Richest Tamil Nadu Candidate: 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं तमिलनाडु की सबसे अमीर कैंडिडेट?

Tamil Nadu Chunav 2026: चुनावों में कौन सबसे अमीर उम्मीदवार है और कौन सबसे गरीब, इसकी चर्चा बहुत होती है. तमिलनाडु में सबसे अमीर उम्मीदवार का पता चल गया है. क्या आप जानते हैं इनका नाम?
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Tamil nadu Elections 2026: जब चुनाव आते हैं तो किसे कहां से टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, इसकी तो जिज्ञासा रहती ही है. लेकिन कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा अमीर या गरीब है, इसकी भी चर्चा खूब होती है. तमिलनाडु में चुनावी बिगुल बज चुका है. लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की पत्नी लीमा रोज मार्टिन ने त्रिची की लालगुडी विधानसभा सीट से AIADMK के टिकट पर पर्चा भरा है.
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स और एफिडेविट फाइल किए. उन्होंने अपनी संपत्ति 1,049.5 करोड़ रुपये बताई है. यानी वह राज्य की सबसे अमीर कैंडिडेट हैं.58 साल की लीमा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से छठी कक्षा तक पढ़ाई की है. वह कोयंबटूर की रहने वाली हैं.
लीमा ने अपनी चल संपत्ति 139.6 करोड़ रुपये और पति की 3262 करोड़ रुपये बताई है. जबकि उनके पास 909.9 करोड़ रुपये और पति के पास 887.3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. अपने 159 पन्नों के चुनावी एफिडेविट में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट होटल सर्विसेज, रियल एस्टेट और गेमिंग के अलावा विभिन्न सेक्टर्स में दिखाई है.
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में उनकी सालाना आय 9.8 करोड़ रुपये थी. जबकि पति की 11.3 करोड़ रुपये. सैंटियागो मार्टिन 1,368 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदार बने हुए हैं. उन्होंने ये बॉन्ड कई राजनीतिक पार्टियों को दान किए, जिनमें DMK और TMC सबसे बड़े लाभार्थी रहे. 2017 से 2024 के बीच उन्हें 503 करोड़ रुपये और 542 करोड़ रुपये मिले. उनके बेटे जोस डायसन मार्टिन को डिपेंडेंट बताया गया है, जिसकी सालाना आय 19.5 करोड़ रुपये है.
मार्टिन से जुड़ी कंपनी टाइगर एसोसिएट्स ने 2024-2025 के वित्त वर्ष के दौरान AIADMK को 60 करोड़ रुपये और DMK को 50 करोड़ रुपये का चंदा दिया.
रोज, मार्टिन के तीन करीबी परिवार वालों में से एक हैं. मार्टिन का एक बड़ा बिजनेस एम्पायर है, जिसमें लॉटरी, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, सैटेलाइट टीवी चैनल और सॉफ्टवेयर शामिल हैं. ये तीनों तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं.
इस कपल का बेटा जोस मार्टिन पुडुचेरी के कामराज नगर से चुनाव लड़ रहा है, और उनका दामाद आधव अर्जुन चेन्नई के विल्लीवाक्कम से TVK का उम्मीदवार है.
AIADMK उम्मीदवार ने यह भी बताया है कि उनके बेटे, जोस मार्टिन के पास 664.77 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें चल संपत्ति (225 करोड़ रुपये) और अचल संपत्ति (439 करोड़ रुपये) शामिल है. उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे चार आपराधिक मामलों का भी खुलासा किया है, जिनमें से दो मामले PMLA और FEMA के तहत दर्ज हैं.
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