MK Stalin mild giddiness during morning walking: 21 जुलाई सोमवार की सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तबीयत अचानक खराब हो गई. सुबह की सैर के दौरान उन्हें हल्का चक्कर आया, जिसके बाद उन्हें तुरंत चेन्नई के मशहूर अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 21 जुलाई को सुबह सैर के दौरान उन्हें हल्का चक्कर आया. डॉक्टरों ने इसे हल्का मानते हुए भी सावधानी बरतने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया. अपोलो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. अनिल बी.जी. ने बताया कि उनकी सारी जांचें की जा रही हैं ताकि सही कारण पता चल सके.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती

हॉस्पिटल की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि उनकी जांच चल रही है ताकि पता चल सके कि चक्कर आने की वजह क्या है. ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, और लोग उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं.

Chief Minister of Tamil Nadu, MK Stalin, had mild giddiness during his routine morning walking. He has been admitted to Apollo Hospitals, Chennai for evaluation of his symptoms and the necessary diagnostic tests are being done. pic.twitter.com/kps4fCDNQq

— ANI (@ANI) July 21, 2025