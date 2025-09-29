Advertisement
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश, हैरत में पड़े एक्सपर्ट

Tamhini wettest Place In India: मेघालय राज्य के मौसिनराम और चेरापूंजी में देशभर में सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है, हालांकि अब तमहिनी ने इनकी जगह ले ली है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 29, 2025, 01:50 PM IST
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश, हैरत में पड़े एक्सपर्ट

Wettest Place On Earth:  पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मौसिनराम और चेरापूंजी को दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश पड़ने वाली जगहों के तौर पर जाना जाता है. यहां हर साल लगभग 12 महीने बारिश पड़ती है, हालांकि इस बार महाराष्ट्र के पुणे में स्थित तमहिनी घाट में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. इसके बाद ये जगह मौसिनराम-चेरापूंजी के गांवों को कड़ा टक्कर देकर भारत का सबसे आर्द्र ( Wet) जगह बन गई है.  

तमहिनी घाट में सबसे ज्यादा बारिश 

मौसम विभाग के मुताबिक ताहिनी घाट में इस साल मानसून के सीजन में कुल 9,194 मिलिमाटर बारिश दर्ज की गई.  साइक्लोन रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार के मुताबिक तमहिनी ने 9000 मिलिमीटर की बारिश का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके बाद यह भारत में इस साल सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह बन चुकी है. वहीं मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में इस बार 1 जून 2025 से 28 सितंबर 2025 तक 3029 मिलिमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 30 प्रतिशत कम है.   

चेरापूंजी का तोड़ा रिकॉर्ड 

बता दें कि चेरापूंजी पारंपरिक रूप से भारत में सबसे ज्यादा बारिश पड़ने वाली जगह मानी जाती है. साल 2024 में तमहिनी में मॉनसून के दौरान 9,644 मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई थी. जबकि मेघालय के इस खूबसूरत पर्यटन शहर में  7,303.7 मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई. इस साल भी बेहद चौंकाने वाला अंतर सामने आया है. जहां तमहिनी में इस साल 3029 मिलिमीटर बारिश हुई है तो चेरापूंजी में केवल 4,217 मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई है.   

विशेषज्ञ भी हैरान 

मौसम विशेषज्ञों मे तमहिनी में अधिक बारिश के कारणों को समझने के लिए रिसर्च की मांग की है साथ ही उन्होंने चेरापूंजी और पूरे नॉर्थईस्ट इंडिया में बारिश में गिरावट के रुझान पर भी चिंता जाहिर की है.   IMD पुणे के सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट एसडी सनप ने कहा,' तमहिनी में इतनी ज्यादा बारिश का एक संभावित कारण इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है. सह्याद्रि माउंटेन रेंज इस क्षेत्र में प्रबल अभिसरण बनाती है, जिससे विशेष रूप से घाट खंड के आसपास असाधारण रूप से घने बादल बनते हैं, जिसके चलते बेहद भारी बारिश होती है. इसके अलावा अरब सागर से मानसून का प्रवाह और वेदर सिस्टम का विकास भी पुणे के घाट क्षेत्रों, विशेष रूप से तमहिनी में असामान्य रूप से ज्यादा बारिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.'   

FAQ 

दुनिया का सबसे गीला स्थान कौन सा है? 

मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मौसिनराम दुनिया का सबसे गीला स्थान है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 11,871 मिमी होती है. 

मौसिनराम में इतनी अधिक बारिश क्यों होती है? 

मौसिनराम की भौगोलिक स्थिति और बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता के कारण यहां भारी बारिश होती है. 

