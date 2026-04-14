महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू... तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र, किए ये बड़े वादे

Tamil Nadu Election 2026: पश्चिम बंगाल के बाद अब तमिलनाडु में भाजपा ने अपने घोषणापत्र जारी किया है. मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 2,000 रुपये और हर साल तीन फ्री LPG सिलेंडर का वादा किया है. घोषणापत्र जारी करने के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी. नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और हर भारतीय को इस पर बहुत गर्व है. आज इस सांस्कृतिक राजधानी को अपराध की राजधानी में बदल दिया गया है. अब पूरे राज्य में DMK और भ्रष्टाचार, अपराध के खिलाफ गुस्सा है. इस चुनाव में आप देखेंगे, हम देखेंगे कि लोग इस नापाक गठबंधन का पर्दाफाश करेंगे.

महिलाओं के लिए 2000 की घोषणा

BJP ने अपने घोषणा पत्र में घर की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये, सालाना तीन फ्री LPG सिलेंडर और टैक्स बढ़ोतरी और बढ़ते रहने के खर्च को कम करने के लिए हर घर को एक बार में 10,000 रुपये देने का वादा किया है. मैनिफेस्टो में योग्य महिलाओं को ई-स्कूटर खरीदने के लिए Rs 25,000 की सब्सिडी, जल्लीकट्टू बैल पालने वालों को Rs 2,000 महीने की मदद और हिस्सा लेने वालों की मौत होने पर Rs 10 लाख की मदद का भी प्रस्ताव है.

घर खरीदने वालों को भी मिलेगी छूट

पार्टी ने पहली बार घर खरीदने वाली महिलाओं के लिए 3% स्टाम्प ड्यूटी में छूट, Rs 10,000 की एक बार की घरेलू मदद स्कीम और घरेलू सामान के लिए Rs 8,000 के कूपन समेत लगातार मदद के उपायों की भी घोषणा की है. इसमें स्थानीय लोगों के लिए बड़े मंदिरों में रोजाना दो घंटे के दर्शन स्लॉट और थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर रोशनी करने समेत कार्तिगई दीपम की रस्मों को जारी रखने का भी प्रस्ताव है.

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Union Minister JP Nadda says, "When I talk about Tamil Nadu, I always say that it is the cradle of one of the world's oldest civilisations. Every Indian is very proud of it... Today, this cultural capital has been converted into a crime capital... It is the DMK that made… https://t.co/2CYdLGhcHE pic.twitter.com/HhguuXUfCQ April 14, 2026

DMK पर साधा निशाना

इस मौके पर बोलते हुए कहा कि जब मैं तमिलनाडु की बात करता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का जन्मस्थान है. हर भारतीय को इस पर बहुत गर्व है. आज, यह कल्चरल कैपिटल क्राइम कैपिटल में बदल गया है. यह DMK ही है जिसने तमिलनाडु को हर मोर्चे पर फेल कर दिया.

इस चुनाव में, आप देखेंगे, हम देखेंगे, कि लोग इस नापाक DMK को एक्सपोज करेंगे. यह एक फैमिली पार्टी है जहां स्टालिन टॉप पर हैं, उदयनिधि वारिस हैं, कनिमोजी पार्टनर हैं, और सबरीसन मैनेजर हैं. यह पार्टी ऐसे ही काम कर रही है. DMK ने महिलाओं के साथ धोखा किया है. उन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है. उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है. (ANI)