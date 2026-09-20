/स्वास्थ्य संवाद 2026: बच्चों की परवरिश में स्क्रीन टाइम, ऑटिज्म और मोटापे से जुड़ी जरूरी बातें, डॉक्टरों ने बताए बचाव के तरीके

आज के समय में बच्चों की परवरिश पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है. परिवार छोटे हो गए हैं और ज्यादातर माता-पिता नौकरी करते हैं. ऐसे में बच्चों को पर्याप्त समय देना मुश्किल हो रहा है. इसका असर उनके स्क्रीन टाइम, खानपान और सामाजिक व्यवहार पर भी पड़ रहा है. ज़ी न्यूज़ के 'स्वास्थ्य संवाद 2026' में चाइल्ड एंड पेरेंटिंग सत्र के दौरान डॉक्टरों ने बच्चों की सेहत से जुड़े इन मुद्दों पर चर्चा की. विशेषज्ञों ने स्क्रीन टाइम सीमित करने, बच्चों के साथ बातचीत बढ़ाने और सही खानपान पर जोर दिया.
इस दौरान डॉ. डी. के. गुप्ता ने बताया कि पहले संयुक्त परिवारों में बच्चों को दादा-दादी और दूसरे सदस्यों का साथ मिलता था. इससे उनके सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए बेहतर माहौल बनता था. अब न्यूक्लियर फैमिली और दोनों माता-पिता के कामकाजी होने की वजह से बच्चों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता. उन्होंने कहा कि बच्चों का डिजिटल स्क्रीन टाइम बढ़ना चिंता का विषय है. ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल का असर उनके ध्यान, एकाग्रता, याददाश्त और दूसरे मानसिक कौशल पर पड़ सकता है.
डॉ. गुप्ता ने कहा कि बच्चे अपने माता-पिता की आदतों से सीखते हैं. अगर माता-पिता हर समय मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चे भी उसी व्यवहार को अपनाएंगे. उन्होंने सलाह दी कि घर के डाइनिंग एरिया और बेडरूम में स्क्रीन के इस्तेमाल को सीमित किया जाए. खाना खाते समय और सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाना जरूरी है. डॉक्टर ने स्क्रीन टाइम को लेकर कुछ अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना चाहिए, जबकि 2 से 5 साल की उम्र में इसे सीमित रखने की सलाह दी जाती है.
एंकर ने बताया कि कई माता-पिता बच्चे के रोने या सार्वजनिक जगह पर परेशान करने पर उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं. कुछ बच्चे स्क्रीन पर राइम्स या वीडियो देखे बिना खाना भी नहीं खाते. उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे रोजाना औसतन 2 घंटे 22 मिनट स्क्रीन पर बिता रहे हैं. यह समय विश्व स्वास्थ्य संगठन की बताई सीमाओं से काफी ज्यादा है. डॉ. कनिका तिवारी ने कहा कि स्क्रीन टाइम कम करने की शुरुआत माता-पिता को खुद से करनी होगी. कई बार बच्चे खुद मोबाइल नहीं मांगते, बल्कि माता-पिता अपने काम में व्यस्त होने के कारण उन्हें फोन दे देते हैं.
उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की एक निश्चित सीमा तय की जाए. उदाहरण के लिए, दिन में 20 मिनट का समय निर्धारित किया जा सकता है. खाना खाते समय स्क्रीन की जगह परिवार के साथ बातचीत को प्राथमिकता देनी चाहिए. डॉक्टर ने यह भी बताया कि लगातार स्क्रीन इस्तेमाल और कम सामाजिक संपर्क का बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर असर पड़ सकता है. हालांकि, हर बच्चे के विकास पर प्रभाव अलग हो सकता है.
सत्र के दौरान बच्चों में ऑटिज्म, एडीएचडी और व्यवहार से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई. एंकर ने कोविड के बाद इन मामलों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया. डॉ. सौरभ ने कहा कि बच्चे के विकास को समझने के लिए उसके सामाजिक संपर्क और बातचीत पर ध्यान देना जरूरी है. अगर बच्चा 1 साल की उम्र के आसपास अपना नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो माता-पिता को इस संकेत को गंभीरता से लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे संकेतों पर समय रहते विशेषज्ञ से सलाह लेने से बच्चे की जरूरतों को समझने और उचित सहायता देने में मदद मिल सकती है.
