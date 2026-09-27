/Swasthya Samwad 2026: गट हेल्थ से मानसिक तनाव तक: स्वास्थ्य संवाद में विशेषज्ञों ने खोले गंभीर बीमारियों की जड़ खत्म करने के राज

जी न्यूज के खास शो 'स्वास्थ्य संवाद' में इस बात पर चर्चा हुई कि आयुर्वेद और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस मिलकर बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं. इस चर्चा में कई जाने-माने डॉक्टर शामिल हुए. डॉ. योगेश आर. बडवे, डॉ. सुखजिंदर योगी, डॉ. शैलेंद्र धवन और डॉ. शैलेश कुमार ने कई जरूरी सवालों के जवाब दिए. इन सभी डॉक्टरों ने मिलकर डायबिटीज (शुगर), बांझपन, चर्म रोग (स्किन की बीमारियां), पेट की समस्याएं और डिप्रेशन या तनाव जैसी मानसिक दिक्कतों की असली वजहों और आयुर्वेद से उनके आसान इलाज पर खुलकर बात की है. आइए सवाल जवाब के जरिए जान लेते हैं.
डॉक्टर सुखजिंदर ने इस सवाल का जवाब दिया है. उनके अनुसार निसंतानता (इनफर्टिलिटी) के लिए सीधे IVF की तरफ भागने से पहले समस्या की असली जड़ (रूट कॉज) को समझना और ठीक करना जरूरी है.
लाइफस्टाइल और बचपन से शुरुआत: आयुर्वेद आपके किचन और रहन-सहन से शुरू होता है. गलत खान-पान और दिनचर्या के कारण बच्चों में प्यूबर्टी के दौरान ही हार्मोनल समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे लड़कों में चेस्ट का बढ़ना और लड़कियों में वजन बढ़ना या PCOD/PCOS होना.
महिलाओं में ओव्यूलेशन और AMH की समस्या: पहले महिलाएं घर के कामकाज (जैसे बैठकर पोछा लगाना) करती थीं, जिससे पेल्विक एरिया की नेचुरल कसरत होती थी. आज स्क्रीन टाइम ज्यादा है, जंक फूड बढ़ गया है और फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है. इससे पाचन (जठराग्नि) खराब होता है, वात-कफ असंतुलित होकर यूट्रस को प्रभावित करते हैं, जिससे ओव्यूलेशन और AMH लेवल गिर जाता है.
पुरुषों में स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन की असली वजह: सिर्फ स्पर्म काउंट या टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के उपाय ढूंढने या इंजेक्शन/बूस्टर पाउडर लेने से बात नहीं बनेगी. यह देखना जरूरी है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन बन क्यों नहीं रहा. अगर पुरुष के शरीर में फीमेल हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो पहले उसे संतुलित किया जाता है, जिसके बाद मेल हार्मोन खुद बनने लगता है.
कच्चा प्याज और तीखी मिर्च से परहेज: आयुर्वेद के मुताबिक कच्चा प्याज और हरी मिर्च 'तीक्ष्ण' प्रकृति के होते हैं. ये कामोत्तेजक भले हों, लेकिन स्पर्म की क्वालिटी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं.
जड़ से इलाज, IVF की जरूरत नहीं: आयुर्वेद शरीर के दोषों और मूल कारणों को ठीक करता है. अगर लाइफस्टाइल सुधारकर बीमारी की जड़ का आयुर्वेदिक इलाज किया जाए, तो ज्यादातर कपल्स को IVF सेंटर जाने की नौबत ही नहीं आती.
इस सवाल का जवाब डॉ. योगेश ने दिया है. उन्होंने कहा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियां बहुत आम हो गई हैं. मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूं. हमारे संस्थान में हम खास तौर पर डायबिटीज के इलाज के लिए एक तय प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं. सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी को थोड़ा संभालना होगा, यानी अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत जरूरी है. अगर इस लाइफस्टाइल सुधार के साथ हम आयुर्वेद को जोड़ लें, तो ये सभी बीमारियां आसानी से कंट्रोल में रहती हैं. हमारे संस्थान में रोज करीब 200 से 300 डायबिटीज के मरीज इलाज के लिए आते हैं, और उनका शुगर लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है. इसके लिए हम खास गाइडलाइंस और लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव के साथ ही दवाइयां और इलाज देते हैं.
इसका जवाब डॉ. शैलेंद्र ने इसका जवाब दिया. उन्होंने कहा पिछले 30 वर्षों से 'कायाकल्प' में सफेद दाग (विटिलिगो) और सोरायसिस पर मॉडर्न और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे मरीजों को सबसे बेहतर नतीजे मिलते हैं.
