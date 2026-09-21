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स्वास्थ्य संवाद 2026: दिल्ली की हेल्थ सर्विस से लेकर मेडिकल सिमुलेटर तक, क्या बोले एक्सपर्ट्स?

स्वास्थ्य संवाद 2026 में जानिए दिल्ली की हेल्थ सर्विस, आधुनिक मेडिकल सिमुलेटर और स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य पर शीर्ष एक्सपर्ट्स की अहम राय व रणनीति.

Written ByRavindra Singh
Published: Sep 21, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:35 PM IST
स्वास्थ्य संवाद 2026: दिल्ली की हेल्थ सर्विस से लेकर मेडिकल सिमुलेटर तक, क्या बोले एक्सपर्ट्स?
Image Credit: Video Grab (कार्यक्रम में पेरिऑपरेटिव केयर यानी ऑपरेशन के आसपास मरीज की देखभाल से जुड़े पहलुओं पर भी बात हुई. ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद मरीज की निगरानी और देखभाल बेहद महत्वपूर्ण होती है.)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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