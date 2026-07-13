/अगर आपको यही लगता है तो मैं सुसाइड कर लूंगा...! पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कुरैशी से ऐसा क्यों कहा?

देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी इन दिनों अपनी एक किताब को लेकर सुर्खियों में हैं. अपने लंबे अनुभवों को उन्होंने एक किताब कि शक्ल दी है, जिसका नाम है- 'इंडिया एंड आई: ए हंड्रेड मेमोरीज, नॉट ए मेमॉयर' (India and I: A Hundred Memories, Not a Memoir). इस किताब में कई दिलचस्प किस्से हैं. उन्हीं में से एक किस्सा है देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का. इसमें कुरैशी ने दावा किया है कि एक रोज डॉ. मनमोहन सिंह ने उन्हें लगभग घबराते हुए फोन किया और कहा कि- कुरैशी जी, मैं आपसे तुरंत मिलना चाहता हूं. अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा.