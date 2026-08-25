/जादवपुर में ‘आजादी’ के नारे पर भड़के सुवेंदु, ZEE के मंच से दी दो टूक चेतावनी; 3 समितियों का भी ऐलान

ZEE 24 घंटा के मेगा कॉन्क्लेव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर सख्त बयान दिया. उन्होंने कहा कि जादवपुर की दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे जाने के वीडियो उन्होंने खुद पोस्ट किए हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बंगाल में किशनजी समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं है. ‘आजादी’ के नाम पर ऐसी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी. इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान होने वाले कई गलत कामों का भी जिक्र किया. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ‘दिमागी नक्सलियों’ और उनके समर्थकों को भी निशाने पर लिया और कहा कि पश्चिम बंगाल में उनके लिए कोई जगह नहीं है.
हाल में कैंपस में SFI और ABVP से जुड़े छात्रों के बीच झड़प हुई. इसके बाद दोनों पक्षों ने प्रदर्शन किए और पुलिस को दखल देना पड़ा. इसी महीने यूनिवर्सिटी परिसर में ‘आजादी’ और देश-विरोधी नारों/ग्रैफिटी को लेकर विवाद उठा. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि अगर ऐसी ग्रैफिटी की पुष्टि होती है तो उसे हटाकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए. इसके अलावा किशनजी, यानी माओवादी नेता को महिमामंडित करने वाले कथित नारों/गतिविधियों को लेकर भी अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि ‘किशनजी रेड सैल्यूट’ जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने ZEE 24 Ghanta के मेगा कॉन्क्लेव में पश्चिम बंगाल की पिछली सरकार पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए. इस मौके पर उन्होंने उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा का भी जिक्र किया. पश्चिम बंगाल के औद्योगिक वातावरण के बारे में बात करते हुए कहा कि रतन टाटा को भी बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था लेकिन अब किसी को भी इस तरह के हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा. उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाना नई सरकार के लक्ष्यों में से एक है.
मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछली सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने ओबीसी सूची में 72 समूहों को शामिल किया था, ताकि 98 प्रतिशत मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल सके. उन्होंने संकेत दिया कि इन फैसलों की भी एक नई समिति के जरिए जांच की जाएगी.
इंडस्ट्री पॉलिसी समिति: बंगाल में नए उद्योग क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी वजहों की समीक्षा करेगी और नई औद्योगिक नीति तैयार करने पर काम करेगी.
पिछली सरकार के फैसलों की जांच समिति: पिछली सरकार के दौरान लिए गए कथित अवैध फैसलों की जांच करेगी.
भ्रष्टाचार जांच समिति: पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच करेगी.