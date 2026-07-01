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तमिलनाडु में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ SC पहुंची राज्य सरकार, कहा- हाई कोर्ट का आदेश कानून के विपरीत

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था.

Written ByArvind Singh
Published: Jul 01, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:39 PM IST
तमिलनाडु में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ SC पहुंची राज्य सरकार, कहा- हाई कोर्ट का आदेश कानून के विपरीत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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