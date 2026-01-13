Advertisement
trendingNow13073136
Hindi Newsदेश234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में जीत के लिए क्या है भाजपा का मास्टरप्लान?

234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में जीत के लिए क्या है भाजपा का मास्टरप्लान?

BJP Planning In Tamil Nadu: तमिलनाडु में भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले AIADMK को सत्ता में साझेदार बनाने के लिए मना रही है. इसको लेकर दोनों पार्टी के बड़े नेताओं ने आपस में मिलकर बातचीत की.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 13, 2026, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में जीत के लिए क्या है भाजपा का मास्टरप्लान?

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में चुनाव से पहले भाजपा और AIADMK के बीच सीट और पावर शेयरिंग को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है. बीते दिनों AIADMK नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई. इस बैठक में गठबंधन के विकास और एजेंडा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई. बता दें कि भाजपा तमिलनाडु में NDA के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए जोरदार अभियान चला रही है ताकि DMK विरोधी वोटर्स के लिए गठबंधन को बड़े विकल्प के तौर पर स्थापित किया जा सके. ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टर विजय की TVK पार्टी राज्य की पारंपरिक रूप से बायपोलर पॉलिटिक्स में तीसरी शक्ति के रूप में उभर रही है.     

भाजपा का प्रस्ताव 

बैठक के दौरान अमित शाह ने पलानीस्वामी पर दबाव डाला कि अगर AIADMK की लीडरशिप वाली NDA तमिलनाडु में सरकार बनाती है तो भाजपा के लिए कम से कम 3 सीटें आरक्षित की जाएं. 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक यह मांग भाजपा के उस प्रस्ताव के साथ रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि BJP और उसके सहयोगी राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 56 पर मिलकर चुनाव लड़ें. पलानीस्वामी ने इसको लेकर अपनी पार्टी से परामर्श लेने की बात कही है क्योंकि इससे प्रतिद्वंद्वियों के इस दावे को बल मिलेगा कि AIADMK की जीत तमिलनाडु में भाजपा के शासन के बराबर होगी.  

ये भी पढ़ें- माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी; इस राज्य में सरकार का बड़ा ऐलान  

Add Zee News as a Preferred Source

 

बंटवारे के लिए बनाया दबाव 

रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने विधानसभा की 56 सीटों के बंटवारे के लिए भी दबाव बनाया, जिसके तहत BJP की ओर से अपने सहयोगी दलों को सीटें बांटी जाएंगी. इस सहयोगी दलों में AIADMK के बागी नेता ओ पन्नीरसेल्वम और TTV दिनाकरन के नेतृत्व वाले गुट भी शामिल हैं. इन सहयोगी दलों में पुथिया तमिलगम जैसी छोटी पार्टियां औ अन्य दल शामिल हैं, जो पहले NDA का हिस्सा थे. इसमें सीनियर लीडर रामदास के पट्टाल मक्कल काची (PMK) के गुट के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं. रामदास के बेटे अंबुमणि, जो PMK के प्रमुख हैं बीते दिनों AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुए. 

ये भी पढ़ें- अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ, क्यों उठाया गया यह कदम? 

 

सहयोगी दलों को एकजुट करने का प्लान 

तमिलनाडु में भाजपा के एक सीनियर लीडर ने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि 15 जनवरी 2026 को पड़ने वाले पोंगल तक NDA एक व्यापक और अधिक एकजुट मोर्चा पेश करेगा, जो अलग हुए गुटों को वापस लाएगा, इंटरनल बैलेंस को रीस्टोर करेगा और यह संकेत देगा कि गठबंधन भले ही कुछ कमजोर हुआ हो लेकिन यह टूटा नहीं है. नेता ने कहा,' हम इन वार्ताओं को इसलिए तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इस महीने के अंत तक पीएम मोदी की तमिलनाडु यात्रा से पहले सभी सहयोगी दल सहमत हो जाएं.' 

TVK की पेशकश

'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के विरोधी TVK समेत सभी राजनीतिक दलों को एकजुट करना चाहती है, लेकिन विजय के खुद को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने और भाजपा की विचारधारा की आलोचना करने से ऐसी संभावना कम हो गई है. बता दें कि TVK ने कांग्रेस को अपना  स्वाभाविक सहयोगी बताया है, जबकि नेशनल पार्टी का एक वर्ग DMK की ओर से सत्ता में हिस्सेदारी से मना करने और TVK के साथ संबंध सुधारने पर खुलकर अपनी नाराजगी जता रहा है. तमिलनाडु में सत्तारूढ़ गठबंधन में मुद्दे अभी तक पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं, ऐसे में NDA की ओर से भ्रष्टाचार और कुशासन से जुड़ा एक जोरदार अभियान चलाकर अधूरे मुद्दों को सुलझाने और चुनावी एजेंडा को आकार देने की योजना बना रहा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Politics

Trending news

234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Explain: शक्सगाम घाटी पर चीन की नई 'चाल'? ये जगह रणनीतिक लिहाज से कितनी है अहम?
Shaksgam Valley
Explain: शक्सगाम घाटी पर चीन की नई 'चाल'? ये जगह रणनीतिक लिहाज से कितनी है अहम?
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
Jammu Kashmir
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
veer savarkar
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
Indian Army news
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
Stray dogs
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति