Advertisement
trendingNow13229560
Hindi Newsदेशसीएम बनने के बाद थलापति के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती, पीएम मोदी को लिखा पत्र; जानिए पूरा मामला

सीएम बनने के बाद 'थलापति' के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती, पीएम मोदी को लिखा पत्र; जानिए पूरा मामला

तमिलनाडु के नए सीएम सी जोसेफ विजय के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है. माना जा रहा है कि सीएम बनने के बाद यह पहली सबसे बड़ी समस्या विजय के सामने खड़ी हुई है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 26, 2026, 06:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीएम बनने के बाद 'थलापति' के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती, पीएम मोदी को लिखा पत्र; जानिए पूरा मामला

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के नए सीएम सी जोसेफ विजय के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है. माना जा रहा है कि सीएम बनने के बाद यह पहली सबसे बड़ी समस्या विजय के सामने खड़ी हुई है. दरअसल, पूरा मामला मेकेदातु बांध से जुड़ा है, जिसके कारण एक बार फिर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है. यह पूरा विवाद तब खड़ा हुआ, जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दावा किया कि जल्द ही उनकी सरकार केंद्र के सामने मेकेदातु परियोजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. 

इस बीच खबर है कि तमिलनाडु के सीएम आने वाले समय में दिल्ली के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस परियोजना को रोकने और कर्नाटक सरकार के डीपीआर को रद्द करने की मांग कर सकते हैं. इससे पहले सीएम विजय ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और कर्नाटक सरकार के मेकेदातु बांध प्रस्ताव को अस्वीकार करने की अपील की है. सबसे खास बात है कि यह पत्र कर्नाटक के बांध के लिए भूमि पूजन शुरू करने के फैसले के जवाब में लिखा गया है.

क्या है पूरा विवाद 

कावेरी नदी के जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पिछले कई दशकों से विवाद जारी है. इस बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने रामनगर जिले के कनकपुरा के पास मेकेदातु में एक बांध बनाने की योजना पर काम करने जा रही है. इसके लिए डीपीआर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है. हालांकि, शुरू से ही तमिलनाडु के लोग इस फैसले का विरोध करते आए हैं और उनका कहना है कि यह कावेरी जल न्यायाधिकरण के उस फैसले के विपरीत होगा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? 

गौरतलब है कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े अपने फैसले में कहा था कि कावेरी नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित राज्य निचले हिस्से में स्थित राज्यों की सहमति के बिना कोई भी बांध या जलाशय नहीं बना सकते. यही कारण है कि कर्नाटक को अगर कावेरी नदी पर बांध बनाना है, तो उसे तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होगी. 

यह भी पढ़ें: मुझे विजय से जलन होती है... तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज

सीएम विजय ने जताई चिंता 

सीएम विजय ने एक्स पर लिखा कि मेकेदातु बांध उन परियोजनाओं की सूची में नहीं है जिन्हें ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमति दी गई है," जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी की है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कावेरी बेसिन में पानी की कमी पाई गई है और 50 प्रतिशत निर्भरता के साथ उपलब्ध पानी पहले ही संबंधित राज्यों को आवंटित किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि यह कारण है कि नदी के पानी का विशाल भंडारण जलाशय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक सरकार इसे बनती है, तो वह कोर्ट के फैसले का उल्लंघन होगा. 

यह भी पढ़ें: डेमोग्राफी चेंज पर मोदी सरकार ले आई 'गेम चेंजर' प्लान, अब देश में एक भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Tamil NaduVijay

Trending news

CM बनने के बाद 'थलापति' के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती, पीएम मोदी को लिखा पत्र
Tamil Nadu
CM बनने के बाद 'थलापति' के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती, पीएम मोदी को लिखा पत्र
मॉनसून तो अभी दूर है, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश का आया अलर्ट; IMD का नया अपडेट
Monsoon
मॉनसून तो अभी दूर है, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश का आया अलर्ट; IMD का नया अपडेट
₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला
West Bengal
₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला
'ये दामाद हैं क्या? जल्दी-जल्दी भागो...,' घुसपैठियों को CM शुभेंदु की आखिरी चेतावनी
West Bengal
'ये दामाद हैं क्या? जल्दी-जल्दी भागो...,' घुसपैठियों को CM शुभेंदु की आखिरी चेतावनी
डेमोग्राफी चेंज पर सरकार लाई 'गेम चेंजर' प्लान, देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा
amit shah
डेमोग्राफी चेंज पर सरकार लाई 'गेम चेंजर' प्लान, देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा
भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
Floating Post Office
भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
Petrol Diesel News
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
Finke River
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
Pawan Kalyan
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज