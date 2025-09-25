DNA: कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस

DNA Analysis: मित्रों वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड के 124वें सर्ग में एक श्लोक है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इसका अर्थ है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान और श्रेष्ठ हैं. इसलिए विद्वान कहते हैं मातृभूमि सिर्फ जमीन का एक हिस्सा नहीं है. यह एक महान भावना है लेकिन क्या ये भावना भारतभूमि पर रहनेवाले सभी लोगों में समान रूप से प्रवाहित होती है. इसका जवाब है नहीं. आज हम अपने विश्लेषण में ऐसे ही लोगों की वैचारिक मरम्मत करेंगे जो भारत में रहते हैं लेकिन सोच के स्तर पर वो भारत के दुश्मनों के वैचारिक बंधु हैं.

मित्रों इस वक्त आप मेरी बाई तरफ जो वीडियो देख रहे हैं वो बेंगलुरु का है. एक जागरूक भारतीय ने ये वीडियो अपने मोबाइल कैमरे से बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया ये वीडियो ट्रैफिक नियम के उल्लंघन या किसी सामान्य कानून को तोड़ने के अपराध से नहीं जुड़ा है. ये वीडियो राष्ट्रद्रोह के अपराध का साक्ष्य है. ये वीडियो भारत विरोधी भावना का प्रमाण है. ये वीडियो भारत की संप्रुभता और लोकतंत्र के लिए उस खतरे का सबूत है जो लाइलाज संक्रमण की तरह फैल रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैफिक रुका हुआ है. दो लोग बाइक पर सवार हैं. वीडियो बनाने वाला कार में बैठा है. बाइक पर जो लड़का पीछे बैठा है उसने एक टी शर्ट पहनी है. टी शर्ट पर एक नक्शा छपा है. आसपास के लोग इसे एक फैशनेबल डिजाइन समझकर अनदेखा कर रहे हैं. लेकिन जिसने वीडियो बनाया वो सतर्क और चौकन्ना भारतवासी है.

टी शर्ट पर छपे इस डिजाइन को समझिए. ये राष्ट्रद्रोह वाली मानसिकता का डिजाइन है, जो पहले टी शर्ट पहननेवाले के दिमाग में छपा, फिर उसके टीशर्ट पर दिखा. टी शर्ट पर जम्मू-कश्मीर का नक्शा छपा है जम्मू-कश्मीर के नक्शे को हरे, सफेद और गोल्डन कलर का इस्तेमाल कर खास तरीके से पेंट किया गया है. जम्मू-कश्मीर के आधे हिस्से पर हरे और सफेद रंग से चांद-सितारा वाला सिंबल पेंट किया गया है तो बाकी का हिस्सा गोल्डन कलर से रंगा गया है. चांद-सितारा वाला सिंबल देखकर इस नक्शे को टी शर्ट पर पेंट करा कर पहननेवाले की सोच और विचार को आसानी से समझा जा सकता है.

कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम ये बताना चाहेंगे कि ये रंग और डिजाइन पैटर्न पाक अधिकृत कश्मीर के झंडे का है. जी हां ये PoK के झंडे का डिजाइन और रंग है. ये झंडा उन भारत विरोधियों और आतंकियों की सोच का प्रतिबिंब है जो भारत के अभिन्न हिस्से जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र रचते हैं. ये झंडा उन दहशतगर्दों की सोच का प्रमाण है जो भारत के खिलाफ पहगलाम जैसी हिंसक साजिश रचते हैं फिर सवाल ये है कि आखिर भारत के सॉफ्टवेयर कैपिटल बेंगलुरू में एक शख्स भारत विरोधी सोच वाला PoK का झंडा पहन कर क्यों घूम रहा है. क्या इसके दिमाग के सॉफ्टवेयर को वैचारिक आतंक वाले वायरस ने करप्ट कर दिया है.

