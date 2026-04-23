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Hindi Newsदेशदक्षिण का द्रविड़ दुर्ग: कैंसर से जूझते अन्‍ना की विदाई... रोती हुई अम्‍मा की शपथ; अतीत से भविष्‍य की ओर ताकतीं वो दीवारें

दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग: कैंसर से जूझते अन्‍ना की विदाई... रोती हुई अम्‍मा की शपथ; अतीत से भविष्‍य की ओर ताकतीं वो दीवारें

चेन्नई के समंदर किनारे खड़ा ‘फोर्ट सेंट जॉर्ज’ उन मानवीय संवेदनाओं, स्वाभिमान और जन-केंद्रित राजनीति का गवाह है जिसने तमिल गौरव को एक नई दिशा दी. यहां की दीवारों ने सिर्फ मद्रास प्रेसीडेंसी से तमिलनाडु तक का ही सफर नहीं तय किया है बल्कि ये किला उस द्रविड़ अस्मिता का मंदिर है, जहां कभी सादगी के देवता बैठे तो कभी स्वाभिमान के लिए युद्ध लड़े गए.

Written By  Amit Singh|Edited By: abhinav tripathi|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:08 PM IST
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इस कहानी की शुरुआत 1644 में होती है, जब अंग्रेजों ने समंदर किनारे फोर्ट सेंट जॉर्ज की नींव रखी. ये भारत का पहला अंग्रेजी किला था. अगले करीब 200 साल तक ये सैनिक छावनी बना रहा. यहां व्यापार के नाम पर कब्जे को लेकर लड़ाइयां चलती रहीं. 

फिर आया साल 1861. ब्रिटिश सरकार ने मद्रास में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की. सुनने में ये एक बड़ी लोकतांत्रिक पहल लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था.
 
इस काउंसिल के सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे. इसका काम सिर्फ सलाह देना था, फैसला लेना नहीं. यानी ये संस्था विधानसभा कम और सरकारी औपचारिकता ज्यादा थी.

समय के साथ दबाव बढ़ा. भारतीयों ने शासन में हिस्सेदारी की मांग तेज की. 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार लागू हुए. ये पहली बार था जब चुनाव शब्द गंभीरता से सामने आया.
 
कुछ सदस्यों का चुनाव होने लगा. भारतीयों की संख्या काउंसिल में बढ़ी. लेकिन असली ताकत अभी दूर थी. आखिरकार 1935 में वह कानून आया जिसने सब कुछ बदल दिया. यानी कहा जाए वो साल जब आधुनिक विधानसभा की नींव पड़ी.
 
इसका केंद्र था फोर्ट सेंट जॉर्ज. वही किला जहां से पहले व्यापार चला, फिर  प्रशासन चला  और धीरे-धीरे राजनीति भी यहीं केंद्रित हो गई.

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जब पहली बार हुए विधानसभा चुनाव 

ब्रिटिश शासन के दौर में मद्रास प्रेसीडेंसी में 1937 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए. इन चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की और सी राजगोपालाचारी पहले मुख्यमंत्री (तब प्रधानमंत्री) बने. ये पहली बार था जब सत्ता सीधे जनता के वोट से तय हुई. हालांकि असली नियंत्रण अभी भी अंग्रेजों के पास था. 

1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध में अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया. फिर आया 15 अगस्त 1947. भारत आजाद हुआ. मद्रास प्रेसीडेंसी अब मद्रास स्टेट बन गया. विधानसभा नई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ढल गई. 

हालांकि जो नहीं बदला वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज का महत्व. ये किला मद्रास राज्य की विधानसभा का मुख्य स्थल बना. यहीं लोकतांत्रिक बहसें शुरू हुईं. यहीं से नई नीतियां बनीं. 

ये एक गजब का विरोधाभास था कि जिस किले से अंग्रेज भारत पर शासन करते थे, वहीं से अब जनता के चुने प्रतिनिधि शासन चला रहे थे. ये बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, प्रतीकात्मक भी था. 

1952 में पहली बार स्वतंत्र भारत में चुनाव हुए. इस दौर में कांग्रेस का दबदबा था. इसी पार्टी के एक नेता के. कामराज ने इस कहानी का सबसे मानवीय अध्याय लिखा.

