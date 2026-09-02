/लाश का सिर किचन में, धड़ ट्रेन में... 4 लाख के लालच में किए थे हयात के टुकड़े, 24 दिन बाद यूं सुलझी मर्डर मिस्ट्री

गुनाह कितना भी शातिर हो, एक न एक चूक कातिल को उसके अंजाम तक खींच ही लाती है. कातिलों ने लाश को 2 हजार किलोमीटर दूर ठिकाने लगाने की खौफनाक साजिश रची थी, लेकिन उनकी सिर्फ 'एक गलती' ने तमिलनाडु एक्सप्रेस में मिले लावारिस लाल सूटकेस का सारा खूनी राज खोलकर रख दिया. आइए जानते हैं चेन्नई से आगरा तक फैले इस सनसनीखेज हत्याकांड की डिटेल स्टोरी, जो पिछले 1 महीने से मीडिया की सुर्खियां बना रहा और हर किसी को हैरान कर दिया.
तारीख थी 5 अगस्त. वक्त सुबह के ठीक 5 बजे. आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर तमिलनाडु एक्सप्रेस आकर रुकती है. जहां जीआरपी के जवान पहले से मौजूद होते हैं. उनकी नजरें टिकी थीं ट्रेन के सबसे पिछले जनरल डिब्बे पर.
एक घंटे पहले, जब यह ट्रेन ग्वालियर से निकली थी, तो एक मुसाफिर ने डिब्बे में लावारिस पड़े लाल रंग के चमचमाते ट्रॉली बैग से अजीब सी बदबू उठने की शिकायत की थी.
जीआरपी के जवानों की टीम डिब्बे में दाखिल होती है. सीट के नीचे वही लाल ट्रॉली बैग रखा था. बैग के एक कोने से गाढ़ा, चिपचिपा लाल तरल रिसकर फर्श पर फैल रहा था. पुलिस ने दस्ताने पहने और धीरे से बैग की जिप खींची. बैग के अंदर जो कुछ था, उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए. बैग के अंदर एक महिला के जिस्म के टुकड़े थे. हाथ-पैर कटे हुए, धड़ मौजूद, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस लाश का सिर गायब था.
बिना सिर की लाश, ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिरों की भीड़ और 2 हजार किलोमीटर का सफर तय कर चुकी एक ट्रेन. पुलिस जवानों के सामने सवाल यह था कि यह लाश किसकी है? इसे किसने रखा? और सबसे बड़ा सवाल उसका सिर कहां है?
तफ्तीश की सुई घूमकर उसी लाल बैग पर टिक गई. लाश के टुकड़ों को जिस प्लास्टिक रैपर में लपेटा गया था, उस पर चेन्नई के एक मशहूर लोकल ब्रांड का लोगो छपा था. यहां से अंदाजा लगाया गया कि कत्ल की पटकथा शायद चेन्नई में ही लिखी गई हो.
पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और पुलिस की एक टीम चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई, जहां से यह ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी. स्क्रीन पर दर्जनों चेहरे आ-जा रहे थे. तभी जांच अधिकारी की उंगली स्क्रीन पर जाकर रुक गई. फ्रेम में एक महिला और एक पुरुष दिखाई दिए. उनके हाथ में ठीक वही लाल रंग का ट्रॉली बैग था. दोनों ने बड़ी चालाकी से बैग को तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सरकाया और खुद ट्रेन में बैठने के बजाय उल्टे कदमों से स्टेशन के बाहर निकल गए.
कातिल कैमरे में कैद हो चुके थे. लेकिन वो कौन थे? चेन्नई के 80 लाख की आबादी वाले शहर में उन दो चेहरों को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा था, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं. पुलिस से कोई बच नहीं सकता. इस केस में भी यही हुआ.
दिन बीतते गए. 5 दिन... 10 दिन... 15 दिन. पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन 19वें दिन एक मुखबिर ने उन चेहरों को पहचान लिया. सुराग मिला चेन्नई के गुडुवांचेरी इलाके का. सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम ने एक किराए के मकान पर आधी रात को छापा मारा. घर का दरवाजा बंद था. अंदर कोई नहीं था. पूरे घर की तलाशी ली गई. बेडरूम, अलमारी, फ्रिज... सब खाली. तभी एक सिपाही की नजर किचन के कोने में रखे एक बड़े से भारी पतीले यानी देग पर पड़ी. उस पर भारी ढक्कन लगा हुआ था. जैसे ही पुलिस टीम ने उस पतीले का ढक्कन हटाया तो अंदर का खौफनाक मंजर सामने आ गया. पतीले के अंदर वही गायब सिर पड़ा हुआ था, जिसे आगरा पुलिस 19 दिनों से तलाश रही थी. साथ ही जिस्म के कुछ बचे हुए हिस्से भी उसी में ठूंसे गए थे. मंजर इतना वीभत्स था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए.
