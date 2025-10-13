दिवाली पर बस का किराया हुआ फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 Km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में दिवाली के मौके पर बस के किराये में जबदस्त इजाफा देखनो को मिल रहा है. बढ़ी हुई कीमतें मुसाफिरों के पसीने छुड़ा रही है.
Trending Photos
Tamil Nadu Bus Fare During Diwali: दिवाली की छुट्टियों में हर कोई अपने घर जाना चाहता है, लेकिन क्या हो अगर रोड जर्नी भी हवाई सफर जितनी महंगी हो जाए. जी हां, तमिलनाडु में प्राइवेट ओमनी बस ऑपरेटरों ने फेस्टिव सीजन जबरदस्त किराया वसूली शुरू कर दी है. डिमांड बढ़ने के चलते किराए तकरीबन दोगुने हो गए हैं, जिससे मुसाफिरों को मजबूरी में मनमानी कीमत चुकानी पड़ रही हैं.
हवाई जहाज जैसा बस का किराया
हालांकि स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने पहले ही ओवरचार्जिंग को लेकर चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन चेन्नई (Chennai) से मदुरै (Madurai), तिरुचिरापल्ली (Tiruchirappalli) और कोयंबटूर (Coimbatore) जैसे पॉपुलर रूट्स पर टिकट की कीमतें रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई हैं. बड़ी ऑनलाइन बुकिंग साइट्स पर देखा गया है कि चेन्नई से मदुरै (456 किलोमीटर) के लिए एकतरफा टिकट 4,500 रुपए तक पहुंच गया है, वहीं चेन्नई-तिरुचिरापल्ली और चेन्नई-कोयंबटूर रूट्स पर क्रमश: 3,500 और 3,000 रुपए तक किराया वसूला जा रहा है.
अधिकतम किराये से ज्यादा
ये किराया राज्य सरकार और ओमनी बस एसोसिएशन के बीच 2022 में तय अधिकतम किराये से कहीं ज्यादा है. उस चार्ट के मुताबिक, चेन्नई-तिरुचि के लिए 1,200 से 1,980 रुपए, चेन्नई-मदुरै के लिए 1,930 से 3,070 रुपए और चेन्नई-कोयंबटूर के लिए 1,730 से 2,880 रुपए तक किराया तय किया गया था. लेकिन 17 से 23 अक्टूबर के बीच त्योहार की वजह से टिकट बुकिंग की होड़ मची हुई है, जिससे किराए तेजी से बढ़े हैं.
छोटे शहरों के लोगों को दिक्कत
मसला ये भी है कि कई छोटे शहरों और तिरुचि जैसे बीच के स्टेशनों के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं. ज्यादातर बसें मदुरै या तिरुनेलवेली के लिए डायवर्ट की जा रही हैं. ऐसे में रास्ते में चढ़ने वाले यात्रियों से भी लंबी दूरी के हिसाब से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है.
बस ऑपरेटर्स की दलील
बस ऑपरेटरों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें, मरम्मत का खर्च और ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने के कारण किराए में इजाफा जरूरी हो गया है. उन्होंने 2022 के किराया चार्ट को अपडेट करने की मांग की है. बस मालिक संघ का तर्क है कि किराया चार्ट सिर्फ अधिकतम सीमा बताता है और कोई भी शिकायत उनके ग्रीवांस मैकेनिज्म के जरिए सुलझाई जा सकती है.
सरकार ने बढ़ा दी जांच
इस बीच, राज्य परिवहन विभाग ने बड़े शहरों (जैसे मदुरै, तिरुचि और कोयंबटूर) के टोल प्लाजा और एंट्री पॉइंट्स पर जांच अभियान शुरू कर दिया है. विशेष निगरानी दलों को ओवरचार्जिंग और सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश दिए गए हैं. परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर ने बताया कि अब तक कई ओवरचार्जिंग के मामले सामने आए हैं और एसोसिएशन को किराया तुरंत कम करने का निर्देश दिया गया है. नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई, जैसे परमिट को सस्पेंड करने और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है.
(इनपुट-आईएएनएस)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.