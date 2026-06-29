भारत की बेटी ने रचा इतिहास! 8 साल की तकश्वी ने मात्र 16CM की ऊंचाई पर स्केटिंग कर बनाया 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड', देखें Video

Takshvi Vaghani Guinness World Record: भारत की बेटियों का जलवा आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली महज 8 साल की एक नन्ही परी ने अपनी असाधारण प्रतिभा से पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है. इस नन्ही 'रॉकेट गर्ल' का नाम है तकश्वी वघानी (Takshvi Vaghani). तकश्वी ने हवा से बात करते हुए मात्र 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगे बार के नीचे से 10 मीटर की लंबाई तक बेहद कम ऊंचाई पर 'लिम्बो स्केटिंग' (Limbo Skating) करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) अपने नाम कर लिया है.
8 साल की उम्र में जहां बच्चे खेल-कूद और खिलौनों में व्यस्त रहते हैं, वहीं तकश्वी अब तक पांच बार विश्व रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराकर भारत की सबसे कम उम्र की सबसे सफल खेल स्टार बनकर उभरी हैं. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आधिकारिक सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुस्कुराते हुए तकश्वी ने कहा कि मैं जब 4 साल की थी, तब से स्केटिंग कर रही हूं. इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मैं रोज सुबह 2 घंटे और रात को 2 घंटे कड़ा अभ्यास करती थी.
#WATCH Ahmedabad, Gujarat: Eight-year-old Takshvi Vaghani has set a Guinness World Record of the lowest limbo skating with a height of 16 centimetres and a length of 10 meters. (28.06) pic.twitter.com/IKzseL96tY
— ANI (@ANI) June 28, 2026
तकश्वी के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की लिस्ट इतनी शानदार है कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए. साल 2026 की इस उपलब्धि से पहले, उन्होंने साल 2024 में इसी 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 25 मीटर से अधिक की सबसे कम ऊंचाई पर लिम्बो स्केटिंग करने का भी गिनीज रिकॉर्ड बनाया था. इतना ही नहीं, साल 2023 में तकश्वी ने एक के बाद एक लगातार 22 एसयूवी (SUV) कारों के नीचे से स्केटिंग करते हुए 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में एंट्री मारी थी. इसी साल उन्हें 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' और 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' द्वारा बार के नीचे सबसे तेज 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए भी सम्मानित किया गया था.
#WATCH Ahmedabad, Gujarat: Guinness World Record holder Takshvi Vaghhani says, "I have been skating since I was 4 years old. I practice for 2 hours in the morning and 2 hours at night." (28.06) https://t.co/31tKt6zXEa pic.twitter.com/EnLSTsnM2F
— ANI (@ANI) June 28, 2026
लेकिन तकश्वी के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था. जब उन्होंने 4 साल की उम्र में स्केटिंग शुरू की, तब लड़कियों के लिए इस खेल में कोई खास कॉम्पिटिशन या सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए वे लड़कों के साथ मुकाबला करती थीं. ट्रेनिंग के लिए कोई आलीशान ट्रैक या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए तकश्वी ने अपनी सोसाइटी के अंधेरे तहखानों (Basements) और पथरीली सर्विस रोडों को ही अपना मैदान बना लिया और वहां घंटों पसीना बहाकर अपने कौशल को चमकाया.
तकश्वी सिर्फ खेल के मैदान पर ही नहीं, बल्कि जिंदगी की हर पिच पर ऑलराउंडर हैं. वह अपनी क्लास की स्कूल टॉपर हैं और मार्शल आर्ट्स (कराटे) में ग्रीन बेल्ट धारक भी हैं. अपनी इसी हैरतअंगेज प्रतिभा के दम पर वे देश के मशहूर रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' (सीजन 11) के मंच पर भी जजों को मंत्रमुग्ध कर चुकी हैं.
अपनी इस ऐतिहासिक सफलता के बाद तकश्वी के सपने बेहद ऊंचे और देश को गौरवान्वित करने वाले हैं. यह नन्हीं चैंपियन भविष्य में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जरिए भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद रखती है और साथ ही उसका एक और बड़ा सपना है कि एक दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर पेशेवर क्रिकेट खेलना. पूरा देश आज भारत की इस अद्भुत बेटी के जज्बे को सलाम कर रहा है.