जिस मकान से पुलिस को मृतका का चेहरा मिला, उस घर का मालिक मनिकउद्दीन लस्कर था, जो भगवती माझी नाम की महिला के साथ लिव-इन में रहता था. जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें पड़ोसियों को दिखाई तो पड़ोसियों ने बताया कि दोनों 20 दिन से गायब हैं. साथ ही पड़ोसियों ने एक और खुलासा किया कि उनके साथ एक तीसरी महिला भी रहने आई थी, जिसका नाम हयात उन निशा था और वो भी उसी दिन से गायब थी. ऐसे में सवाल उठा कि क्या ट्रॉली बैग में मिली लाश हयात उन निशा की थी?
अब पुलिस ने गुडुवांचेरी में जांच आगे बढ़ाई. तभी लोकल पुलिस को एक और सुराग मिला था. सुराग ये था कि कुछ दिन पहले ही चेन्नई के स्थानीय पुलिस थाने में एक 17 साल के लड़के ने एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि रिपोर्ट लिखाने वाला 17 साल का एक लड़का है और हयात उन निशा उसकी मां है.
जब पुलिस ने हयात उन निशा के बेटे से पूछताछ की तो आधी कहानी सामने आ गई. लड़के ने रोते हुए बताया कि उसकी मां ओडिशा के जगतसिंहपुर की रहने वाली थी. चेन्नई में नौकरी करते हुए उसकी नजदीकी मनिकउद्दीन से हो गई थी. बेटे ने इस रिश्ते का विरोध किया और अलग रहने लगा. हयात उसी घर में मनिकउद्दीन और उसकी लिव-इन पार्टनर भगवती के साथ उसी घर में किराए से रहने चली गई. मनिकउद्दीन पहले से ही भगवती के साथ लिव-इन में रह रहा था और फिर हयात के साथ भी उसके रिश्ते बन चुके थे.
मामले की जांच आगे बढ़ती है. चेन्नई पुलिस की स्पेशल टीम बिना एक पल गंवाए ओडिशा के जगतसिंहपुर के लिए रवाना हो जाती है. जगतसिंहपुर में उसके परिवार के सामने पुलिस जब आगरा के लाल सूटकेस की तस्वीरें रखती है तो यह साफ हो जाता है कि आगरा स्टेशन पर मिला वो क्षत-विक्षत धड़ किसी और का नहीं, बल्कि 38 साल की हयात उन निशा का ही था.
गुत्थी की कड़ियां अब एक-एक करके खौफनाक तरीके से जुड़ रही थीं. अब कातिल साफ थे. मनिकउद्दीन और भगवती. लेकिन वो थे कहां?
सर्विलांस और खुफिया तंत्र की मदद से पुलिस को सुराग मिला कि दोनों चेन्नई से 2000 किलोमीटर दूर, पूर्वोत्तर के जंगलों और उग्रवाद प्रभावित मणिपुर के जीरीबाम इलाके में छिपे बैठे हैं. चेन्नई पुलिस की स्पेशल टीम मणिपुर पहुंची. 7 दिनों तक जंगलों और अनजान गलियों की खाक छानने के बाद, 28 अगस्त को आखिरकार पुलिस ने दोनों को एक झोपड़ी से दबोच लिया और मणिपुर की एक कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लिया गया और फिर उन्हें चेन्नई लाया गया.
हथकड़ी लगते ही मनिकउद्दीन और भगवती टूट गए. उन्होंने जो कबूलनामा किया, उसने पुलिस को भी दंग कर दिया. चेन्नई के करीब गुडुवांचेरी के इस घर में दो महीने पहले हयात उन निशा बतौर किराएदार रहने आई थी. उस घर में दो कमरे थे. एक कमरे में मनिकउद्दीन और भगवती रहते थे. दूसरे कमरे में हयात. हयात के पास पिछली नौकरी के करीब 4 लाख रुपये बैंक में मौजूद थे. इसके अलावा उसके पास सोने के कुछ जेवर भी थे.
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि हयात के 4 लाख रुपये और सोने के जेवर हड़पने के लिए उन्होंने सोते वक्त उसका गला घोंट दिया था. कत्ल के बाद उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े किए, लेकिन धड़ और हाथ-पैर काटने के बाद भी पूरी लाश उस लाल सूटकेस में नहीं समा पा रही थी. लिहाजा, उन्होंने सिर और कुछ हिस्से किचन के उसी पतीले में छोड़ दिए और आधी लाश को लाल सूटकेस में भरकर तमिलनाडु एक्सप्रेस में डाल दिया. उनकी योजना थी कि ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, लावारिस लाश मिलेगी और पुलिस कभी चेन्नई तक नहीं पहुंच पाएगी. जब पुलिस ने हयात उन निशा के बैंक के पैसे और जेवर दोनों गायब थे.
कातिलों ने साजिश बेहद खौफनाक बुनी थी. लेकिन वे एक बड़ी गलती कर बैठे. गलती ये थी कि जब दोनों स्टेशन पर सूटकेस लेकर गए थे, चेहरा खुला छोड़ा था, इसलिए वो वहां लगे कैमरों में कैद हो गए. इस मामले के तार चेन्नई के उस रैपर से भी जुड़े, जिसमें लाश को लपेटा गया था. इसी सुराग ने 2000 किलोमीटर दूर बैठी पुलिस को सीधे आरोपियों के दरवाजे तक पहुंचा दिया. इस तरह इस केस का पर्दाफाश हुआ और आज गुनहगार सलाखों के पीछे हैं.