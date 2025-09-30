Advertisement
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट, एक्टर विजय की बढ़ेंगी मुश्किलें?


Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में एक्टर और नेता विजय की रैली में मची भगदड़ को लेकर जांच कर रही पुलिस ने एक और गिरफ्तारी कर ली है. पुलिस ने पावुनराज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है.   

Sep 30, 2025, 11:59 AM IST
Actor Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु के करूर में बीते दिनों एक्टर और नेता विजय की रैली में भगदड़ मची थी. इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई थी. वहीं कई अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं. चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ की जांच कर रही पुलिस ने आज मंगलवार 30 सितंबर 2025 को एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की है. बताया जा रहा है कि पावुनराज नाम का यह व्यक्ति TVK पार्टी अभियान के लिए झंडे और फ्लेक्स बैनर की व्यवस्था करने का काम करता है. 

पुलिस ने की गिरफ्तार 

पुलिस ने इससे पहले सोमवार को पार्टी के पश्चिमी जिला सचिव मथियाझागन को गिरफ्तार किया था. इस भगदड़ मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इन दोनों गिरफ्तार अधिकारियों को आगे की प्रक्रिया के लिए ले जाया जाएगा. बता दें कि यह हादसा 27 सितंबर 2025 को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक बिजली गुल होने से अफरा-तफरी मच गई, जिसके कारण लोग अतिरिक्त बिजली व्यवस्था और निकास द्वारों की ओर भागे. 

ये भी पढ़ें- करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, आज हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम  

मुख्यमंत्री ने किया न्याय दिलाने का वादा 

भगदड़ में महिलाओं और बच्चों सहित 41 लोगों की मौत हो गई और 110 लोग घायल हुए, जिनमें से अब तक 51 लोग रिकवर हो चुके हैं. बाकी घायलों का अलग-अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है. शुरुआत में करूर के पुलिस उपाधीक्षक सेल्वराज इस मामले को संभाल रहे थे, लेकिन राज्य के शीर्ष पुलिस नेतृत्व ने उनकी जगह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमानंद को उच्च-स्तरीय जांच का कार्यभार सौंप दिया. घटना को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा किया. उन्होंने लोगों से संयम बरतने का आग्रह करते हुए कहा,' हमने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और राहत कार्य जारी हैं. अटकलें और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां केवल शोकाकुल परिवारों को ही ठेस पहुंचाएंगी.' 

ये भी पढ़ें- भारत में पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें 

प्रशासन पर उठाया सवाल 

घटना को लेकर विपक्षी अन्नाद्रमुक नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने सत्तारूढ़ द्रमुक से जवाबदेही की मांग की और भीड़ नियंत्रण उपायों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा,' यह भयावह घटना घोर प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है. सरकार को जवाब देना चाहिए कि सुरक्षा प्रोटोकॉल क्यों नहीं लागू किए गए.' विजय ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक शोक संतप्त परिवार के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और उन्होंने भगदड़ को हृदय विदारक बताया. उन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा,' हमें सच्चाई सामने लाने की जरूरत है ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो.' ( इनपुट- IANS)  

 FAQ 

भगदड़ क्यों मची?

करूर में विजय की रैली में अचानक बिजली गुल होने से अफरा-तफरी मच गई, जिसके कारण लोग अतिरिक्त बिजली व्यवस्था और निकास द्वारों की ओर भागे. 

भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई?

भगदड़ में महिलाओं और बच्चों सहित 41 लोगों की मौत हो गई.

