'हिंदी भाषा' पर गरमाई सियासत, एमके स्टालिन की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने किया राहुल गांधी से सवाल

New Delhi News: हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर तकरार छिड़ गई है. तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार में इसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही है. इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य में हिंदी को लागू करने की इजाजत नहीं देगी और तमिल भाषा तथा संस्कृति की रक्षा करेगी. इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया उस पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया राहुल गांधी से सवाल किया है.

हिंदी थोपने का प्रयास

द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) सरकार का दावा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत तीन भाषा के फॉर्मूले के जरिए हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दूसरी छोटी भाषाओं के कुछ उदाहरण देते हुए लिखा कि वह हिंदी थोपने का विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि हिंदी एक मुखौटा है, जबकि संस्कृत इसका छिपा हुआ चेहरा है.

Poor governance will never be hidden by such shallow attempts to divide society.

It will be interesting to know what the Leader of the Opposition, @RahulGandhi Ji, has to say on this subject. Does he, as MP of a Hindi-speaking seat, agree? https://t.co/Oj2tQseTno

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 27, 2025