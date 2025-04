तहव्वुर राणा की भारत वापसी से पूरा हुआ इजरायल का बदला! राजदूत ने हमले को याद कर कही ये बड़ी बात

Tahawwur Rana: 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद लोगों को प्रतिक्रिया आ रही है. पूरी दुनिया की निगाहें इस समय भारत पर टिकी है. इसी बीच भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अज़ार ने भी एक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि मैं आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत सरकार की दृढ़ता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. इसके अलावा उन्होंने इस घटनाक्रम का स्वागत किया है.

कदम का करते हैं स्वागत

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम उन भयानक हमलों के लिए जवाबदेही की दिशा में उठाए गए इस कदम का स्वागत करते हैं, जिनमें इजरायलियों सहित कई लोगों की जान चली गई थी.

Here's a message from Amb @ReuvenAzar, thanking Govt of India for its efforts in bringing perpetrator of 26/11 Mumbai attacks to justice.

