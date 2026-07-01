/तमिलनाडु में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ SC पहुंची राज्य सरकार, कहा- हाई कोर्ट का आदेश कानून के विपरीत

तमिलनाडु में गोवध पर पूरी तरह से बैन लगाने के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था. राज्य सरकार का कहना है कि यह आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के खिलाफ है. इस कानून के अनुसार 10 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी गायों का वध किया जा सकता है जो काम करने या प्रजनन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसके अलावा दूसरे कानून भी पशुओं के वध को नियंत्रित करते हैं, लेकिन कहीं भी इन कानूनों में पूर्ण प्रतिबंध की बात नहीं कही गई है.
क्या था हाई कोर्ट का आदेश
27 मई को, बकरीद से ठीक पहले, मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण की बेंच ने गायों और बछड़ों के वध पर पूरी तरह से बैन लगाने का आदेश दिया था. हिंदू मक्कल काची के महासचिव के. सूर्या प्रसांत ने इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
भगवान कृष्ण के समय से गाय भारतीय सभ्यता का अहम हिस्सा-HC
मद्रास हाई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को यह जिम्मेदारी देता है कि वह गायों, बछड़ों तथा दूध देने और खेती-किसानी में उपयोग होने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए. जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान सभा की बहसों के दौरान भी इस बात पर जोर दिया गया था कि गाय भारतीय समाज में पूजनीय मानी जाती है और भगवान कृष्ण के समय से ही वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी रही है. सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में भी कहा गया है कि बकरीद के लिए गाय की कुर्बानी कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक पुराने सरकारी आदेश का हवाला दिया था, जिसके मुताबिक गायों के वध पर रोक से दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा.
तमिलनाडु सरकार की दलील
तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट में दायर याचिका में केवल यह मांग की गई थी कि पशुओं का वध सार्वजनिक स्थानों पर न हो और केवल निर्धारित स्थानों पर ही किया जाए. लेकिन हाई कोर्ट ने इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर पूरे राज्य में ही गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया.
'HC ने सरकार के आश्वासन को नजरअंदाज किया'
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तमिलनाडु सरकार का कहना है कि जब राज्य का कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में गायों के वध की अनुमति देता है, तब अदालत ऐसा आदेश नहीं दे सकती जो सीधे कानून के विपरीत हो. सरकार ने हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई है जिसके मुताबिक अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर गायों का वध हो रहा है या हो सकता है. सरकार का कहना है कि पुलिस ने अपने हलफनामे में साफ तौर पर कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध रोकने के लिए पहले ही ज़रूरी कदम उठाए जा चुके हैं और किसी भी धार्मिक बलि को बंद तथा गैर-सार्वजनिक स्थानों तक सीमित रखा जाएगा.