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Hindi Newsदेशपहलगाम हमले पर चुप्पी, अब ईरान के लिए चंदा?’, कश्मीरियों पर टी राजा ने कसा तंज

'पहलगाम हमले पर चुप्पी, अब ईरान के लिए चंदा?’, कश्मीरियों पर टी राजा ने कसा तंज

T-Raja on Iran: हैदराबाद की गोशामहल विधानसभा सीट से विधायक टी- राजा सिंह ने कश्मीर में ईरान के लिए चंदा इकट्ठा किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कश्मीर के लोगों पर जोरदार तंज कसते हुए पूछा कि जब पुलवामा हमले में हमारे जवान शहीद हुए थे तब आपका प्यार कहां था? जब पहलगाम में हमारे हिन्दू भाइयों के धर्म पूछकर मारा गया था तब ये प्यार कहां था?

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 01:13 PM IST
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कश्मीर से ईरान के लिए चंदा इकट्ठा किए जाने पर टी राजा ने सवाल उठाए हैं. Photo- T-Raja Singh
कश्मीर से ईरान के लिए चंदा इकट्ठा किए जाने पर टी राजा ने सवाल उठाए हैं. Photo- T-Raja Singh

28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सहित उनके परिवार के कई सदस्य और कई भरोसेमंद मंत्रियों की मौत हो गई थी. इस हमले के बाद ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी है. देखते ही देखते पूरे मिडिल ईस्ट में इस युद्ध से घमासान मच गया. इस बीच भारत के जम्मू-कश्मीर से करोड़ों रुपए चंदा से इकट्ठा कर ईरानी दूतावास को मदद के लिए भेजे गए. अब हैदराबाद के गोशमहल से विधायक टी. राजा ने पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों को लेकर कश्मीरी लोगों पर तंज कसा है. 

टी राजा ने कश्मीर से ईरान की मदद के लिए दूतावास को भेजे जाने वाले चंदे पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आखिर आप लोग तब कहां थे जब पहलगाम में हमारे पर्यटकों का धर्म देखकर आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी. उनके लिए आप लोगों ने कितना चंदा दे दिया था? टी राजा ने कश्मीर से ईरान के लिए चंदा देने वालों पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि जब पुलवामा में जवानों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी तब आप उनके परिजनों की मदद के लिए नहीं निकले थे, जबकि वो अपने ही देश के जवान और नागरिक थे. वहीं अब जब एक दूसरे देश में किसी तीसरे देश ने हमला बोला और वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी तो भारत में लोग क्यों छातियां पीट रहे हैं?

खामेनेई की मौत पर भारत में मातम क्यों?  

ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया और वहां के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया. हमला ईरान में हुआ और हमला करने वाला कोई और देश फिर भी मातम हमारे देश में क्यों मनाया जा रहा है? दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अमेरिका और इजरायली हमले में मारे जाने के बाद भारत में शिया समुदाय के मुसलमानों ने मातम मनाया था. 

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पहलगाम हमले में जब धर्म पूछकर गोलियां मारी थीं, तब...

टी राजा ने कहा, 'भारत के लोगों को अचानक पता नहीं क्या हो गया कि ये लोग अचानक खामेनेई की मौत पर अपनी छाती पीट-पीट कर रो रहे हैं. कश्मीर में कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं, जो 500 करोड़ रुपये जमा करके ईरान भेजने की योजना बना रहे हैं ईरान... तो मैं उन कश्मीरी मित्रों से पूछना चाहूंगा कि जब पुलवामा में हमारे जवान मारे गए थे तब ये कर्ज कहां चुका हुआ था? जब पहलगाम में हमारे हिन्दुओं के नाम पूछ-पूछकर गोलियां मारी जा रहीं थीं. तब ये तुम्हारा दर्द कहां था? हमारी भारत की वीर सेना हमारी रक्षा करती है. आतंक हमले होते हैं, इन हमलों में हमारी सेना के वीर जवान मरते हैं, तब ये तुम्हारा दर्द कहां जाता है? मैं कश्मीर के मुसलमानों से पूछना चाहूंगा .' 

यह भी पढ़ेंः आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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