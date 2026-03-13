Advertisement
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी

VK Sasikala: एआईएडीएमके से निष्कासित नेता वी. के. शशिकला ने नई पार्टी ऑल इंडिया पुरैची थलाइवर मक्कल मुनेत्र कड़गम के गठन की घोषणा की. उन्होंने नारियल के बागान को चुनाव चिह्न बताया और कहा कि पार्टी एम. जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता की विचारधारा पर चलेगी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 13, 2026, 02:11 PM IST
Tamil Nadu Elections: तमिलनाडु की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब एआईएडीएमके से निष्कासित नेता और दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की करीबी सहयोगी वीके शशिकला ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी. शशिकला ने बताया कि उनकी पार्टी का नाम 'ऑल इंडिया पुरैची थलाइवर मक्कल मुनेत्र कड़गम' होगा. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के चुनाव चिह्न के रूप में 'नारियल का बागान' का भी अनावरण किया.

बता दें कि शशिकला की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब तमिलनाडु में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं. माना जा रहा है कि नई पार्टी के साथ शशिकला एक बार फिर राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रही हैं.

एमजीआर की विरासत का जिक्र

नई पार्टी के नाम की घोषणा करते हुए शशिकला ने एआईएडीएमके के संस्थापक और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन को याद किया. उन्होंने कहा कि एमजीआर ने पार्टी की स्थापना जनता की सेवा और डीएमके के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक विकल्प देने के उद्देश्य से की थी. शशिकला ने कहा कि एमजीआर की राजनीति गरीबों और आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित थी. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी नई पार्टी उसी विचारधारा और परंपरा को आगे बढ़ाएगी.

जयललिता की जयंती पर किया था ऐलान

इससे पहले शशिकला ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की 78वीं जयंती के मौके पर नई द्रविड़ पार्टी शुरू करने की घोषणा की थी. रामनाथपुरम में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने पार्टी का झंडा फहराया और कहा था कि वह जल्द ही नए राजनीतिक संगठन की शुरुआत करेंगी. इस कार्यक्रम में शशिकला ने अपनी पूर्व पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने एआईएडीएमके के मौजूदा नेतृत्व, खासकर एडप्पाडी के. पलानीस्वामी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी कमजोर हुई है और अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है.

ये भी पढ़ें: 'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार; CJI बोले- महिलाओं को हो सकता है नुकसान

शशिकला ने कहा कि अगर वह पिछले कई वर्षों की तरह चुप रहतीं तो यह तमिलनाडु की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता. इसलिए उन्होंने एक नई राजनीतिक यात्रा शुरू करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पेरारिग्नर अन्ना, एमजीआर और जयललिता के मार्ग का अनुसरण करेगी और गरीबों व आम जनता के हितों के लिए काम करेगी.

पार्टी का झंडा और प्रतीक

नई पार्टी का झंडा काले, सफेद और लाल रंगों से तैयार किया गया है, जिसमें अन्ना, एमजीआर और जयललिता की तस्वीरें शामिल हैं. शशिकला ने कहा कि यह झंडा द्रविड़ आंदोलन की विरासत और उसके मूल्यों का प्रतीक है. बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति पहले से ही काफी प्रतिस्पर्धी मानी जाती है.

राज्य में फिलहाल एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार है, जबकि एआईएडीएमके विपक्ष की प्रमुख पार्टी बनी हुई है. इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी राज्य में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं. ऐसे में शशिकला की नई पार्टी आने वाले चुनावों में किस तरह का असर डालती है, इस पर लोगों की नजर बनी हुई है. माना जा रहा है कि यह कदम तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण भी पैदा कर सकता है.