एंकर ने सवाल उठाया कि ऐसे बच्चे भी हैं जो स्क्रीन नहीं देखते, फिर भी उनमें विकास से जुड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं. डॉ. सौरभ ने समझाया कि समस्या सिर्फ स्क्रीन देखने की नहीं है. बच्चे को वास्तविक दुनिया में लोगों के साथ बातचीत और जुड़ाव का माहौल मिलना चाहिए. माता-पिता को अपनी व्यस्तता के बीच बच्चे के लिए नियमित समय तय करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ बिताया गया आधा घंटा भी उपयोगी हो सकता है, अगर उस दौरान पूरा ध्यान बच्चे पर हो. बातचीत एकतरफा नहीं, बल्कि दोतरफा होनी चाहिए.
कामकाजी माता-पिता के लिए क्रेच और डेकेयर जरूरी हो सकते हैं. लेकिन डॉ. सौरभ ने कहा कि माता-पिता को यह देखना चाहिए कि वहां बच्चों को मानवीय देखभाल और बातचीत का माहौल मिल रहा है या नहीं. सिर्फ खाना खिलाना, सुलाना या स्क्रीन चलाकर बच्चों को बैठा देना पर्याप्त नहीं है. बच्चों को एक-दूसरे के साथ खेलने और बातचीत करने का अवसर मिलना चाहिए. डॉ. कनिका तिवारी ने भी कहा कि डेकेयर के कर्मचारियों को बच्चों की जरूरतों और व्यवहार को समझने के लिए सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए.
एंकर ने कहा कि कोविड के दौरान स्कूल बंद रहे और बच्चों का सामाजिक संपर्क कम हो गया. इसका असर उन बच्चों के व्यवहार पर दिखाई दे सकता है, जो उस दौर में बड़े हुए. डॉ. सौरभ ने कहा कि कोविड के दौरान बच्चों को दूसरे बच्चों से कम मिलने का अवसर मिला, लेकिन माता-पिता के पास घर पर उनके साथ समय बिताने का मौका भी था. उन्होंने बच्चों को वास्तविक और बातचीत वाले माहौल में रखने की जरूरत पर जोर दिया. उनके मुताबिक, बच्चे को सिर्फ खिलौनों के साथ अकेले खेलने के बजाय माता-पिता और परिवार के साथ भी जुड़ना चाहिए.
डॉ. सौरभ ने बताया कि बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है. इस दौरान दिखाई देने वाले विकास संबंधी संकेतों पर समय रहते ध्यान देना जरूरी है. उन्होंने स्पीच डिले और अन्य विकास संबंधी समस्याओं के बीच अंतर समझाया. कुछ बच्चे समझने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बोलने में देर करते हैं. वहीं, कुछ बच्चों में समझने, प्रतिक्रिया देने और सामाजिक संपर्क से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं. अगर 12 से 18 महीने की उम्र में बच्चा अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया नहीं देता, बातचीत में रुचि नहीं दिखाता या अपने आप में खोया रहता है, तो माता-पिता को विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अन्य सेवाओं से बच्चे के विकास में मदद मिल सकती है. हर बच्चे का आकलन उसकी व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर किया जाना चाहिए.
एंकर ने कहा कि कई बार लोग ऑटिज्म, एडीएचडी या स्पीच डिले को समझे बिना बच्चों को गलत नामों से बुलाने लगते हैं. इससे बच्चे और उनके माता-पिता को परेशानी होती है. डॉ. कनिका तिवारी ने बताया कि स्कूलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. हालांकि, अभी भी कई जगहों पर सुधार की जरूरत है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को बच्चों के व्यवहार, भावनात्मक जरूरतों और मेल्टडाउन जैसी स्थितियों को संभालने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए.
डॉ. कनिका ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में जागरूकता और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत है. टेलीमेडिसिन और एआई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तक विशेषज्ञों की मदद पहुंचाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि बच्चों की विकास संबंधी समस्याओं को समझने के लिए सही जानकारी और समय पर चिकित्सकीय सहायता जरूरी है. अंधविश्वास के बजाय वैज्ञानिक सलाह पर ध्यान दिया जाना चाहिए.
