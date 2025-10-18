Tamil Nadu Goverment Announces Holidays: तमिुलनाडु की सरकार ने राज्य में दिवाली के बाद राज्य में यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी दी है.
Tamil Nadu News: देशभर में अब कुछ दिनों बाद सबसे बड़ा पर्व दिवाली मनाई जाएगी. आमतौर पर इस त्योहार को लोग अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मनाते हैं. ऐसे में घर से लौटने वाले लोगों की सुविधा के लिए तमिलनाडु सरकार ने 21 अक्टूबर 2025 को राज्य भर के सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्कूलों और कॉलेजों के लिए विशेष अवकाश की घोषणा की है.
दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को है और सरकार ने कहा कि एक दिन की छुट्टी छात्रों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए घोषित की गई है, जो त्यौहार के दौरान अपने मूल स्थानों से यात्रा करेंगे. इस अतिरिक्त अवकाश की भरपाई के लिए, शनिवार, 25 अक्टूबर को सभी सरकारी संस्थानों और शैक्षणिक प्रतिष्ठानों के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है. यह कदम शिक्षक संघों द्वारा दिवाली के अगले दिन छुट्टी की बार-बार की गई अपील के बाद उठाया गया है ताकि छात्रों और कर्मचारियों की परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित की जा सके. तमिलनाडु प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ (TNPSTA) ने सरकार से शिक्षकों और छात्रों को अपने मूल जिलों तक लंबी दूरी तय करने में आने वाली समस्याओं पर विचार करने का आग्रह किया था.
TNPSTA के राज्य अध्यक्ष सी. अरासु ने कहा,' दिवाली के लिए, शिक्षक, छात्र और शिक्षा विभाग के अधिकारी सप्ताहांत में अपने गृहनगर जाएंगे और अगले दिन लौटेंगे. परिवहन नेटवर्क बेहद व्यस्त रहने की उम्मीद है.' उन्होंने आगे कहा कि लोगों को सुविधानुसार लौटने के लिए प्रमुख त्योहारों के अगले दिन छुट्टी देने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. एसोसिएशन के बयान में कहा गया है,' भीड़ को देखते हुए 21 अक्टूबर 2025 को अवकाश घोषित करने से भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी. इसकी भरपाई शनिवार को काम करके की जा सकती है.'
सरकारी सूत्रों के अनुसार यह फैसला कई विभागों और शिक्षा निकायों के अनुरोधों की समीक्षा के साथ-साथ परिवहन और जिला अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के बाद लिया गया. इस विशेष अवकाश का उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान तमिलनाडु में यात्रा करने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है. इस घोषणा के साथ ही स्कूल और कॉलेज अब 2 दिन की दिवाली की छुट्टी मनाएंगे तथा 22 अक्टूबर से सामान्य कामकाज शुरू हो जाएगा. ( इनपुट-आईएएनएस)
