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तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका, आग ने मचाया तांडव, 16 लोगों की मौके पर मौत

Tamil Nadu Factory Explosion: तमिलनाडु में विरुधुनगर के पास कट्टनरपट्टी में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ. फायर-रेस्क्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक इस घटना में 16 लोगों की मौत और 6 घायल हुए हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 19, 2026, 05:43 PM IST
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तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका, आग ने मचाया तांडव, 16 लोगों की मौके पर मौत

Explosion In Patakha Factory: तमिलनाडु में विरुधुनगर स्थित कट्टनरपट्टी स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कम से कम 19 लोग मारे गए और छह घायल हुए हैं. यह विस्फोट वनजा फायरक्रैकर फैक्ट्री में हुआ, जिससे कई कमरे क्षतिग्रस्त हो गए. इन कमरों में लगभग 30 कर्मचारी मौजूद थे. घटना को लेकर SP श्रीनाथ ने बताया कि दमकलकर्मियों ने एक घंटे बाद आग पर काबू पाया और रेस्क्यू टीम ने मलबे से शव निकाले.  

सीएम ने जताया दुख  

घटना को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने दुख जताया और प्रभावित परिवारों को जरूर सहायता का आश्वासन दिया. सीएम ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' विरुधुनगर जिले के कट्टनपत्ती में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत की दुखद खबर से गहरा दुख हुआ है. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैंने माननीय मंत्री के के एस एस आर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु से तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों में तेजी लाने और उनकी निगरानी करने तथा प्रभावित परिवारों को सांत्वना देने का अनुरोध किया है.' 

सीएम ने आगे कहा कि उन्होंने घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर से संपर्क किया और उन्हें सभी आवश्यक सहायता समन्वय करने का निर्देश दिया है. 

खबर अपडेट की जा रही है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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