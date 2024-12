सीरिया जाने से बचें..., सरकार ने हर भारतीयों को क्यों किया अगाह? किसकी सत्ता उखाड़ने में मचा कत्लेआम

Syria Crisis: सीरिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं. विद्रोही समूहों ने हामा शहर पर कब्जा जमा लिया है. इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरिया की यात्रा और वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'सीरिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है.'

Ministry of External Affairs releases a travel advisory for Syria, advises citizens to avoid all travel to Syria until further notification. Those who can, are advised to leave at the earliest.