आज जब हम विधानसभा में बच्चों की शिक्षा पर बड़े-बड़े भाषण सुनते हैं, तब याद आता है फोर्ट सेंट जॉर्ज का वो गलियारा जहां एक सादा सा शख्स बैठा था. कहते हैं कामराज के पास अक्सर पहनने को ठीक से कपड़े नहीं होते थे, लेकिन उनकी आंखों में बच्चों का भविष्य था.

इसी विधानसभा की मेजों पर उन्होंने वो फाइल साइन की थी, जिसने करोड़ों गरीब बच्चों की थाली में दोपहर का भोजन पहुंचाया. हालांकि इसी समय एक दूसरी धारा भी मजबूत हो रही थी जिसे द्रविड़ आंदोलन कहते हैं.

ये आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि इसमें सामाजिक क्रांति का स्वर था. साल 1967 के चुनाव में इस आंदोलन ने इतिहास बदल दिया. ये साल तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

तमिलानाडु में जब किसी क्षेत्रीय दल ने संभाली सत्ता 

राजनीतिक पार्टी डीएमके ने सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में कांग्रेस को हरा दिया. ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी. बल्कि एक विचारधारा की जीत थी. 

पहली बार कोई क्षेत्रीय दल सत्ता में आया. पहली बार ‘दिल्ली बनाम राज्य’ की राजनीति खुलकर सामने आई और पहली बार भाषा और पहचान चुनाव का केंद्र बने. अन्नादुराई एक ऐसा नाम जिसके लिए मद्रास की जनता पागल थी. उन्होंने ही इस मिट्टी को तमिलनाडु का नाम दिया. 

लेकिन विधानसभा के इतिहास का सबसे भावुक पल वो था, जब कैंसर से लड़ते हुए अन्ना अंतिम बार सदन से बाहर निकले. ये पल एक अध्याय की समाप्ति तो दूसरे की शुरुआत थी. 

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हालांकि कामराज और अन्नादुराई जैसे दिग्गजों ने मिलकर तमिलनाडु को कल्याणकारी राज्य का वो मॉडल दिया, जिसे देखकर आज भी उत्तर भारत के राज्य रश्क करते हैं.

1969 में जब अन्ना का निधन हुआ तो उनकी विरासत को एम करुणानिधि ने संभाला. हालांकि उनकी विरासत के दो वारिस थे. दूसरे वारिस का नाम एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) था. 

दरअसल इस कहानी की जड़ें सिनेमा के परदे पर जमी थीं. जहां करुणानिधि एक बेजोड़ पटकथा लेखक थे तो वहीं एमजीआर परदे के महानायक थे. दोनों के बीच की दोस्ती भी बहुत मशहूर थी. 

कहते हैं कि जब अन्नादुराई का निधन हुआ, तो एमजीआर ही थे जिन्होंने करुणानिधि को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में सीढ़ी का काम किया.

लेकिन जल्द ही दोस्ती के बीच सत्ता का अहंकार और लोकप्रियता की होड़ आ गई. 1972 में जब एमजीआर ने पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और हिसाब मांगा, तो करुणानिधि ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. यही वह पल था जब एआईडीएमके का जन्म हुआ और तमिलनाडु की राजनीति हमेशा के लिए दो ध्रुवों में बंट गई. 

1977 में जब एमजीआर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने करुणानिधि को सत्ता के गलियारों से ऐसा दूर किया कि अगले 10 सालों तक करुणानिधि विपक्ष की बेंचों पर ही बैठे रहे. 

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एमजीआर के दौर में 'न्यूट्रीशियस मिड-डे मील' योजना एक जुनून बन गई. वे खुद स्कूलों का दौरा करते और देखते कि क्या बच्चों को वाकई वो खाना मिल रहा है जिसका वादा उन्होंने किया था. 

करुणानिधि की वापसी रोकने के लिए एमजीआर ने विधान परिषद को ही खत्म कर दिया था, ताकि करुणानिधि वहां से सदन में न आ सकें. 