भारत विरोधी विचार वाला वायरस कट्टरपंथियों, अलगाववादियों और दहशतगर्दों के दिमाग से निकल कर बेंगलुरू तक कैसा पहुंचा ये गंभीर सवाल है. जिस शख्स ने PoK के झंडे की डिजाइन वाली टी शर्ट पहनी है वो जानता होगा कि उसने क्या पहना है. क्योंकि ऐसी टीशर्ट आम दुकानों पर नहीं बिकती है. इसे विशेष तौर पर खरीदा गया है. यानी टीशर्ट पहनेवाले के दिमाग में अलगाववादी सोच वासा सॉफ्टवेयर पहले से इन्स्टॉल था. बेशक इसके हाथ में हथियार नहीं है. लेकिन वैचारिक स्तर पर ये पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सहयोगी है. इसलिए इसने जो किया हम उसे गलती नहीं कहेंगे. ये राष्ट्रद्रोह है. ये इसलिए राष्ट्रदोह है कि क्योंकि भारत की जमीन पर उस झंडे को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया जो आतंकी हिंसा और भारत विरोधी सोच का प्रतीक है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है इसपर देश भर से रिएक्शन आ रहे हैं हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते लेकिन इस वीडियो को लेकर PoK की टीशर्ट पहने उस शख्स को लेकर हमने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है. हम इसे राष्ट्रदोह क्यों कह रहे हैं इसे समझने के लिए PoK यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पर भारत की पॉलिसी को संक्षेप में समझना होगा 22 फरवरी, 1994 को संसद के दोनों सदनों में PoK पर प्रस्ताव पारित किया गया प्रस्ताव में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की बात कही गई, प्रस्ताव में कहा गया कि भारत की सम्प्रभुता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाली किसी भी साजिश को नाकाम किया जाएगा.

आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर के 78 हजार वर्ग किलोमीटर के इलाके को पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था. भारतीय संसद ने इस इलाके को वापस लेने का संकल्प सर्व सहमति से पारित किया है. सोचिए हमारा देश PoK को वापस लेने का संकल्प लेता है. लेकिन हमारी ही धरती पर वो जहरीला वायरस भी प्रसारित हो रहा है जो पूरे जम्मू-कश्मीर को PoK वाले झंडे के रंग में दिखाने का राजद्रोह करता है. बेंगलुरू जैसे आधुनिक सोच वाले शहर में अलगाववादी विचार का सार्वजनिक प्रदर्शन चिंता और भारत की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा विषय है. हम इसे राजद्रोह क्यों कह रहे हैं इसे समझिए.

PoK भारत का हिस्सा है इसलिए हमारे लिए PoK का ध्वज भी तिरंगा है.इसलिए भारत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का झंडा अलगाववाद का प्रतीक माना जाता है. पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के कथित झंडे का इस्तेमाल आतंकी इस क्षेत्र को भारत से अलग दिखाने के लिए करते हैं. इसलिए PoK का झंडा प्रदर्शित करना भारत की राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है. भारत में PoK का झंडा प्रदर्शित करने पर आतंकवाद से जुड़ी कानूनी धाराओं के तहत 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत 3 साल की कैद औऱ जुर्मना हो सकता है. धार्मिक या समुदाय आधारित वैमनस्य फैलाने के आरोप में 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है.

सार्वजनिक तौर पर भारत विरोधी भावना के प्रदर्शन के आरोप में PoK के झंडे का प्रदर्शन करने पर राजद्रोह की धारा लग सकती है. बेंगलुरू में जो दिखा वो सिर्फ PoK के झंडे का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं है. इस वैचारिक अलगाववादी ने पूरे जम्मू कश्मीर को PoK के झंडे के रंग में रंग दिया. आतंकियों का वैचारिक बंधु ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पूरा जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है. ये भारत की अखंडता को चुनौती देनेवाली सोच है. इसलिए हम इसे गलती या अपराध नहीं कह रहे हैं. हम इसे राजद्रोह कह रहे हैं.

सोचिए आज एक अलगाववादी PoK के झंडे वाली टी शर्ट पहन कर सड़क पर निकला है. कल अलगाववादियों और आतंकियों के सैकड़ों वैचारिक अनुचर हाथ में यही झंडा लेकर सड़क पर उतर सकते हैं. ये अलगाववादी सोच से संक्रमित बीमार लोग राष्ट्रवादियों को चिढ़ाने के लिए जगह-जगह इस आतंकी झंडे का प्रदर्शन कर सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि वैचारिक मरम्मत के साथ-साथ इनकी कानूनी मरम्मत भी की जाए. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद आतंकी सोच के समर्थक पर कार्रवाई की मांग हो रही है. जागरूक लोग बेंगलुरू की पुलिस और कर्नाटक के सीएम को टैग कर कह रहे हैं कि और भारत की एकता-अखंडता के लिए खतरा बनी इस सोच को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए.

बेंगलुरू में आतंकियों और अलगाववादियों के सोच का प्रदर्शन करनेवाले इस वैचारिक अलगाववादी की पहचान भी मुश्किल नहीं है. वीडियो में इसकी बाइक का नंबर साफ-साफ दिख रहा है. इस नंबर के आधार पर लोगों ने बाइक की पूरी जानकारी ऑनलाइन अपलोड की है. बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है. बेंगलुरु पुलिस इस केस में क्या कर रही है ये हम आपको बताएंगे. पहले ये जानते हैं कि भारत के उदार लोकतंत्र में आतंकियों के झंडे का सार्वजनिक प्रदर्शन करनेवाले आतंकियों के अनुचर ने अगर यही अपराध दूसरे देशों में किया होता तो इसे क्या सजा मिलती हम आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे कि बेंगलुरु में वैचारिक आतंकी ने जो कुछ किया है उसे भारत के कानून में राजद्रोह माना जा सकता है.

