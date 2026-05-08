टीवीके की फाइट, बाप-बेटे में झगड़ा, MGR का खौफ; तमिलनाडु ने सबको किया कंफ्यूज

तमिलनाडु में इस वक्‍त जो सियासत चल रही है उसने सबको कंफ्यूज कर दिया है. इतने ट्विस्‍ट तो फिल्‍म में भी नहीं आते. दरअसल टीवीके की आंधी ने बाकी सभी दलों के किलों में ऐसी सेंधमारी कर दी है कि 50 साल पुरानी अदावत को छोड़ने के लिए द्रविड़ दल तैयार हो गए हैं. आइए इन दलों की परेशानी और मजबूरी को समझते हैं:

डीएमके

डीएमके नेताओं की गुरुवार को बैठक हुई और अन्‍नाडीएमके के साथ क्‍या समझौता करना चाहिए? इस सवाल पर फैसला लेने का अधिकार सुप्रीमो स्‍टालिन को दे दिया गया. पार्टी इस मामले में दो-फाड़ दिख रही है. स्‍टालिन के धड़े वाली बुजुर्ग पीढ़ी चाहती है कि विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है. अन्‍नाडीएमके के साथ गठबंधन जनता के बीच आक्रोश पैदा करेगा और नैतिक रूप से सही नहीं लगेगा.

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स्‍टालिन के बेटे उदयनिधि के नेतृत्‍व का डीएमके धड़ा ऐसा नहीं सोचता. इस युवा पीढ़ी को लगता है कि विजय ने जो करिश्‍मा चुनावों में कर दिखाया है यदि वो सत्‍ता में भी ऐसे कामयाब रहे तो वो अन्‍नाडीएमके के संस्‍थापक एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) की राह पर चल निकलेंगे. 60 के दशक में करुणानिधि और एमजीआर के बीच प्रतिस्‍पर्धा चालू हो गई थी. फेमस एक्‍टर एमजीआर ने अन्‍नाडीएमके बनाई और डीएमके को हरा दिया. वो एक दशक तक सत्‍ता में रहे. जब तक वो जिए वो हारे नहीं. उनके निधन के बाद ही करुणानिधि के नेतृत्‍व में डीएमके की सत्‍ता में वापसी हुई. उदयनिधि खेमे को यही भय है कि कहीं विजय उसी तरह की नई इबारत न लिख दें. लिहाजा ये खेमा विजय की राह रोकने की कोशिश में है और अन्‍नाडीएमके के साथ समझौते का पक्षधर है.

यानी स्‍टालिन और बेटे उदयनिधि के सुर इस मामले में अलग-अलग हैं. अब स्‍टालिन के रुख पर सबकी निगाहें हैं. डीएमके ने 59 सीटें जीती हैं. इस कैंप की अन्‍य पार्टियों वीसीके, सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल ने क्रमश: दो-दो सीटें और डीएमडीके ने एक सीट जीती हैं.

अन्‍नाडीएमके

जयललिता के निधन के बाद अब तक चार चुनाव ये पार्टी हार चुकी है. कोई भी करिश्‍माई नेता पार्टी को आगे खींचने की स्थिति में नहीं है. इसलिए इस पार्टी के सामने अस्तित्‍व का संकट खड़ा हो गया है. ये बात पार्टी प्रमुख पलानीस्‍वामी समझ रहे हैं. उनको पता है कि यदि पार्टी लंबे समय तक सत्‍ता में नहीं रही तो इस खेमे को एकजुट रखना आसान नहीं होगा. इसलिए सूत्रों के मुताबिक ये छनकर आ रहा है कि पलानीस्‍वामी चुनावी नतीजों के बाद से ही उदयनिधि के संपर्क में हैं.

पलानीस्‍वामी ने अपने विधायकों को एकजुट करने के गरज से पुडुचेरी के रिसॉर्ट में शिफ्ट किया है क्‍योंकि ऐसी खबरें आ रही थीं कि इनमें से कुछ विजय के साथ जुड़ना चाहते हैं. कुल मिलाकर अन्‍नाडीएमके चाहती है कि पलानीस्‍वामी को सीएम बनाया जाए और डीएमके उसको द्रविड़ राजनीति को एकजुट करने के मकसद से बाहर से समर्थन दे. डीएमके नेता उदयनिधि के साथ यही बात पलानीस्‍वामी की चल रही है.

इस चुनाव में अन्‍नाडीएमके ने 47 सीटें जीती हैं. उसके कैंप में शामिल पीएमके ने चार और बीजेपी-एएमएमके ने क्रमश: 1-1 सीटें जीती हैं.

कहानी कुल मिलाकर ये है कि यदि दोनों कैंप अपने सहयोगी दलों के साथ सत्‍ता समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं तो आसानी से बहमत के लिए जरूरी आंकड़े 118 को छू लेंगे.

टीवीके

234 में से तमिलनाडु की 108 सीटों पर कामयाबी मिली. सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद कांग्रेस के पांच विधायकों के समर्थन को लेकर सरकार बनाने का दावा पेश किया. राज्‍यपाल ने इस पर कहा कि पहले आप बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन का पत्र पेश कीजिए. उसके बाद ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा. इस बात से ही पेंच फंस गया. टीवीके को बहुमत के लिए महज 5 विधायकों की जरूरत है. उन्‍होंने डीएमके कैंप की वीसीके और लेफ्ट पार्टियों सीपीएम एवं सीपीआई से समर्थन का आग्रह किया है. इन सबके पास दो-दो सीटें हैं. यदि ये दल टीवीके के साथ जाते हैं तो कुल मिलाकर छह विधायक टीवीके और मिल जाएंगे तो वो 119 के आंकड़े के साथ बहुमत पा सकेंगे.

टीवीके के आग्रह पर शुक्रवार को वीसीके फैसला लेने वाली है. उधर फैसला लेने से पहले वो स्‍टालिन खेमे से भी बात करेंगे. हालांकि बदलते समीकरणों को देखते हुए टीवीके ने सूत्रों के मुताबिक रणनीति बनाई है कि यदि उनको सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया जाता और डीएमके-अन्‍नाडीएमके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो टीवीके के सभी 108 विधायक इस्‍तीफा दे देंगे.

कांग्रेस और बीजेपी

कांग्रेस ने डीएमके कैंप छोड़कर इस शर्त पर टीवीके को अपने पांच विधायकों का समर्थन दिया है कि वो बीजेपी या उससे जुड़े किसी दल के समर्थन को नहीं ले. इसी तर्ज पर अन्‍नाडीएमके कैंप में शामिल बीजेपी (1 सीट) का रुख ये है कि टीवीके-कांग्रेस गठबंधन की सरकार नहीं बननी चाहिए.

बीजेपी की सोच ये है कि पड़ोसी राज्‍य केरल में एक दशक बाद कांग्रेस की वापसी हुई है. ऐसे में यदि तमिलनाडु में भी कांग्रेस सत्‍ता में साझेदारी करती है तो वो साउथ में और मजबूत हो सकती है. बीजेपी इसलिए कांग्रेस की सत्‍ता में राह रोकना चाहती है.