करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी

Actor Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु में एक्टर विजय की राजनीतिक रैली में बीते दिनों भीषड़ भगदड़ मच गई, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई. अब इसको लेकर TVK के वकील एस अरिवजगन ने राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है.
Tamil Nadu Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में बीते दिनों एक्टर और नेता विजय की रैली में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए. भगदड़ में मारे गए लोगों के शव रविवार 28 सितंबर 2025 को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए. वहीं घायलों का करूर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है., जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है. बता दें कि इस घटना के बाद अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.
करूर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR में TVK के करूर जिला सचिव मधियाझागन, महासचिव बुस्सी आनंद और संयुक्त महासचिव CTR निर्मल कुमार पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और 125 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना) के तहत आरोप लगाया गया है. वहीं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डेविडसन देवसिरवथम ने कहा,' विजय पास के नमक्कल जिले में अपनी रैली के बाद करूर स्थित कार्यक्रम स्थल पर 3 घंटे देरी से पहुंचे.' उन्होंने बताया कि TVK की रैली के लिए लगभग 500 पुलिसकर्मी तैनात थे, क्योंकि ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद थी.
TVK के वकील एस अरिवजगन ने घटना के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया और कोर्ट की निगरानी में जांच या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की. अरिवजगन ने तमिलनाडु सरकार और राज्य पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि शवों की पहचान किए बिना ही जल्दबाजी में पोस्टमार्टम कर दिया गया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार 28 सितंबर 2025 की सुबह करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की और कहा,' हमारे राज्य के इतिहास में किसी राजनीतिक दल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान कभी नहीं गई और भविष्य में भी ऐसी त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए.' उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख और घायलों के लिए 1-1 लाख की धनराशि की घोषणा की.
स्टालिन ने विजय की गिरफ्तारी की संभावना पर कहा कि एक बार सच्चाई सामने आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्टर को आरोपी ठहराते हुए कहा कि वह भगदड़ के लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा,' जो कुछ हुआ उससे मैं बेहद दुखी हूं. इतनी भीषण भगदड़ मची कि 36 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. इस दुख से जूझ रहे सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, जहां तक भगदड़ की बात है तो नेता निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन आज सवाल-जवाब का समय नहीं है बल्कि मृतकों के परिवार के साथ खड़े होने का समय है.'
करूर भगदड़ में 40 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डेविडसन देवसिरवथम ने बताया कि विजय की देरी से पहुंच और आयोजन स्थल पर अपर्याप्त व्यवस्थाएं भगदड़ के कारण बने. विजय को दोपहर में पहुंचना था, लेकिन वे शाम 7:40 बजे पहुंचे, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया.
