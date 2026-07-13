/अगर आपको यही लगता है तो मैं सुसाइड कर लूंगा...! पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कुरैशी से ऐसा क्यों कहा?

देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी इन दिनों अपनी एक किताब को लेकर सुर्खियों में हैं. अपने लंबे अनुभवों को उन्होंने एक किताब कि शक्ल दी है, जिसका नाम है- 'इंडिया एंड आई: ए हंड्रेड मेमोरीज, नॉट ए मेमॉयर' (India and I: A Hundred Memories, Not a Memoir). इस किताब में कई दिलचस्प किस्से हैं. उन्हीं में से एक किस्सा है देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का. इसमें कुरैशी ने दावा किया है कि एक रोज डॉ. मनमोहन सिंह ने उन्हें लगभग घबराते हुए फोन किया और कहा कि- कुरैशी जी, मैं आपसे तुरंत मिलना चाहता हूं. अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा.
न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कुरैशी ने बताया कि ये किस्सा 2012 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के दौरान का है. एसवाई कुरैशी ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो मुस्लिमों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा. इस बयान पर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई.
आयोग ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया और चार दिन तक चली सुनवाई के बाद निष्कर्ष निकाला कि सलमान खुर्शीद ने आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का उल्लंघन किया है. इसके बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की. कुरैशी 2010 से 2012 तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे. खुर्शीद उस समय अपनी पत्नी लुईस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे. बाद में उन्होंने अपनी बातों पर अफसोस भी जताया.
#WATCH | Delhi: On Special Intensive Revision (SIR), Former Chief Election Commissioner SY Quraishi says, "I think the entire SIR exercise is not well intentioned. The way it has deleted crores of voters is tinkering with democracy. You are a citizen of India. I'm a citizen of… pic.twitter.com/YfAhvYfibh
— ANI (@ANI) July 13, 2026
कुरैशी के मुताबिक आयोग के एक्शन के बाद कांग्रेस के कुछ मंत्री और नेता चुनाव आयोग पर बयानबाजी करने लगे. खासतौर पर सभी कुरैशी को ही निशाने पर लेने लगे. कुरैशी ने कहा कि उन्हें अपनी आलोचना से ज्यादा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा की चिंता थी.
उन दिनों प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार हरीश खरे थे. उनसे एक मुलाकात के दौरान ही कुरैशी ने कहा कि अगर ऐसी बयानबाजी नहीं रुकी तो उन्हें मीडिया के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कुरैशी ने अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए भी कहा.
#WATCH | Delhi: "... I got a panic call from Prime Minister Dr. Manmohan Singh saying, Quraishi ji, I want to meet you immediately... I'll commit suicide..." says Former Chief Election Commissioner SY Quraishi
He says, "When we were doing elections in UP, that was the time when… pic.twitter.com/t5AYWfImaY
— ANI (@ANI) July 13, 2026
कुरैशी ने दावा किया कि अगले ही दिन डॉ. मनमोहन सिंह का उनके पास फोन आया. उन्होंने एकदम घबराने वाले अंदाज में बात की. उन्होंने तुरंत मिलने के लिए बुलाया. अगले दिन वे मुलाकात करने पहुंचे. मनमोहन सिंह ने कहा कि हरीश ने कल रात आपकी बात मुझे बताई. अगर आपको लगता है कि हमारी सरकार चुनाव आयोग का सम्मान नहीं कर रही है, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा.
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वह यह सुनकर हैरान रह गए. उन्हें करीब 15-20 मिनट तक प्रधानमंत्री को समझाना पड़ा कि उनका आशय केवल कुछ नेताओं की बयानबाजी की ओर ध्यान दिलाना था, न कि सरकार पर आरोप लगाना. उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह हमेशा चुनाव आयोग के समर्थक रहे और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान को लेकर बेहद संवेदनशील थे. यह घटना पूर्व प्रधानमंत्री के विनम्र स्वभाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.