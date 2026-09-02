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महंगा चश्मा गिफ्ट किया, हाथ पकड़कर चले... तमिलनाडु CM पर महिला ने लुटाया प्यार; दिल जीत रहा विजय का ये वीडियो

तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय ने एक बुजुर्ग महिला को अपना सनग्लास गिफ्ट कर दिया. सीएम से उपहार पाकर महिला खुश दिखी. बुजुर्ग महिला ने कहा कि सीएम ने उनके बातें भी कीं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 02, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:24 PM IST
महंगा चश्मा गिफ्ट किया, हाथ पकड़कर चले... तमिलनाडु CM पर महिला ने लुटाया प्यार; दिल जीत रहा विजय का ये वीडियो

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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