1987 को जब एमजीआर का निधन हुआ, तो करुणानिधि फिर सत्ता में लौटे, लेकिन तब तक मैदान में एक और शक्ति आ चुकी थी जिसका नाम जयललिता था. इन्होंने करुणानिधि और एमजीआर की इस लंबी लड़ाई को एक और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया.

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जयललिता की एक कसम और...

फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थित विधानसभा भवन की दहलीज का सबसे विचलित कर देने वाला दृश्य 1989 का है. वहां से महिला नेता जयललिता रोते हुए नहीं बल्कि दहाड़ते हुए सदन से बाहर निकली थी. 

उन्होंने विधानसभा की सीढ़ियों को छूकर कसम खाई थी कि अब तभी लौटूंगी जब इस सदन की नेता बनूंगी. ये एक स्त्री नेता के अपमान और उसके प्रतिशोध की ऐसी मानवीय गाथा है, जो आज भी सदन के माहौल को भारी कर देती है. 

सालों बाद जब वे मुख्यमंत्री बनकर लौटीं, तो वह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं, एक महिला के स्वाभिमान की जीत थी.

जयललिता Vs करुणानिधि

1990 से 2016 तक का दौर जयललिता बनाम करुणानिधि का रहा. दोनों के बीच सत्ता का लगातार बदलना तमिल राजनीति की पहचान बन गया. 

साथ ही ये वो समय था जब विधानसभा सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं रही बल्कि पॉपुलर पॉलिटिक्स का केंद्र बन गई. इस समय राज्य में मुफ्त योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और जनहित की राजनीति चरम पर थी. 

इस कहानी का एक नाटकीय अध्याय 2010 में लिखा गया. मुख्यमंत्री रहते करुणानिधि ने एक सपना देखा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज से निकल कर एक आधुनिक विधानसभा बनाई जाए. उन्होंने इसे पूरा भी किया. 

ओमांदुरार एस्टेट में करोड़ों की लागत से एक भव्य गुंबद वाली इमारत खड़ी की गई. इसे दुनिया की पहली 'ग्रीन' लेजिस्लेटिव बिल्डिंग का दर्जा मिला.
 
लेकिन राजनीति की बिसात देखिए. 2011 में सत्ता बदली और जयललिता मुख्यमंत्री बनीं. उन्होंने पुरानी परंपराओं और शायद अपनी राजनीतिक विचारधारा के सम्मान में उस नई अरबों की इमारत में बैठने से इनकार कर दिया.

नतीजा ये हुआ कि वह भव्य विधानसभा परिसर आज एक मल्टी-सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है. राजनेता आज भी उसी पुराने फोर्ट सेंट जॉर्ज के ऐतिहासिक कमरों में बैठते हैं, जबकि नई बिल्डिंग में आज डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं. 

यह भी पढ़ें: अभी तो दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?

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2016 से 2018 के बीच जयललिता और करुणानिधि दोनों का निधन हो गया. लेकिन राजनीति रुकी नहीं. नई पीढ़ी सामने आई. अभी तमिलनाडु में डीएमके फिर से सत्ता में है. एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं. 

2026 में फिर से तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के लिए चुनाव हो रहे हैं. यहां आज भी सामाजिक न्याय, भाषा, केंद्र बनाम राज्य जैसे मुद्दे हैं. लेकिन फर्क इतना है कि अब यह सब आधुनिक राजनीति के साथ जुड़ गया है.

तमिलनाडु का चुनाव बदलता है राजनीतिक दिशा 

वैसे तमिलनाडु का इतिहास बताता है कि यहां हर चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बदलता, बल्कि राजनीति की दिशा भी बदल देता है. तमिलनाडु की विधानसभा का भवन कई बार बदलने की कोशिशों से गुजरा, लेकिन अंततः वह वहीं लौट आया जहां से सब शुरू हुआ था. यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज.  ये हमें एक गहरी बात समझाता है. राजनीति बदलती रहती है, सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन इतिहास की जड़ें इतनी आसानी से नहीं बदलतीं. शायद यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति आज भी अपने अतीत से जुड़ी हुई, लेकिन भविष्य की ओर देखती हुई नजर आती है.

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