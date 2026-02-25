झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग

Advertisement
Tamil Nadu Assembly Elections: कभी AIADMK की कार्यवाहक महासचिव रहीं वीके शशिकला ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा भी दिखाया है जिसमें पेरियार अन्ना, एमजी रामचंद्रन और जयललिता की तस्वीरें छपी हैं. इन तस्वीरों के जरिए शशिकला नई तरह से तमिलनाडु की सियासत में एंट्री लेने जा रहीं हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 25, 2026, 10:35 AM IST
VK Sasikala Politics: 'अम्मा' जब बीमार हुईं तो वो साये की तरह 74 दिनों तक अस्पताल खड़ी रहीं, जब जे. जयललिता निधन हुआ तो उन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी किया, पार्टी के कार्यकर्ता उनके सामने उसी तरह नतमस्तक हो रहे थे जैसे वो 'अम्मा' के सामने होते थे, मानों उन्हें जयललिता की सियासी विरासत का वारिस मिलने जा रहा था, AIADMK की सियासी धुरी भी उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमने लगी थी. एक तरफ उनके समर्थन में लोग खड़े थे तो दूसरी तरफ उनकी लोकप्रियता से लोगों में परेशानी थी. सियासी सरगर्मियों के बीच साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसने उनकी सियासत पर ब्रेक लगा दिया. आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीके शशिकला को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई.

जयललिता के निधन के बाद अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ताओं ने तमाम जगहों पर शशिकला के पोस्टर लगाए और उन्हें 'चिनम्मा' यानी 'अम्मा की छोटी बहन' बताया. हालांकि शशिकला ने कभी भी सार्वजनिक तौर कोई भाषण नहीं दिया. अब एक बार फिर शशिकला द्रविड़ सियासत में नई तरह से एंट्री लेने जा रहीं हैं. उन्होंने ‘द्रविड़ियन पार्टी’ बनाई है और पार्टी का झंडा भी दिखाया है. उनके झंडे पर अन्ना-एमजीआर-जयललिता की तस्वीर है, शशिकला ने नई पार्टी का ऐलान पूर्व सीएम जे. जयललिता की जयंती पर किया. हालांकि अभी तक नाम नहीं सामने आया है. सवाल ये भी है कि झंडे पर जयललिता को जगह मिल गई है लेकिन क्या जमीन पर लोग उन्हें वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे जयललिता के रहने पर करते थे? 

सामने खड़ी है चुनौतियां

वीके शिवकला ने पार्टी तो बना ली लेकिन उनके सामने काफी चुनौतियां हैं. शशिकला को उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा जो कभी उन्हें अपना समझते थे, शशिकला की यह नई एंट्री राज्य की राजनीति में एक दिलचस्प मल्टी-कॉर्नर फाइट तय कर रही है. उनकी सीधी लड़ाई पलानीस्वामी की AIADMK से होगी. इतना ही नहीं जनता के दिलों में फिर से जगह बनाने के लिए उन्हें तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय को भी कड़ी टक्कर देनी होगी क्योंकि विजय की पार्टी‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ (TVK) बनाकर युवाओं के बीच जबरदस्त पैठ बना चुकी है. सत्ताधारी दल DMK के वोटरों को भेद पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किलों वाला काम है. 

कौन देगा शशिकला का साथ?

वीके शशिकला की बात करें तो उनके साथ थेवर समुदाय के लोग आ सकते हैं. तमिलनाडु के कुल मतदाताओं में थेवर समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 6% से 8% के बीच मानी जाती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 40 से अधिक विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का निर्णायक प्रभाव रहता है. अगर ये समुदाय शशिकला के साथ आता है तो तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों की सियासत पूरी तरह से बदल जाएगी क्योंकि इस समुदाय के ज्यादातर लोग इन्हीं जिलों में रहते हैं.

शशिकला के साथ अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) भी आ सकती है. इस पार्टी के लोग शशिकला को जयललिता की विरासत का वारिस मानते हैं. एआईएडीएमके के पुराने समर्थक भी उनके साथ आ सकते हैं क्योंकि ये लोग शशिकला को AIADMK में वापस चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि AIADMK पार्टी के मुख्यधारा के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर खींचने में शशिकला को कठिनाई हो सकती है.

जमीनी नेटवर्क किसे करेगा प्रभावित

अगर चुनाव से पहले शशिकला अपनी पैठ बना लेती हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान AIADMK को होगा क्योंकि उनकी नजर  AIADMK के पारंपरिक वोटों पर है, अगर वो इन वोटों को प्रभावित कर पाने में सफल होती हैं तो इसका असर तमिलनाडु के चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है. आमतौर पर तमिलनाडु का मुकाबला AIADMK और DMK के बीच रहता है. ऐसे में AIADMK का वोट बंटता है तो इसका फायदा सत्ताधारी पक्ष को मिल सकता है और राजनीतिक जानकारों की मानें तो  5–7% वोट का बदलाव भी कई सीटों का परिणाम बदल सकता है.

नई पार्टी का किया ऐलान

आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल की सजा काट चुकीं शशिकला कभी  AIADMK की कार्यवाहक महासचिव हुआ करती थीं, हालांकि अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग है. अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि हम जयलल‍िता के सपनों को पूरा करेंगे. उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा भी दिखाया, जिसमें तीन रंग हैं, काला, सफेद और लाल, झंडे के बीच में पेरियार अन्ना, एमजी रामचंद्रन और जयललिता की तस्वीरें छपी हैं. ये द्रविड़ राजनीति के दिग्गज माने जाते थे.

जिसे सीएम बनाया उसने ही पास किया प्रस्ताव

अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं पिछले 9 सालों की तरह अब भी चुप रही, तो यह तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा होगा. अतीत को याद करते हुए कहा कि जिस इंसान को मैंने सीएम बनाया, उसी ने मुझे पार्टी से निकालने का प्रस्ताव पास कर दिया. AIADMK की लीडरशिप पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मौजूदा लीडरशिप में पार्टी पूरी तरह से पतन की ओर जा रही है.

Tamil Nadu Assembly elections
