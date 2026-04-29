Tamil Nadu Exit Poll 2026: AIADMK और विजय की TVK का हो सकता है सूपड़ा साफ, फिर तमिलनाडु की किंग बनेगी DMK

Tamil Nadu Exit Polls Results 2026: 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर Zeenia एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं. Zeenia के अनुमानों के मुताबिक राज्य में एक बार फिर DMK गठबंधन की मजबूत वापसी होती दिख रही है. एग्जिट पोल के अनुसार DMK गठबंधन को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि वोट शेयर 43 से 46 फीसदी रह सकता है. वहीं, AIADMK गठबंधन को 52 से 74 सीटों के बीच सिमटने का अनुमान जताया गया है.

कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय

अभिनेता विजय की पार्टी TVK पहली बार चुनावी मैदान में 8 से 18 सीटों के साथ अहम एंट्री करती नजर आ रही है. इससे कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है. Zeenia ने DMK गठबंधन की जीत की संभावना 62 से 65 फीसदी बताई है, जबकि सबसे संभावित सीट रेंज 140 से 152 सीटों की मानी गई है. अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो तमिलनाडु में MK स्टालिन के नेतृत्व में सत्ता की वापसी तय मानी जा सकती है.

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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की सभी 234 सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया था. इस बार राज्य में 84.29% से 84.6% के बीच रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया है. ये तमिलनाडु के चुनावी इतिहास का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत माना जा रहा है., बहुमत का आंकड़ा 118 सीटों का है और अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हैं. रिकॉर्ड वोटिंग ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है. जिससे इस बार परिणाम बेहद रोमांचक होने की संभावना जताई जा रही है.

कितने लोगों पर हुआ सर्वे?

Zeenia के सर्वे में पश्चिम बंगाल में 3 लाख लोगों से बातचीत की गई है. असम में 1.5 लाख लोगों की राय ली गई है. जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को मिलाकर 2.20 लाख लोगों को सर्वे में शामिल किया गया है. इस तरह कुल 6.70 लाख लोगों पर ये सर्वे आधारित है.

डिस्क्लेमर: इस एग्जिट पोल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है. डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. आपको बता दें कि जो आंकड़े ज़ी न्यूज दिखाएगा, वो सर्वे एजेंसी आईसीपीएल के आंकड़े हैं. ये आंकड़े चुनाव का नतीजा नहीं हैं, सिर्फ़ एग्जिट पोल हैं. एग्ज़िट पोल के आंकड़ों और नतीजों में अंतर हो सकता है.