मॉडर्न दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल साइड इफेक्ट्स पैदा करता है. आयुर्वेद को साथ जोड़ने से दवाओं की निर्भरता और उनके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. सेबोरीक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ में लोग बार-बार केमिकल शैम्पू लगाते हैं. यदि साथ में आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल का उपयोग किया जाए, तो केमिकल शैम्पू की जरूरत 75% तक घट जाती है और बीमारी दोबारा नहीं लौटती.
सोरायसिस में दी जाने वाली दवा 'मेथोट्रेक्सेट' लिवर को नुकसान पहुंचाती है (LFT/SGOT/SGPT बढ़ाती है). रोजाना 3 ग्राम हल्दी और 'कैसिया फिस्टुला' (अमलतास) जैसी जड़ी-बूटियां जोड़ने से एलोपैथी की खुराक आधी हो जाती है और बीमारी लंबे समय तक काबू में रहती है.
सफेद दाग के इलाज में स्टेरॉयड मुख्य दवा है, लेकिन 'पिक्रोराइजा कुरोआ' (कुटकी) जैसी हर्ब्स और एक्सटर्नल आयुर्वेदिक लेप को शामिल करने से स्टेरॉयड की डोज धीरे-धीरे घटाई जा सकती है.
इस सवाल का जवाब डॉ. शैलेश कुमार ने दिया है. उन्होंने कहा गट हेल्थ का मतलब आंतों की सेहत से है. हम जो भी पौष्टिक खाना खाते हैं, उसके पोषक तत्व आंतों में ही एब्जॉर्ब (अवशोषित) होते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा और ताकत मिलती है. आज के दौर में युवाओं में पेट से जुड़ी परेशानियां तेजी से बढ़ रही हैं. इसका बड़ा कारण घर का खाना छोड़कर जंक फूड/प्रोसेस्ड फूड खाना, ओवरईटिंग और गलत समय पर भोजन करना है.
गलत खान-पान और दिनचर्या (विरुद्ध आहार-विहार) से पाचन तंत्र कमजोर पड़ता है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं. आयुर्वेद में इसे 'आम' कहते हैं. यही टॉक्सिन्स आंतों पर जमकर गैस, अपच, पेट फूलना और कब्ज पैदा करते हैं. आंतें 'वेगस नर्व' के जरिए सीधे दिमाग से जुड़ी होती हैं. यदि पेट खराब रहेगा, तो मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और तनाव या चिड़चिड़ापन बढ़ेगा.
इसलिए आंतों की आवाज और शरीर को समझना जरूरी है. आयुर्वेद का मतलब ही शरीर का ज्ञान है (आयु और वेद). अगर खाना खाते ही पेट में भारीपन लग रहा है या तुरंत फ्रेश होने जाने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी आंतें उस खाने को होल्ड नहीं कर पा रही हैं. ऐसे में पौष्टिक खाना खाने के बावजूद शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे कमजोरी, थकान और मानसिक तनाव बना रहेगा.
इस सवाल का जवाब डॉ. योगेश ने दिया है. उनका कहना है कि आयुर्वेद मानसिक विकारों के इलाज के लिए "धी, धैर्य और आत्मविज्ञान" को सबसे कारगर औषधि मानता है.
'धी' (बुद्धि और सही निर्णय): इसका अर्थ है सही-गलत को समझने की क्षमता. शरीर के संकेतों को पहचानना कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या सही है और क्या नुकसानदेह. शराब, तंबाकू और नुकसान पहुंचाने वाले खान-पान से दूर रहने के लिए बुद्धि का सही इस्तेमाल जरूरी है.
'धैर्य' (मन की स्थिरता): विपरीत या तनावपूर्ण परिस्थितियों में मन को शांत और स्थिर रखना. योग, यम, नियम और प्रत्याहार के जरिए धैर्य को मजबूत किया जाता है, जिससे बुरी आदतों को छोड़ने और तनाव से निपटने की ताकत मिलती है.
'आत्मविज्ञान' और त्रिदोष संतुलन: आयुर्वेद मन और शरीर को जोड़कर देखता है. मानसिक शांति के लिए शरीर के वात, पित्त और कफ (त्रिदोष) के असंतुलन को ठीक करना जरूरी होता है; शारीरिक दोष संभलते ही मन और डिप्रेशन जैसी समस्याएं अपने आप ठीक होने लगती हैं.