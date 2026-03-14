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Hindi Newsदेशपुणे में लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने स्वामी रामदेव, CM देवेंद्र फडणवीस ने दी शुभकामनाएं

पुणे में लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने स्वामी रामदेव, CM देवेंद्र फडणवीस ने दी शुभकामनाएं

Life Transformation Centre: लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर सरकार, अध्यात्म जगत, रक्षा क्षेत्र और खेल जगत की जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. विशिष्ट अतिथियों में स्वामी रामदेव और रोंजन सोढ़ी भी शामिल हुए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:19 PM IST
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पुणे में लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने स्वामी रामदेव, CM देवेंद्र फडणवीस ने दी शुभकामनाएं

Life Transformation Centre Pune: देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में अनोखी शुरुआत हुई. इस पहल के तहत पुणे जिले के बोरिबेल में तमाम गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में 'लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर' का उद्घाटन हुआ. इसका निर्माण डॉ. राहुल कराड की मां उर्मिला कराड की याद में हुआ, जिन्होंने ऐसा प्रकल्प बनाने के बारे में सोचा था. इस सेंटर का मकसद छात्रों को प्रकति और समाज से एकाकार करके मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने के साथ, उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना है. एलटीसी के उद्घाटन के मौके पर सरकार, अध्यात्म जगत, रक्षा क्षेत्र और खेल जगत की जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. विशिष्ट अतिथियों में स्वामी रामदेव और रोंजन सोढ़ी शामिल हुए. उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता डॉ. विश्वनाथ कराड ने की जो एमआईटी इंस्टीट्यूट पुणे और एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं.

इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार, कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरने, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ (PVSM, AVSM) के संदेश साझा किए गए.

मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मौके पर दिए संदेश में कहा, 'महाराष्ट्र की धरती लंबे समय से संतों, समाज सुधारकों और राष्ट्र निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है. संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की आध्यात्मिक विरासत से लेकर महात्मा ज्योतिराव फुले और क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले की समाज में बदलाव लाने वाली दूरदृष्टि तक, महाराष्ट्र की धरती ने ज्ञान को सेवा, नैतिकता और समाज की भलाई से जोड़ने की परंपरा को कायम रखा है. कृषि और प्रकृति फिजिकल फिटनेस और खेल, टीम बिल्डिंग और लीडरशिप, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, अध्यात्मिकता और शांति को ध्यान में रखते हुए बना लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ, उन्हें अनुशासित करेगा. ये सेंटर युवाओं में नेतृत्व की क्षमता उभारने के साथ सभी को दयालु बनाने में मददगार साबित होगा. मैं पुणे में बने सेंटर के उद्घाटन के मौके पर बधाई देता हूं.'

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स्वामी रामदेव की सीख

इस मौके पर स्वामी रामदेव ने कहा, 'लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनकर खुशी हुई. MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान न सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस बल्कि युवाओं का चरित्र निर्माण करके, उन्हें भारत की परंपराओं और मूल्यों से जोड़कर जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं. देश हित में ऐसे संस्थान अच्छे काम कर रहे हैं. लाखों छात्रों को पढ़ाना समाज के लिए एक बड़ी सेवा है. मैं साधारण किसान परिवार से आता हूं, इसलिए जानता हूं कि शिक्षा और स्व-अनुशासन की जिंदगी बदलने में कितनी अहम भूमिका होती है. हर युवा में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं. युवाओं को सामूहिक विकास और सामूहिक सफलता जैसे विराट नजरिए से प्रेरणा देनी चाहिए. हमें अपने सपनों को नौकरी या सैलरी तक सीमित नहीं रखना चाहिए.  हमें समाज और देश के लिए कुछ योगदान देने की इच्छा रखनी चाहिए. यहां पढ़ने वाले छात्र प्रकति से जुड़ने के साथ अनुशासन सीखेंगे और स्वस्थ्य रहने के साथ-साथ अपनी नेतृत्व क्षमता को भी उभारेंगे'.

इस सेंटर को खोलने का मकसद बताते हुए डॉ. राहुल कराड ने कहा, 'यहां पढ़ने वाले छात्र एक्सपीरिएंशियल लर्निंग के जरिए प्रकति, ग्रामीण जीवन और भारतीय सभ्यता के गहन मूल्यों से फिर से जुड़ सकें, यही प्रमुख उद्देश्य है. मेरा मानना ​​है कि यह सेंटर शिक्षा क्षेत्र में एक बदलाव लाने वाली प्रयोगशाला बनेगा. ये सेंटर छात्रों की शारीरिक, बौद्धिक और इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाने के साथ उनके मन में समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी जगाएगा. 

उन्होंने ये भी कहा, 'एलटीसी में हम मानते हैं कि कृषि और प्रकृति, शारीरिक फिटनेस और खेल, नेतृत्व और टीम निर्माण, आध्यात्मिकता और ज्ञान तथा देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करना किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक और सभी के लिए लाभप्रद बनाने की दिशा में रूपांतरित करने के लिए जरूरी है. यहां आने वाले छात्र अपने मन और हृदय को उस यात्रा के लिए खुला रखें जिसमें आप बेहतर भविष्य का सपना देखकर उसे साकार करेंगे.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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