रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने मोदी सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए वापस

Tamil Nadu doctor in Russian custody news: रूस के सोची शहर में तमिलनाडु के डॉक्टर के. जगदीश्वरन की रहस्यमयी हिरासत ने नया मोड़ ले लिया है. उनकी पत्नी यामिनी ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर को हिरासत के दौरान प्रताड़ित किया गया और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि वे उनके पति की जल्द भारत वापसी सुनिश्चित करें.

रूस कैसे पहुंचा तमिलनाडु का डॉक्टर?

रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर जगदीश्वरन 2022 से आर्मेनिया के एक अस्पताल में कार्यरत हैं. वे इस साल सितंबर में अपने मित्र शेखर मणिकंदन के साथ रूस गए थे. शेखर रूस में एक शैक्षणिक परामर्श सेवा से जुड़े हैं. उन्होंने डॉक्टर से रूसी भाषा जानने के कारण साथ चलने का अनुरोध किया था.

हालांकि, यात्रा के कुछ ही घंटों बाद स्थिति अचानक बदल गई. सोची एयरपोर्ट पर पहुंचने पर दोनों को आव्रजन अधिकारियों ने पूछताछ के लिए रोक लिया. इसके बाद डॉक्टर जगदीश्वरन को अज्ञात कारणों से हिरासत में ले लिया गया, जबकि उनके मित्र को एक सप्ताह बाद भारत भेज दिया गया.

बिना ठोस वजह हिरासत में लेने का आरोप

यामिनी का कहना है कि उनके पति को बिना किसी ठोस वजह के हिरासत में रखा गया. उनसे अपमानजनक व्यवहार किया गया और ठीक से भोजन भी नहीं दिया गया. यामिनी ने कहा कि उनके पति की तबीयत अब गंभीर रूप से बिगड़ चुकी है.

पत्नी ने बताया कि कानूनी भागदौड़ करने के बाद डॉक्टर को फिलहाल रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन उन्हें रूस के भीतर यात्रा करने या भारत लौटने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं मिले हैं. वहीं भारतीय दूतावास ने सलाह दी है कि वे मॉस्को पहुंचकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें, लेकिन दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण वे सोची में ही फंसे हुए हैं.

'मेरा बच्चा अपने पिता को देखने के लिए रोता है'

यामिनी ने बताया कि उन्होंने विदेश मंत्रालय और तमिलनाडु की भाजपा इकाई को शिकायत दी है, पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने कहा, 'मेरा बच्चा अपने पिता को देखने के लिए रोता है. मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि केंद्र सरकार जल्द हस्तक्षेप करे और मेरे पति को सुरक्षित भारत वापस लाए.'