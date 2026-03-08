'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश; सीएम योगी ने भी दी बधाई

टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने 96 रनों से न्यूजीलैंड की टीम को हराया है . अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल की. भारतीय टीम की जीत पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने बधाई दी है.
T20 World Cup Final: टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है. भारत ने पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों की विशाल रन खड़ा कर दिया. टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में केवल 159 रन ही बना सकी. भारत ने न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में 96 रनों से मात दी.
दरअसल, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 विश्वकप का फाइनल मैच के खेला गया, जिसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की है. भारत की जीत पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने भारतीय टीम को बधाई दी है. वहीं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को इस विजय की शुभकामनाएं दी हैं.
भारत की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई! यह शानदार जीत ज़बरदस्त स्किल्स, पक्के इरादे और टीमवर्क को दिखाती है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त हिम्मत दिखाई है. इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है. बहुत बढ़िया, टीम इंडिया!
Prime Minister Narendra Modi congratulates Team India on winning the #ICCT20WorldCup pic.twitter.com/zpiDFomzvP
— ANI (@ANI) March 8, 2026
भारतीय टीम की शानदार जीत पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या शानदार जीत है! विश्व चैंपियन टीमइंडिया को सलाम! पूरे टूर्नामेंट में आपके असाधारण प्रदर्शन और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरव और गर्व दिलाया है. हर भारतीय को गर्व महसूस कराने के लिए पूरी टीम को बधाई.
भारतीय टीम की जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी क्रिकेट टीम को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "जयतु भारतम्! आज फिर आसमान 'तिरंगा' हो गया, 145 करोड़ भारत वासियों को हार्दिक बधाई! विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का हृदयतल से अभिनंदन!"
