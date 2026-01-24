'देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं...' राज्यपाल रवि के रवैये पर CM स्टालिन ने साधा निशाना

Governor RN Ravi: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि की कड़ी आलोचना करते हुए उन पर राज्य सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्यपाल बार-बार विधानसभा कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कामकाज में रुकावट आ रही है.
MK Stalin: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य विधानसभा में राज्यपाल आरएन रवि की कड़ी आलोचना करते हुए उन पर राज्य सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया. स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल बार-बार विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं और इससे राज्य के प्रशासनिक कामकाज में रुकावट आ रही है. विधानसभा में बोलते हुए स्टालिन ने द्रविड़ मॉडल सरकार की सफलता का उल्लेख किया और कहा कि तमिलनाडु ने कल्याणकारी योजनाओं के निरंतर कार्यान्वयन की वजह से अन्य राज्यों की तुलना में अधिक विकास किया है.
हमारी योजनाओं तमिलनाडु को बाकी राज्यों से करती है अलग: स्टालिन
स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. हमारी योजनाओं की सफलता ही तमिलनाडु को बाकी राज्यों से अलग करती है. एक के बाद एक उपलब्धियां प्राप्त करना द्रविड़ मॉडल सरकार की पहचान है. राज्यपाल रवि की आलोचना करते हुए स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल का आचरण मुझे व्यथित करता है. वे विधानसभा में बार-बार एक ही कारण को लेकर बाहर चले जाते हैं, जबकि उन्हें कार्यवाही में भाग लेना चाहिए. मैं राष्ट्र और राष्ट्रगान के प्रति गहरा सम्मान रखने वाला व्यक्ति हूं और देशभक्ति पर हमें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने विधानसभा में तमिल थाई वझथु और राष्ट्रगान के गाने की परंपरा का उल्लेख किया और राज्यपाल के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की.
सीएम स्टालिन ने गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया, जिनमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना विदियाल पयानम, कलाइग्नार मगलीर उरिमाई थोगई मासिक सहायता, पोंगल के अवसर पर 3000 रुपये की राहत राशि, और 10 लाख छात्रों को लैपटॉप वितरण शामिल हैं. उन्होंने राज्य में हुए विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का भी उल्लेख किया, जैसे कलाइग्नार शताब्दी पुस्तकालय, किलंबक्कम बस टर्मिनस, सड़क विकास, चेक डैम और पेयजल योजनाएं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया, महिला स्वयं सहायता समूहों को 13 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया और मंदिर संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए 8000 करोड़ रुपये का प्रयास किया. इसके अलावा, दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इससे पहले, मुख्यमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल पर बोलते हुए कहा कि सत्ता में आने के समय उन्हें खुशी मिली, लेकिन पिछले दशक के शासन के कारण हुए नुकसान को सुधारने की चुनौती भी थी. उन्होंने कहा कि हालांकि, अब पांच साल बाद मैं खुश हूं, क्योंकि जनता खुश है और हमारी सरकार ने लोगों के जीवन में एक नई सुबह लाई है.
