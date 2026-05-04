Bengal Result Winners and Losers List: स्टालिन के अभेद्य किले में TVK ने गाड़ा झंडा, ऐतिहासिक जीत की तरफ विजय की पार्टी; किन सीटों पर किसने मारी बाजी?

Tamil Nadu Elections Result 2026: DMK का गढ़ माने जाने वाले तमिलनाडु में एक एक्टर विजय की सत्ता बनती नजर आ रही है. बता दें कि मुख्यमंत्री की बड़ी हार के साथ ही TVK कई बड़ी सीटों पर जीत हासिल कर रही है. इस पार्टी ने राज्य में इतिहास रचा है.
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Tamil Nadu Elections Result: तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं. राज्य में कई सालों से सत्ता में काबिज एम के स्टालिन की DMK को एक्टर विजय की पार्टी TVK ने उखाड़ फेंका है. राज्य में TVK बहमुत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है. फिलहाल तमिलनाडु की कई विधानसभा सीटों पर गिनती जारी है, लेकिन TVK की प्रचंड जीत को लेकर हर कोई निश्चित है. इस कांटे की टक्कर में DMK का सूपड़ा साफ नजर आ रहा है.
बता दें कि तमिलनाडु में 7 मई 2021 से DMK की सरकार थी. इस चुनाव में जीत के बाद से अबतक एम के स्टालिन मुख्यमंत्री के पद पर काम कर रहे थे. इससे पहले साल 1967 में यहां DMK सत्ता में आई थी. चुनाव के ताजा आंकड़ों की बात करें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभाओं में से 223 के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें TVK 76 सीटों पर लीड कर रही है और 32 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है. इसके अलावा DMK 14 सीटों पर जीती है और 47 सीटों पर लीड कर रही है. ADMK 33 सीटों पर आगे चल रही है और 12 सीटों पर वह जीत चुकी है.
तमिलनाडु की हॉट सीटों पर अबतक के आंकड़े
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विधानसभा क्षेत्र
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जीत
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हार
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अंतर
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कोलाथुर
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वीएस बाबू (TVK)
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एम के स्टालिन (DMK) हारे
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8795
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एडप्पाडी
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एडप्पाडी पलनीस्वामी (AIADMK) आगे
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प्रेमकुमार के (निर्दलीय)
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कोयंबटूर दक्षिण
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वी सेंथिल बालाजी (DMK) जीते
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वी सेंथिलकुमार (TVK) हारे
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2271
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मदुरै सेंट्रल
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मधर बदरुदीन (TVK) जीते
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पलानीवेल थियागा राजन (DMK) हारे
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19128
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सलेम दक्षिण
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विजय तमिलन प्रतिभान (TVK) जीते
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लोगनाथन एम (DMK) हारे
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33369
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तिरुचिरापल्ली पश्चिम
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केन नेहरू (DMK) जीते
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जी रमामूर्ति (TVK) हारे
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4786
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बोदिनायकानूर
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पन्नीरसेल्वम.ओ (DMK) आगे
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प्रकाश एस (TVK) पीछे
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तिरुप्पुर
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बालमुरुगन एस ( TVK) जीते
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दिनेशकुमार एन (DMK)
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12901
बता दें कि तमिलनाडु में 5.73 मतदाता है. वहीं यहां इतने सालों बाद TVK की सरकार बनती दिखाई दे रही है. राज्य में इस साल कुल 84.69 प्रतिशत मतदान हुआ, जो तमिलनाडु के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा रहा. इस बार के चुनाव में DMK नेता और मुख्यमंत्री एम की स्टालिन की हार को TVK की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है. खुद एक्टर विजय पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही सीटों पर वह बढ़त में है.
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