चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; कौन सा फॉर्मूला तय हुआ?

Tamil Nadu Vidhan Sabha Chunav: तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में कमल हासन की पार्टी MNM हिस्सा नहीं लेगी. पार्टी की ओर से तय किया गया है कि वह डीएमके बाहर से समर्थन करेगी. इस फार्मूले पर आज चेन्नई में हुई बैठक के बाद बात बनी. राज्य में 23 अप्रैल को चुनाव होंगे.
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Tamil Nadu Assembly Elections: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. 23 अप्रैल को राज्य में विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे. चुनावी सरगर्मी के बीच राज्य में सियासी पारा हाई है. मंगलवार (24 मार्च) को MNM चीफ और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने राज्य के सीएम और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके स्टालिन से मुलाकात की.
दरअसल, डीएमके और MNM के बीच गठबंधन को लेकर यह मुलाकात अहम थी. इस बैठक में तय हुआ कि MNM राज्य में डीएमके के साथ गठबंधन तो करेगी, लेकिन वह किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी. इसका सीधा मतलब है कि राज्य में MNM डीएमके का बाहर से समर्थन करेगी.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, एमएनएम ने आज घोषणा की कि उसने विधानसभा चुनाव न लड़ने और डीएमके गठबंधन का समर्थन करने का फैसला किया है. ये फैसला चेन्नई में एमएनएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद कमल हासन और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात के बाद लिया गया.
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तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मुलाकात के बाद एमएनएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने कहा कि हम बाहर से उनका पुरजोर समर्थन करेंगे. हम जीतेंगे, वे (पार्टी कार्यकर्ता) मेरी सोच को जानते हैं. वे मेरी सोच का अनुसरण करते हैं, हम मध्यमार्गी हैं. हम जानते हैं कि हम किसी एक पक्ष की ओर नहीं झुकेंगे.
गौरतलब है कि राज्य में23 अप्रैल को कुल एक चरण में वोटिंग होनी है. इसके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. राज्य में की वर्तमान में डीएमके सरकार फिर से सत्ता में आने के लिए चनावी रण में उतर चुकी है. ऊधर एनडीए गठबंधन भी जोर-झोर के साथ राज्य में बीजेपी का किला मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है. हाल में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया.
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