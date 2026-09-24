/स्वास्थ्य संवाद 2026: जेनेटिक्स या खराब लाइफस्टाइल, कैंसर की असली वजह क्या? एक्सपर्ट्स से दिए बचाव के जरूरी टिप्स

कैंसर आज के दौर में एक ऐसी गंभीर बीमारी बन चुका है, जिसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं. भारत में तेजी से पैर पसार रहे कैंसर के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है. आईसीएमआर (ICMR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 75 वर्ष की उम्र से पहले हर 9 में से 1 व्यक्ति कैंसर का शिकार हो रहा है. इसके बावजूद समाज में इस बीमारी की असली वजहों, लक्षणों और इलाज को लेकर कई तरह के भ्रम फैले हैं. जी न्यूज के खास कार्यक्रम 'स्वास्थ्य संवाद' में जाने-माने कैंसर विशेषज्ञों ने साफ किया कि जेनेटिक्स से इतर हमारी लाइफस्टाइल किस तरह इस बीमारी को दावत दे रही है और कैसे थोड़ी सी सतर्कता से इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है.
'स्वास्थ्य संवाद' में कैंसर से जुड़े तमाम जरूरी सवालों, फैली गलतफहमियों और इससे बचने के तरीकों पर खुलकर बात हुई है. इस चर्चा में क्लियरमेडी हेल्थकेयर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमांडर नवनीत बाली और जाने-माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. दिनेश भुरानी शामिल हुए. दोनों एक्सपर्ट्स ने आम लोगों के काम की जरूरी बातें और अपने अनुभव साझा किए है.
सवाल: कैंसर होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, यह डीएनए/जेनेटिक्स से होता है या लाइफस्टाइल में आए बदलाव से?
कमांडर नवनीत बाली कहते हैं कि 'मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन देश भर में कैंसर से जुड़े अस्पतालों का संचालन करने और कई डॉक्टरों से बातचीत के अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि ज्यादातर डॉक्टर और वैज्ञानिक इसे आंशिक रूप से लाइफस्टाइल और आंशिक रूप से सेल्यूलर स्तर पर होने वाले जेनेटिक म्यूटेशन की बीमारी मानते हैं. अगर हम 50-50 का अनुपात भी मान लें कि 50% वजह लाइफस्टाइल है और 50% जेनेटिक्स, तो सबसे राहत भरी बात यह है कि लाइफस्टाइल पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है. बचाव (प्रिवेंशन) कैंसर के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, अगर हम अपनी दिनचर्या और आदतों में बदलाव करके इसे रोक सकते हैं, तो यह उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है.'
सवाल: पहले माना जाता था कि ग्रामीण इलाकों की आबोहवा साफ है, फिर भी अब वहां कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?
डॉ. दिनेश भुरानी कहते हैं कि 'इसकी मुख्य वजह यह है कि अब ग्रामीण इलाके भी तेजी से शहरी रंग में रंग रहे हैं (अर्बनाइज्ड हो रहे हैं). जो मिलावटी खान-पान और दूषित हवा-पानी शहरों में था, वही अब गांवों तक भी पहुंच रहा है. दूसरा कारण है शारीरिक श्रम की कमी. टेक्नोलॉजी आने से खेतों में पहले जैसी कड़ी मेहनत कम हो गई है, जिससे लाइफस्टाइल बदली है. इसके अलावा, रूरल एरियाज में सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों के लिए एचपीवी (HPV) वैक्सीन की पहुंच बहुत सीमित है. पहले लोग अक्सर अन्य गंभीर संक्रमणों की वजह से कम उम्र में दम तोड़ देते थे, लेकिन अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते जीवन प्रत्याशा (उम्र) बढ़ी है, जिससे उम्र से जुड़े (एज-रिलेटेड) कैंसर के मामले भी ज्यादा सामने आ रहे हैं.'
सवाल: क्या कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है? सोशल मीडिया पर अल्कलाइन वॉटर जैसे कई नुस्खों के दावों में कितनी सच्चाई है?
डॉ. दिनेश भुरानी कहते हैं कि 'अगर कैंसर की पहचान समय रहते शुरुआती चरण में हो जाए, तो कई तरह के कैंसर पूरी तरह ठीक (क्योर) हो सकते हैं. हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं, जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट में गांठ (लंप) होना या कोई गायनेकोलॉजिकल परेशानी होना. जब तक वे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, काफी देर हो चुकी होती है.
आज के समय में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के जरिए हम मरीज के खुद के इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के काबिल बना रहे हैं. क्रिकेटर युवराज सिंह इसका जीता-जागता उदाहरण हैं, जिन्होंने कैंसर को मात देकर दोबारा क्रिकेट खेला और शानदार प्रदर्शन किया. ऐसे कई सेलिब्रिटीज और आम लोग हैं जो पूरी तरह ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं. इसलिए सोशल मीडिया के भ्रामक दावों में न पड़ें, शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर से जांच कराएं.'
सवाल: कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन आज सबसे ज्यादा दोष लाइफस्टाइल को दिया जाता है, वैज्ञानिक नजरिए से यह कितना सही है?
कमांडर नवनीत बाली ने बताया 'लाइफस्टाइल को जिम्मेदार मानना बिल्कुल सही निष्कर्ष है. सबसे अहम बात यह है कि जेनेटिक्स, किस्मत या सेल्यूलर म्यूटेशन हमारे वश में नहीं हैं, लेकिन लाइफस्टाइल 100% हमारे हाथ में है. बिना एक भी पैसा खर्च किए हम खुद को कई तरह के कैंसर से बचा सकते हैं, जैसे सुबह वॉक पर जाना, खान-पान में सुधार करना आदि. इसके साथ ही, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने पाया है कि लगातार तनाव (स्ट्रेस) और डिप्रेशन का भी कैंसर से गहरा ताल्लुक है. अगर हम योग और ध्यान (मेडिटेशन) के जरिए तनाव पर काबू पाना सीख लें और अपनी दिनचर्या सुधार लें, तो हम कैंसर को पहले ही रोक सकते हैं. अगर हर व्यक्ति यह मान ले कि वह अपनी लाइफस्टाइल बदलकर कैंसर से बच सकता है, तो समझ लीजिए कि उसने इस बीमारी के खिलाफ अपनी आधी लड़ाई पहले ही जीत ली.'