,' नंदीग्राम की रैली में शुभेंदु का TMC पर तंज, जनता से किए लुभावने वादे

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में चुनाव अभियान शुरू किया. इस दौरान उन्होंने लोगों से सीधे जुड़ने के लिए गांव-गांव जाकर 'टोटो' (इलेक्ट्रिक रिक्शा) में यात्रा की. नंदीग्राम ब्लॉक 2 के रामचक इलाके में अपने प्रचार के दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से आमने-सामने बातचीत की, टोटो में बैठकर रैलियां कीं. इस दौरान शुभेंदु अधिकारी को लोगों का अभिवादन करते, बुज़ुर्गों का सम्मान करते और बच्चों पर स्नेह बरसाते देखा गया. प्रचार अभियान के दौरान शुभेंदु ने रैली के मंच से TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला. 

TMC उम्मीदवार पर कसा तंज 

शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता को हराने का संकल्प लिया. उन्होंने बिना नाम लिए नंदीग्राम से TMC उम्मीदवार पर भी तंज कसा और उनकी हालिया राजनीतिक निष्ठा में बदलाव को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा,' जब मैंने TMC छोड़ी तो मैंने अपने सभी आधिकारिक पद छोड़ दिए, लेकिन जब वह आए तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपने पंचायत सदस्य के तौर पर अपना पद क्यों बनाए रखा है? आप अभी भी BJP के 'कमल' के निशान को क्यों पकड़े हुए हैं?'उन्होंने कहा कि कोई भी दोनों तरफ से फायदा नहीं उठा सकता पेड़ से फल भी खाना और साथ ही उसके नीचे जमीन से भी बटोरना. उन्होंने जिस तरह की राजनीति की जा रही थी, उसकी प्रकृति पर सवाल उठाया.  

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शुभेंदु अधिकारी के वादे

शुभेंदु ने कहा कि अगर वह चाहते तो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराकर उस उम्मीदवार का नामांकन रद्द करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया. उन्होंने तर्क दिया,' लोगों को लगता कि शुभेंदु उससे डरता है. आखिर, अगर कोई ममता बनर्जी से नहीं डरता, तो वह भला उससे क्यों डरेगा?' अपने संबोधन में शुभेंदु अधिकारी ने कई वादे भी किए. उन्होंने कहा कि अगर BJP सरकार बनाती है तो वे प्रवासी मजदूरों की वापसी में मदद करेंगे, हल्दी नदी पर एक पुल बनाएंगे, नंदीग्राम-हल्दिया और बोयाल-महिषादल के बीच संपर्क स्थापित करेंगे और रेल सेवाएं शुरू करेंगे. उन्होंने बताया कि ममता ने बदले की भावना से नंदीग्राम रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी 6 एकड़ जमीन अभी तक नहीं सौंपी है. उन्होंने ऐलान किया,' जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम वह 6 एकड़ जमीन मुहैया कराएंगे और नंदीग्राम के लोग दूसरी जगहों पर जाने के लिए यहीं नंदीग्राम से ट्रेन पकड़ सकेंगे.'   

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बढ़ाएंगे मासिक भत्ता 

शुभेंदु अधिकारी ने बाईपास सड़क के काम को आगे बढ़ाने और नहर के रेनोवेशन के बारे में भी बात की. उन्होंने जोर देकर कहा,' नहर के नवीनीकरण का काम मैंने ही करवाया था, जबकि वह मिट्टी की चोरी में लगे थे.' इसके अलावा, उन्होंने महिलाओं के लिए मासिक भत्ते को 1,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने, युवाओं के लिए भी इसी तरह 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने, बुढ़ापा और विधवा पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने, 3,100 रुपये की दर से धान की खरीद करने, 'मत्स्य साथी' योजना शुरू करने और सोलर प्लांट लगाने का आश्वासन दिया. 

ED की छापेमारी पर टिप्पणी 

ED की छापेमारी को लेकर TMC पर हमला बोलते हुए शुभेंदु ने कहा कि जांच काफी समय से चल रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्थ तो बस एक छोटी मछली है. महज रबर की चप्पलें हैं. असली दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उन्होंने मोयना में TMC कार्यकर्ताओं पर हमलों के आरोपों को खारिज करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि वह  स्थानीय महिलाएं थीं जिन्होंने 'लक्ष्मी भंडार' योजना का लाभ नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया था. बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने सुबह से ही कई मंदिरों में पूजा-अर्चना की और रामचक, गोपालचक और बलरामपुर समेत कई क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए. उन्होंने दिन के आखिर में सिंधुरिया और असदताला क्षेत्रों में जनसभाएं करके अपने चुनाव प्रचार खत्म किया. 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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