अगर ऐसा ही अपराध किसी ने इंडोनेशिया में किया होता तो उसे 20 साल तक की जेल हो सकती थी. सऊदी अरब में दुश्मन के प्रतीक चिह्न के प्रदर्शन को ईशनिंदा के समान माना जाता है. ऐसा करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है मित्रों यूक्रेन, लातविया और लिथुआनिया में दुश्मन का झंडा प्रदर्शित करने पर 5 साल की जेल हो सकती है जर्मनी में दुश्मन यानी नाजी या कम्युनिस्ट प्रतीक के प्रदर्शन पर 3 साल तक की जेल हो सकती है मित्रों, जागरूक भारतीय नागरिकों ने बेंगलुरू पुलिस से इसकी शिकायत की है नागरिकों ने अपना कर्तव्य निभाया लेकिन बेंगलुरू पुलिस ने जो किया उसे जानकर आपको आक्रोश होगा. एक पोस्ट के जवाब में बेंगलुरू पुलिस ने बेहद औपचारकि तौर पर लिखा कि सूचना देने के लिए हम आपके आभारी है. यातायात संबंधी उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए, आप ऐप पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

यानी भारत की अखंडता को चुनौती देनेवाली सोच और राजद्रोह वाले इस संगीन अपराध को बेंगलुरू की पुलिस महज ट्रैफिक नियम के उल्लंघन का साधारण अपराध मानती है. ये लापरवाही की पराकाष्ठा है. आम लोगों ने वीडियो वाला साक्ष्य, बाइक का नंबर और जानकारी पुलिस तक पहुंचाई, लेकिन पुलिस इस राजद्रोह वाले अपराध पर भी सरकारी सुस्ती का प्रदर्शन कर रही है. इसलिए पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं. इस देशविरोधी अपराध पर एक्शन को लेकर सुस्ती और लापरवाही सिर्फ पुलिस नहीं दिखा रही है, दूसरी एजेंसियां की कार्यप्रणाली भी सवालों में है. सवाल ये है कि आखिर PoK के झंडे की डिजाइन वाली ये टी शर्ट इस वैचारिक अलगाववादी के पास कैसे पहुंची. इसकी पुख्ता जानकारी तो गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद सामने आएगी लेकिन आज हमने ये जानने की भी कोशिश की क्या कोई आदमी ऑनलाइन ऐसी टी शर्ट खरीद सकता है.

आपको सुनकर और जानकर झटका लगेगा कि हां कोई भी अलगाववादी मानसिकता वाला भारत विरोधी घर बैठे PoK के झंडे वाली प्रिटेंड टी शर्ट ऑनलाइन खरीद सकता है. ऐसी टी शर्ट कई साइट्स पर बिक रही है. अगले 10 दिन में इसे भारत के किसी भी शहर में डिलीवरी किये जाने का भरोसा भी दिया जा रहा है. साफ है एजेंसियों की लापरवाही से आतंकी सोच वाला ये सामान भारत में डिलीवर किया जा रहा है. एजेंसियों को इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें तत्काल बैन करना चाहिए.

एक जागरूक भारतीय के वीडियो ने वैचारिक अलगाववादी की देश विरोधी करतूत को हमारे सामने ला दिया. मित्रों जरूरी है कि हम सभी सजग रहें. अपने आसपास नज़र रखें, क्योंकि जरूरी नहीं की आतंकियों के ये वैचारिक मित्र समूह में ही सामने आएं. ये व्यक्तिगत स्तर पर भी भारत विरोधी सोच का प्रचार प्रसार करते रहते हैं. अलगाववाद वाले वायरस के शिकार ये लोग लोकतांत्रिक अधिकार, अभिव्यक्ति कि आजादी, संवैधानिक अधिकार जैसे शब्दों की आड़ में दूसरों को अलगाववादी वायरस से संक्रमित करने की साजिश करते हैं. एजेंसियों की सतर्कता को देखते हुए आमतौर पर आजकल ये राष्ट्रविरोधी प्रसार अकेले और चोरी-चोरी ही चल रहा है. इसलिए जरूरी है कि हम सभी सावधान रहें और ऐसे लोगों की पहचान करें जो आम शहरी के भेष में अलगाववादियों के विचारों का प्रचार करते हैं.