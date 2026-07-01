/तमिलनाडु में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ SC पहुंची राज्य सरकार, कहा- हाई कोर्ट का आदेश कानून के विपरीत

मद्रास हाई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को यह जिम्मेदारी देता है कि वह गायों, बछड़ों तथा दूध देने और खेती-किसानी में उपयोग होने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए. जस्टिस स्‍वामीनाथन ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान सभा की बहसों के दौरान भी इस बात पर जोर दिया गया था कि गाय भारतीय समाज में पूजनीय मानी जाती है और भगवान कृष्ण के समय से ही वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी रही है. सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में भी कहा गया है कि बकरीद के लिए गाय की कुर्बानी कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक पुराने सरकारी आदेश का हवाला दिया था, जिसके मुताबिक गायों के वध पर रोक से दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा.