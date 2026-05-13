CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद के बाद CM विजय का यू-टर्न; प्रधान पंडित को पद से हटाया

राधान पंडित वेट्रीवेल को हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय में OSD की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उनकी नियुक्ति को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी चर्चा भी हुई थी.
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तमिलागा वेत्री कड़गम (TVK) के भीतर और विपक्षी दलों की ओर से तीखी आलोचना के बीच मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने अपने ज्योतिषी रिकी राधन पंडित वेट्रीवेल की मुख्यमंत्री विभाग में ‘ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी’ (OSD) के पद पर हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया है. इस नियुक्ति को लेकर गठबंधन सहयोगियों से लेकर विपक्ष तक लगातार सवाल उठाए जा रहे थे. आलोचकों का कहना था कि इतने अहम सरकारी पद पर किसी निजी ज्योतिषी की नियुक्ति प्रशासनिक मर्यादाओं और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है.
विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने आखिरकार नियुक्ति वापस लेने का निर्णय किया. राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे ने काफी हलचल मचा दी थी. विपक्ष ने इसे भाई-भतीजावाद और निजी पसंद को सरकारी व्यवस्था पर थोपने का उदाहरण बताया, जबकि कुछ सहयोगी दलों ने भी असहजता जताई थी. बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया गया.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के विशेष कार्याधिकारी (OSD) के रूप में नियुक्त किए गए राधान पंडित वेट्रीवेल की नियुक्ति अचानक रद्द कर दी गई. सरकार की ओर से इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है. राधान पंडित वेट्रीवेल को हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय में OSD की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उनकी नियुक्ति को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी चर्चा भी हुई थी. हालांकि, नियुक्ति के कुछ ही समय बाद सरकार ने आदेश वापस लेते हुए उनका कार्यभार समाप्त कर दिया.
फिलहाल सरकार की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि नियुक्ति रद्द करने के पीछे क्या वजह रही. लेकिन इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा सकता है. तमिलनाडु में मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े पदों को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि OSD सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और प्रशासन के बीच समन्वय का काम करता है. ऐसे में किसी नियुक्ति का अचानक रद्द होना चर्चा का विषय बन गया है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार आगे इस पद पर किसे जिम्मेदारी सौंपती है और क्या इस फैसले पर कोई विस्तृत स्पष्टीकरण सामने आता है.
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