/अंकित की हत्या बेहद क्रूर, बर्बर और दिल दहलाने वाली... दिल्ली दंगे में सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के अफसर अंकित शर्मा के हत्याकांड मामले में 6 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है. अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस फैसले को लेकर अंकित शर्मा के घर के आसपास के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, आइए जानते हैं कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या-क्या कहा. नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
अदालत ने इस वारदात को बेहद संगीन, दर्दनाक और समाज को झकझोर देने वाला करार दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बेहद गंभीर घटना थी जिसने समाज को झकझोर दिया था. फैसला पढ़ते हुए कोर्ट ने कहा कि यह हत्या बेहद क्रूर, बर्बर और दिल दहला देने वाली थी. इसे देखकर घृणा और दुख होता है, लेकिन दोषियों के सुधरने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि पांच आरोपी थे. वहीं इस बात का सबूत नहीं मिला कि इन पांचों ने ही डायरेक्ट स्टैबिंग की हो. ये भी लगता है कि इनमें सुधार की गुंजाइश है. इसलिए दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है.'
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बेहद गंभीर घटना थी जिसने समाज को झकझोर दिया. अदालत ने कहा कि अंकित शर्मा की लाश को जिस हाल में छोड़ा गया, वह किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि जानवर जैसा सुलूक था. अदालत की टिप्पणी के मुताबिक, इस वारदात ने एक सभ्य समाज को गहरी सोच में डाल दिया था. आपको बताते चलें कि दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी.
इस मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को पहले ही हत्या और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था. शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दो बड़ी अहम बात की. हत्याकांड रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, 51 इंजरी थी बॉडी पर. शव के साथ बुरा सुलूक भी हुआ. दो आरोपी अनपढ़ थे, जिन्हें हत्याकांड के लिए उकसाना आसान था. ऐसे में तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है.
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— Zee News (@ZeeNews) July 31, 2026
दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी. वहीं दोषियों के वकील ने कहा कि जेल में इनका आचरण सही रहा है, इसलिए सजा सुनाते समय इन पर रहम यानी नरमी बरती जानी चाहिए.
13 जुलाई को जब जज ने पहली बार आरोपियों को दोषी माना था, उस दिन तक कुल 11 लोग इस हत्याकांड में आरोपी थे. उसी दिन बाकी के 6 संदिग्धों को आरोप मुक्त कर दिया गया था, वहीं धारा 120 बी की धारा को हटा दिया गया था, क्योंकि पूरी हत्या भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई थी.
अंकित शर्मा के परिजन शुरू से फांसी की मांग कर रहे थे. उनके वकील ने भी फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है. पीड़ित पक्ष के वकीलों ने कहा कि अंकित के परिवार के साथ पूरा इंसाफ नहीं हुआ है. वहीं पुलिस भी इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती दे सकती है.
ज़ी न्यूज़ संवाददाता अरविंद सिंह ने आरोपियों के वकील अब्दुल गफ्फार से बात की तो उन्होंने कहा, 'सात दिन में हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि हमारी उम्मीद के हिसाब से फैसला आए.' दोषी ताहिर के मोहल्ले में जब कुछ लोगों से फैसले पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो बहुत से लोगों ने चुप्पी साध ली.