सत्र में बच्चों के मोटापे पर भी चर्चा हुई. एंकर ने यूनिसेफ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ओवरवेट की समस्या 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गई है. डॉ. डी. के. गुप्ता ने बताया कि पहले बच्चों में कुपोषण का मतलब कम वजन और कमजोरी से जोड़ा जाता था. अब कई परिवारों में जरूरत से ज्यादा खाना खिलाने की समस्या भी देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि बच्चों को स्क्रीन दिखाते हुए खाना खिलाना और जरूरत से ज्यादा भोजन देना उनके वजन बढ़ने का कारण बन सकता है. माता-पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को बच्चे के वजन और खानपान पर ध्यान देना चाहिए.
डॉक्टर ने बताया कि किशोर उम्र के बच्चों में मोटापा चिंता का विषय बन रहा है. इसके साथ टाइप-2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर जैसी समस्याएं भी देखी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि शारीरिक गतिविधि कम होने, गलत खानपान और लंबे समय तक बैठे रहने से बच्चों की जीवनशैली प्रभावित हो सकती है. डॉ. गुप्ता ने जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और मीठे पेय पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी.
बच्चों के खानपान और शारीरिक गतिविधि पर ध्यान दें तो इस सवाल के जवाब में डॉ. सौरभ ने कहा कि बच्चों को सिर्फ खाना खिलाना ही पर्याप्त नहीं है. यह भी देखना जरूरी है कि वे क्या खा रहे हैं और उनकी शारीरिक गतिविधि कितनी है. उन्होंने सलाह दी कि बच्चों की दिनचर्या में खेलना, चलना और दूसरी शारीरिक गतिविधियां शामिल होनी चाहिए. अतिरिक्त कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित रखना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि माता-पिता को बच्चे के खाने को लेकर जरूरत से ज्यादा जोर देने के बजाय संतुलित खानपान पर ध्यान देना चाहिए. डॉ. कनिका तिवारी ने वायु प्रदूषण के कारण बच्चों के बाहर खेलने में कमी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना, पैदल चलना और दौड़ने जैसी गतिविधियां कम होने से बच्चों की शारीरिक सक्रियता प्रभावित हो रही है.
एंकर ने बच्चों में बढ़ते डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन का सवाल उठाया. तो डॉ. सौरभ ने कहा कि बच्चों में अपने आसपास के माहौल को सहन करने और मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता पर ध्यान देना जरूरी है. अगर बच्चे को हर समय यह बताया जाता है कि वह सबसे अच्छा है, तो असफलता या मुश्किल आने पर उसे परेशानी हो सकती है. उन्होंने कहा कि बच्चों को यह समझाना चाहिए कि अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है, लेकिन हर स्थिति में सबसे आगे रहना ही सब कुछ नहीं है. डॉक्टर ने छोटे बच्चों को जरूरत से ज्यादा दूध पिलाने और अतिरिक्त कैलोरी देने की आदत पर भी ध्यान देने की बात कही. उन्होंने संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि को मोटापे से बचाव का अहम हिस्सा बताया.
एंकर ने पूछा कि क्या कोविड के बाद बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुई है या संक्रमण के पैटर्न में बदलाव आया है. तो इसके जवाब में डॉ. डी. के. गुप्ता ने कहा कि बच्चों की सेहत पर कई कारकों का असर पड़ता है. इनमें शारीरिक गतिविधि, टीकाकरण, खानपान और नींद महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स और दूसरे पोषक खाद्य पदार्थों को संतुलित आहार का हिस्सा बनाने की सलाह दी. शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिलना महत्वपूर्ण है. हालांकि, किसी बच्चे की इम्यूनिटी को केवल खानपान या स्क्रीन टाइम के आधार पर नहीं समझा जा सकता. इसके लिए उसकी उम्र, स्वास्थ्य और चिकित्सकीय स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है.
डॉ. गुप्ता ने कहा कि नींद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर ध्यान देना चाहिए. कम नींद और तनाव से बच्चों और बड़ों की सेहत प्रभावित हो सकती है. उन्होंने पर्याप्त नींद लेने और रोजाना की दिनचर्या को बेहतर बनाने पर जोर दिया. पानी पीना, पौष्टिक भोजन करना और शारीरिक गतिविधि बनाए रखना भी जरूरी है. उन्होंने हरी सब्जियों, मौसमी फलों और सलाद को आहार में शामिल करने की सलाह दी, ताकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें.