Advertisement
trendingNow13112382
Hindi NewsदेशDMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग, अपनी ही पार्टी के नेता पर क्यों भड़के TNCC चीफ?

DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग, अपनी ही पार्टी के नेता पर क्यों भड़के TNCC चीफ?

Tamil Nadu Assembly Elections: तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और DMK में तकरार छिड़ी है. सरकार में भागीदारी और सीट बंटवारे को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया गया है. ऐसा तब हुआ कांग्रेस सांसद ने DMK को साल 2021 का चुनाव याद दिलाया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 17, 2026, 11:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग, अपनी ही पार्टी के नेता पर क्यों भड़के TNCC चीफ?

Congress DMK Alliance: तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है. जिसे लेकर सभी पार्टियां दमखम लगा रही है. DMK की कोशिश है कि फिर से एक बार सरकार बनाई जाए जबकि विपक्षी पार्टियां उलटफेर के इरादे से मैदान में उतर रही है. इससे पहले कांग्रेस और DMK के बीच गठबंधन को लेकर अंदरूनी तकरार छिड़ी है. सीट बंटवारे और सरकार में भागीदारी को लेकर तनाव फिर से उभर आया है. ऐसा तब हुआ जब कांग्रेस सांसद ने डीएमके को साल 2021 के चुनाव का याद दिलाया, आखिर क्या है पूरा माजरा? समझते हैं विस्तार के साथ.

क्या है माजरा?
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर तमिलनाडु सरकार में मंत्री राजा कन्नप्पन ने एक कार्यक्रम में कहा था कि डीएमके आगामी विधानसभा चुनाव में 160 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी को भरोसा है कि वह 160 सीटें तक जीत सकती है. उनके इस बयान के बाद कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने DMK को साल 2021 का चुनाव याद दिला दिया और कहा कि 2021 में आपने 173 सीटों पर चुनाव लड़ा और 133 सीटें जीतीं. इसके बाद से दोनों के बीच चल रही अंदरूनी तकरार खुलकर सामने आ गई.

कांग्रेस में हो रही है आलोचना
उनके बयान के बाद जब सियासी माहौल खराब हआ तो TNCC (तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी) प्रमुख के. सेल्वापेरुन्थागाई ने उनके बयानों की आलोचना की. साथ ही कहा मैं एआईसीसी के निर्देशों का सख्ती से पालन करता हूं. हमें सार्वजनिक मंचों पर गठबंधन के बारे में बात न करने के लिए कहा गया है. कांग्रेस में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल ने हमें सार्वजनिक रूप से राय जाहिर न करने के लिए कहा है. साथ ही कहा कि आलाकमान के निर्देशों की अवहेलना करना गलत है. बता दें कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के चीफ के सेल्वापेरुंथगई को कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और के सी वेणुगोपाल का करीबी माना जाता है.  

Add Zee News as a Preferred Source

सीट साझेदारी को लेकर चर्चा 
कांग्रेस सांसद का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही दिनों बांद DMK गठबंधन के साथ बैठक करने वाली है. कांग्रेस चाहती है कि सरकार में उन्हें भी हिस्सेदारी मिले लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में साफ किया था कि तमिलनाडु में गठबंधन सरकार की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में पेंच फंस गया है. कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कहा कि सीटों की संख्या पर बातचीत अभी भी हो सकती है.

DMK कर सकती है बैठक 
विधानसभा चुनाव को देखते हुए आगामी 22 फरवरी को डीएमके गठबंधन दलों के साथ सीट-बंटवारे पर बातचीत कर सकती है. इससे पहले कांग्रेस नेताओं का सार्वजनिक तौर पर बोलने से कांग्रेस में भी नाराजगी है. साथ ही साथ DMK नेता भी नाराज हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu Assembly elections

Trending news

DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?
Tamil Nadu Assembly elections
DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
Punjab elections
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
Rahul Gandhi
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US