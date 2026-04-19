तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका, आग ने मचाया तांडव, 16 लोगों की मौके पर मौत

Tamil Nadu Factory Explosion: तमिलनाडु में विरुधुनगर के पास कट्टनरपट्टी में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ. फायर-रेस्क्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक इस घटना में 16 लोगों की मौत और 6 घायल हुए हैं.
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Explosion In Patakha Factory: तमिलनाडु में विरुधुनगर स्थित कट्टनरपट्टी स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कम से कम 19 लोग मारे गए और छह घायल हुए हैं. यह विस्फोट वनजा फायरक्रैकर फैक्ट्री में हुआ, जिससे कई कमरे क्षतिग्रस्त हो गए. इन कमरों में लगभग 30 कर्मचारी मौजूद थे. घटना को लेकर SP श्रीनाथ ने बताया कि दमकलकर्मियों ने एक घंटे बाद आग पर काबू पाया और रेस्क्यू टीम ने मलबे से शव निकाले.
घटना को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने दुख जताया और प्रभावित परिवारों को जरूर सहायता का आश्वासन दिया. सीएम ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' विरुधुनगर जिले के कट्टनपत्ती में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत की दुखद खबर से गहरा दुख हुआ है. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैंने माननीय मंत्री के के एस एस आर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु से तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों में तेजी लाने और उनकी निगरानी करने तथा प्रभावित परिवारों को सांत्वना देने का अनुरोध किया है.'
விருதுநகர் மாவட்டம் கட்டனார்பட்டியில் ஏற்பட்ட பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் பலர் உயிரிழந்துள்ள துயரச் செய்தி மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.
மீட்புப் பணிகளை விரைவுபடுத்திக் கண்காணிக்கவும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல்…
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 19, 2026
सीएम ने आगे कहा कि उन्होंने घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर से संपर्क किया और उन्हें सभी आवश्यक सहायता समन्वय करने का निर्देश दिया है.
खबर अपडेट की जा रही है.
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