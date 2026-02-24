J Jayalalithaa Birth Anniversary: तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है. तमिलनाडु में इस समय डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है. डीएमके की कोशिश है कि एक बार फिर सत्ता की कुर्सी हासिल की जाए, जबकि बीजेपी AIADMK के साथ मैदान में उतरने वाली है. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता (अम्मा) की करीबी रहीं और AIADMK से निष्कासित वीके शशिकला ने कहा है कि कुछ अच्छी खबर आने वाली है.

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की जयंती पर उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि आज अम्मा के जन्मदिन के लिए एक इवेंट है, हम उनके जन्मदिन के लिए एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें अच्छी खबर आएगी. उनकी यह टिप्पणी नई पार्टी बनाने के अटकलों के बीच आई है. अपनी टिप्पणी से पहले शशिकला ने AIADMK के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन के साथ-साथ जयललिता को भी श्रद्धांजलि दी.

कभी जयललिता की थीं करीबी

शशिकला कभी AIADMK की एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी और तमिलनाडु की पूर्व CM जयललिता की करीबी सहयोगी थीं, उन्हें अक्सर सीएम के साथ देखा जाता था. हालांकि आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था. उनके साथ उनके कई समर्थक भी पार्टी से निकल गए थे. उनके समर्थक अरासन ने कहा कि हम चिनम्मा के साथ हैं और चाहे कुछ भी हो, हम उनके साथ खड़े रहेंगे. आने वाले 2026 के चुनावों में वह जो भी फैसला लेंगी, हम चिनम्मा के साथ खड़े रहेंगे. मैं बचपन से ही वीके शशिकला और उनके पति नटराजन का बहुत वफादार समर्थक रहा हूं.

तमिलनाडु की सियासत में विजय की एंट्री

इसी साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है और शशिकला बड़ी वापसी की फिराक में हैं. हालांकि ये इतना भी आसान नहीं है. क्योंकि DMK अपनी पैठ बना चुकी है. वहीं अभिनेता से नेता बने विजय ने तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के साथ तमिलनाडु की सियासत में एंट्री की और इस एंट्री ने चुनाव को तीन-तरफा बना दिया है. ऐसे में एक और नई पार्टी का जनता के बीच में माहौल बना पाना आसान नहीं है. तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं. मौजूदा समय में DMK की सरकार है और एमके स्टालिन प्रदेश के मुखिया हैं. BJP-AIADMK गठबंधन भी वापसी की कोशिश में लगा है.

साल 2021 में किसने हासिल की थी जीत

अगर हम साल 2021 के चुनावों में की बात करें तो DMK ने 2021 विधानसभा चुनावों में 133 सीटें जीती थीं. जबकि कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी और PMK ने पांच पर जीत हासिल की थी और VCK ने चार और अन्य ने आठ सीटें जीतीं थी. जबकि NDA ने 75 सीटें जीतीं थी जिसमें सबसे ज्यादा 66 सीटें AIADMK के खाते में गई थी और ये अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. (ANI)