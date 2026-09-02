/महंगा चश्मा गिफ्ट किया, हाथ पकड़कर चले... तमिलनाडु CM पर महिला ने लुटाया प्यार; दिल जीत रहा विजय का ये वीडियो

तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर सुर्खयों में हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे सीएम विजय ने एक महिला को अपना क्रश्चियन डायोर सनग्लास पहना दिया. सीएम विजय से उपहार पाकर माहिला का खुश दिखी.
दरअसल, मंगलवार (01 सितंबर) को सीएम विजय सलेम जिले के मेट्टूर के दौरे पर निकले. इस दौरान उनकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिससे उन्होंने काफी देर तक बाद की और फिर उपहार में अपना चश्मा दे दिया. सीएम विजय मेट्टूर बांध के द्वार खोलने और कावेरी डेल्टा में सांबा की खेती के लिए पानी छोड़ने के उद्देश्य से पहुंचे थे.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेट्टूर में हाइड्रोपावर संयंत्र का निरीक्षण करने और स्टेनली जलाशय के द्वार खोले के बाद सलेम हवाई अड्डे जाने के दौरान सीएम अचानक एक खेत में पहुंचे. स्थानीय लोगों ने बताया कि विजय वहां पर खेत में काम कर रही कुछ महिलाओं के ग्रुप को देखा, जिसके बाद वह खेत में पहुंचे. वहीं एक उन्होंने एक बुजुर्ग महिला चेल्लम से बातचीत की और उनके साथ बागीचा घूमने के लिए गए.
चेल्लम ने सीएम से मुलाकात को याद करते हुए कहा कि सीएम ने मुझसे सबसे पहले पूछा आपने खाना खाया या नहीं, मैंने बताया कि मैंने अभी नहीं खाया. बातचीत के दौरान सीएम ने उनका नाम पूछा और उनका हालचाल पूछा. इसके साथ ही सीएम बुजुर्ग महिला के साथ एक पशुशाला घूमने भी गए. इस दौरान सीएम ने महिला को अपना सनग्लास गिफ्ट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
बुजुर्ग महिला को CM विजय ने गिफ्ट किया अपना Dior का चश्मा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की एक बुजुर्ग महिला के साथ मुलाकात का दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है. मेट्टूर दौरे के दौरान सामने आईं उनकी तस्वीरों ने हर किसी का दिल जीत लिया. विजय ने इस छोटी सी मुलाकात में… pic.twitter.com/vGPEfo2ss3
— Zee News (@ZeeNews) September 2, 2026
चश्मा लेने के बाद बुजुर्ग महिला सीएम विजय के बगल में चलती दिखीं. सीएम विजय ने उनका हाथ पकड़े रखा और महिला उनसे बात करती नजर आईं. महिला ने कहा जब उन्होंने अपना चश्मा मुझे पहनाया, तो मैं आश्चर्यचकित रह गई. महिला ने कहा कि मुझे काफी खुशी हुई कि सीएम ने ये उपहार दिया.