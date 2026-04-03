Tamil Nadu Election 2026: केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यपाल और...BJP ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, इन चर्चित चेहरों पर जताया भरोसा

Tamil Nadu Election 2026: तमिलानाडु विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है. भाजपा ने 27 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है. इस लिस्ट में पार्टी के कई बड़े और चर्चित चेहरे शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री एल मुरूगन को अवानाशी सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. जबकि पूर्व राज्यपाल तमिल साईं को भी टिकट दिया गया है.

भाजपा द्वारा जारी हुई सूची में सबसे चर्चित नाम केंद्रीय मंत्री (राज्य) और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एल. मुरुगन का है. उन्हें अविनासी (SC) विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा भाजपा ने तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन को मायलापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है.

इन चर्चित चेहरों पर जताया भरोसा

भाजपा ने अवाड़ी सीट से एम. राजसिंह महिंद्रा को, मायलापुर से डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन, अविनाशी (एससी)- डॉ. एल. मुरुगन, कोयंबटूर नॉर्थ से वानती श्रीनिवासन, तिरुवन्नामलाई से सी. एलुमलाई, सत्तूर से नैनार नागेंद्रन, नागरकोइल से एम.आर. गांधी और विलावनकोड से विजयधारणी को मैदान में उतारा है. इसके अलावा पार्टी ने डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन मायलापुर, वानती श्रीनिवासन कोयंबटूर नॉर्थ, कीर्ति​का शिवकुमार को मोडक्कूरिची, कविता श्रीकांत को अरंथांगी और विजयधारणी को विलावनकोड से टिकट दिया है.

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candidates for Tamil Nadu Assembly elections; Dr Tamilisai Soundararajan to contest from Mylapore, Vanathi Srinivasan to contest from Coimbatore (North), Dr. L. Murugan from Avanashi pic.twitter.com/4c2uRhy6Gp April 3, 2026

कब होगा नामांकन

तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा AIADMK (अन्नाद्रमुक) के नेतृत्व वाले गठबंधन (NDA) का प्रमुख हिस्सा है, जिसमें PMK और AMMK भी शामिल हैं. गठबंधन के मुताबिक भाजपा ने 27 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है. 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं. मतगणना 4 मई को होगी, वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अप्रैल है. चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं.