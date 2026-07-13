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अगर आपको यही लगता है तो मैं सुसाइड कर लूंगा...! पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कुरैशी से ऐसा क्यों कहा?

कोई भी बड़ी हस्ती जब कोई किताब लेकर आती है तो कोई न कोई ऐसी बात जरूर कहती है जो लोगों का ध्यान खींचती है. देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी भी अपनी एक किताब को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. पढ़ें वो पूरी बात...

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 13, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:42 PM IST
अगर आपको यही लगता है तो मैं सुसाइड कर लूंगा...! पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कुरैशी से ऐसा क्यों कहा?
Image Credit: देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह.

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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