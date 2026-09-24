Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /स्वास्थ्य संवाद 2026: जेनेटिक्स या खराब लाइफस्टाइल, कैंसर की असली वजह क्या? एक्सपर्ट्स से दिए बचाव के जरूरी टिप्स

स्वास्थ्य संवाद 2026: जेनेटिक्स या खराब लाइफस्टाइल, कैंसर की असली वजह क्या? एक्सपर्ट्स से दिए बचाव के जरूरी टिप्स

क्या कैंसर सिर्फ जेनेटिक्स की देन है, या हमारी रोजमर्रा की आदतें ही इसे शरीर में न्योता दे रही हैं? जी न्यूज के ‘स्वास्थ्य संवाद’ में देश के टॉप कैंसर विशेषज्ञों ने इस जानलेवा बीमारी को लेकर एक ऐसा सच उजागर किया है, जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा. जानिए...कैंसर से जुड़े तमाम जरूरी सवालों के जवाब...

Written ByBhoopendra Rai
Published: Sep 24, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:04 PM IST
स्वास्थ्य संवाद 2026: जेनेटिक्स या खराब लाइफस्टाइल, कैंसर की असली वजह क्या? एक्सपर्ट्स से दिए बचाव के जरूरी टिप्स
Image Credit: &#039;स्वास्थ्य संवाद&#039; में कैंसर से जुड़े तमाम जरूरी सवालों के जवाब दिए गए

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Review: शादी शक और मर्डर में झूलती कहानी, अक्षय ओबेरॉय कीइम्पैक्टफुल फिल्म
2
3
4
5