AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम, कही ये बातें

AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम, कही ये बातें

Tamil Nadu Assembly Elections: तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच AIADMK के जनरल सेक्रेटरी ने TVK के साथ चुनाव लड़ने पर ये बातें कही हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 12, 2026, 10:14 AM IST
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम, कही ये बातें

TVK: तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है. प्रदेश में इस समय DMK की सरकार है, वहीं AIADMK फिर से सत्ता में वापसी करने की कोशिश में लगी है. जबकि TVK ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है. TVK अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर किसी के साथ गठबंधन करेगी ये बात सामने नहीं आई है. ये भी अफवाहें उड़ रही है कि TVK AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है लेकिन AIADMK के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि गठबंधन के मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई है.

NDA की पब्लिक मीटिंग में शामिल होने के बाद बात करते हुए AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के पलानीस्वामी ने कहा कि गठबंधन के मसले पर विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) से कोई बातचीत नहीं हुई है. इसके अलावा जब उनसे  सवाल किया गया कि क्या केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत सीटों के बंटवारे के बारे में थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ चुनाव से जुड़े कामों पर चर्चा की और कहा कि लीडरशिप समय आने पर उन्हें चुनाव क्षेत्रों के बारे में बताएगी.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के जरिए विजय पर कथित दबाव के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनसे जुड़ा मामला है, और वे खुद इससे निपटेंगे. राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कई केस दर्ज हैं और वे कानूनी तौर पर कोर्ट में उनका सामना करते हैं.

साथ ही साथ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार तमिलनाडु आने पर कई विकास प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हैं. विकास कार्यों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और नींव रखी गई हैं, जिसमें मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपग्रेड करना भी शामिल है. उनकी ये टिप्पणी स्टालिन के उस बयान पर है जब उन्होंने कहा था कि केंद्र से राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं मिलता है. इसके अलावा कहा कि आने वाला चुनाव दिल्ली और तमिलनाडु के बीच मुकाबला होगा. ऐसे बयानों से पता चलता है कि मुख्यमंत्री में आत्मविश्वास की कमी है. 

आगे कहा कि AIADMK सरकार ने 'शासन का सुनहरा दौर' दिया था और स्टालिन ऐसी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह सीधे तौर पर AIADMK का राजनीतिक रूप से सामना नहीं कर सकते.उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) के बीच गठबंधन की भी आलोचना की और कहा कि दोनों पार्टियां लगभग 20 दिनों से एक-दूसरे से नाराज थीं लेकिन इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई.  (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
