'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि का विवादित बयान

Tamil Nadu Deputy CM: उदयनिधि ने कहा 'मैं उन सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो इसमें विश्वास रखते हैं'. तमिलनाडु के डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ पलटवार किया है.
Deputy CM Udhayanidhi Stalin: तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन एक बार विवादों में हैं. दिवाली में आस्था रखने वाले लोगों को शुभकामनाएं देने की बात कहकर खुद को सवालों के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है. एक कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए उदयनिधि ने कहा कि जब मैं मंच पर पहुंचा तो बहुत सारे लोगों ने मुझे गुलस्ते, किताबें दी लेकिन किसी ने मुझे दिवाली की शुभकामनाएं नहीं दी शायद वो झिझकते हैं की कही मैं नाराज न हो जाऊं.
बीजेपी ने किया पलटवार
उदयनिधि ने कहा 'मैं उन सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो इसमें विश्वास रखते हैं'. तमिलनाडु के डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ पलटवार किया है. भाजपा की वरिष्ट नेता और पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौदाराजन ने सीएम स्टालिन और उप-मुख्यमंत्री उदयनिधि को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्टालिन परिवार मूलत हिंदू हैं, चाहें वो सहमत हो या नहीं.
भेदभाव का आरोप
भाजपा नेता ने जूनियर स्टालिन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम मैं उदयनिधि के बयान की निंदा करती हूं क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं नहीं देते हैं जो इस पर्व में विश्वास रखते हैं. इतना ही नहीं उदयनिधि को घेरते हुए सौदाराजन बोली 'जब आप दूसरे धर्मों के लोगों का अभिवादन करते हैं तो वो कभी किसी आस्था की बात नही करते हैं, सिर्फ हिंदूओं धर्म की बात होती है तब कैसे वो इसे आस्था से जोड़ते हैं'.
हिंदू विरोधी डीएमके
वहीं तमिलनाडु के भाजपा प्रवक्ता एएनएस प्रसाद की भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने उदयनिधि स्टालिन पर पलटवार करते हुए कहा कि डीएमके सरकार को हिंदू त्योहार पर बधाई देने की समझ और शिष्टाचार नहीं है. प्रसाद की तरफ से डीएमके को हिंदू विरोधी पार्टी बताते हुए सत्ता में बीजेपी आने पर हर नागरिक को पूरा मान सम्मान देने की बात भी कही है. डीएमके सरकार के दौरान हिंदू त्योहारों पर शुभकामनाएं देने की समझ का न होना उनकी हिंदू धर्म के खिलाफ द्वेष भावना फैलाना है.
