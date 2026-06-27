'जन नायकन' के प्रोड्यूसर पर मेहरबान हुए CM विजय! दिल्ली में दिया बड़ा पद, छिड़ा नया सियासी संग्राम

Thalapathy Vijay: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की गद्दी तक का सफर तय करने वाले सी. जोसेफ विजय अपनी नई सरकार के एक फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद में घिर गए हैं. मुख्यमंत्री विजय के आदेश पर तमिलनाडु सरकार ने फिल्म निर्माता के. वेंकट नारायण को नई दिल्ली में राज्य सरकार का नया 'विशेष प्रतिनिधि' नियुक्त किया है. यह नियुक्ति फिलहाल एक साल के लिए अस्थायी तौर पर की गई है, लेकिन इस आदेश के निकलते ही तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में भारी बवाल खड़ा हो गया है.
वेंकट नारायण की इस हाई-प्रोफाइल नियुक्ति ने सबका ध्यान इसलिए खींचा है, क्योंकि उनका राजनीति या प्रशासनिक सेवा से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं रहा है. वह केवीएन प्रोडक्शंस के मालिक हैं और मुख्यमंत्री विजय की सबसे बहुप्रतीक्षित राजनीतिक ड्रामा फिल्म 'जन नायकन' के मुख्य निर्माता भी हैं.
कूटनीतिक हलकों में चर्चा है कि फिल्म सेंसर बोर्ड (CBFC) में लटकने और ऑनलाइन लीक विवाद के बीच भी विजय ने अपने इस चहेते प्रोड्यूसर को दिल्ली में राज्य की कमान सौंप दी. नारायण की सीएम से नजदीकी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसी साल मई में जब विजय ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, तब नारायण साए की तरह उनके साथ राजभवन में मौजूद थे.
जैसे ही इस नियुक्ति की आधिकारिक मुहर लगी, मुख्य विपक्षी दल द्रमुक (DMK) ने मुख्यमंत्री विजय पर भाई-भतीजावाद और प्रशासनिक अपरिपक्वता का सीधा आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया. द्रमुक के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने इस फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि एक कमर्शियल फिल्म बनाने वाले को इतने संवेदनशील कूटनीतिक पद पर बैठाना पूरी तरह गलत है.
विल्सन ने सरकार को घेरते हुए कहाकि विशेष प्रतिनिधि का पद कोई टाइमपास जॉब नहीं है. यह तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच की सबसे मजबूत कूटनीतिक कड़ी होती है. इस पद पर बैठे व्यक्ति का काम दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बड़े मुद्दों पर तालमेल बिठाना, संसद सत्र के दौरान तमिलनाडु के सांसदों को ऑफिशियल डेटा और बैकअप देना और राष्ट्रीय नीतियों में राज्य के हितों की रक्षा करना होता है. एक फिल्म मेकर को इस कैबिनेट रैंक जैसे पद पर बिठाकर विजय सरकार ने इस गरिमामयी ऑफिस का कद बेहद छोटा कर दिया है. इस बचकाने फैसले से देश की राजधानी में हमारे राज्य का मजाक बनकर रह जाएगा.
विपक्ष के हमलों की धार यहीं कम नहीं हुई. इस विवाद में एक नया एंगल तब जुड़ गया जब यह बात सामने आई कि वेंकट नारायण मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं. द्रमुक नेताओं ने सोशल मीडिया पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं कि जब कावेरी जल विवाद या मेकेदातु बांध जैसे गंभीर अंतर-राज्यीय मुद्दों पर केंद्र के सामने बात रखनी होगी, तब क्या कर्नाटक मूल के नारायण तमिलनाडु के अधिकारों के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ पाएंगे? क्या पूरी तमिलनाडु वेत्री कजगम (TVK) पार्टी में मुख्यमंत्री को अपने राज्य का कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला?
इस तीखे राजनीतिक घमासान, भाई-भतीजावाद के आरोपों और विपक्ष के तीखे हमलों के बाद चेन्नई से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है. हालांकि, इस पूरे विवाद पर फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) या सीएम विजय की पार्टी टीवीके (TVK) की तरफ से कोई भी आधिकारिक सफाई या पलटवार सामने नहीं आया है. सुपरस्टार की राजनीतिक पारी की शुरुआत में से ही नेपोटिज्म का दाग उनकी छवि के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है