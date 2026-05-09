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Hindi Newsदेशसबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी विपक्ष में...! विजय की शपथ पर सस्पेंस के बीच फिर वायरल हुआ प्रमोद महाजन का 1997 वाला भाषण- Video

सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी विपक्ष में...! विजय की शपथ पर सस्पेंस के बीच फिर वायरल हुआ प्रमोद महाजन का 1997 वाला भाषण- Video

Vijay TVK: तमिलनाडु में सरकार गठन के सस्पेंस के बीच प्रमोद महाजन का 1997 का चर्चित लोकसभा भाषण फिर वायरल हो गया है. उस भाषण में उन्होंने गठबंधन राजनीति की विसंगतियों पर तंज कसते हुए कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में और सबसे छोटी सत्ता में है. मौजूदा तमिलनाडु संकट में वही राजनीतिक तस्वीर दोहराती नजर आ रही है, जहां विजय की TVK सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सत्ता से दूर है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 09, 2026, 08:52 AM IST
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Tamil Nadu Government Formation
Tamil Nadu Government Formation

TVK Majority Crisis: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी उथल-पुथल ने लगभग तीन दशक पुराने एक संसदीय भाषण को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है. प्रमोद महाजन का 1997 में लोकसभा में दिया गया भाषण आज सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक दोबारा सुना और शेयर किया जा रहा है. कारण साफ है, आज तमिलनाडु की राजनीति में जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वह काफी हद तक उसी अजीब गठबंधन गणित जैसी लग रही है, जिसका जिक्र महाजन ने अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में संसद में किया था.

राज्य में विजय की पार्टी TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अब तक सरकार नहीं बना सकी है. दूसरी ओर छोटी-छोटी पार्टियां सत्ता की चाबी अपने हाथ में लिए बैठी हैं. राजनीतिक दल वैचारिक सीमाएं तोड़कर नए समीकरण तलाश रहे हैं और इसी वजह से 1997 की गठबंधन राजनीति की याद फिर ताजा हो गई है.

तमिलनाडु का मौजूदा राजनीतिक गणित

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में TVK ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जगह बनाई. लेकिन 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है. TVK बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गई और तभी से समर्थन जुटाने की कवायद शुरू हो गई. कांग्रेस, CPI, CPI-M और कुछ छोटे दलों के समर्थन की चर्चा तेज हुई. हालांकि समर्थन के बावजूद स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है. कुछ दलों ने सार्वजनिक बयान दिए, लेकिन औपचारिक समर्थन पत्र देने में देरी होती रही. इसी बीच, कभी DMK-AIADMK समीकरण की चर्चा हुई, तो कभी छोटे दलों के किंगमेकर बनने की बातें सामने आईं. इसी अस्थिर माहौल में राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने प्रमोद महाजन का वह ऐतिहासिक भाषण याद करना शुरू किया.

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1996 का चुनाव: जब देश को मिला था त्रिशंकु जनादेश

1996 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प चुनावों में गिना जाता है. किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) के नेतृत्व में भाजपा 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा (Shankar Dayal Sharma) ने वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया. भाजपा को उम्मीद थी कि क्षेत्रीय दल उसका समर्थन करेंगे, लेकिन कई पार्टियों ने धर्मनिरपेक्षता का हवाला देते हुए दूरी बना ली. बहुमत साबित न कर पाने के कारण वाजपेयी सरकार सिर्फ 13 दिन में ही गिर गई. इसके बाद गैर-भाजपा और गैर-कांग्रेस दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया. कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया और एच. डी. देवेगौड़ा (H. D. Deve Gowda) प्रधानमंत्री बने. लेकिन यह गठबंधन शुरुआत से ही विरोधाभासों से भरा हुआ था.

जब कांग्रेस ने वापस लिया समर्थन

संयुक्त मोर्चा सरकार का संकट तब शुरू हुआ जब सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने. कांग्रेस को लगने लगा कि प्रधानमंत्री देवेगौड़ा पार्टी नेतृत्व को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं. इस दौरान कांग्रेस नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों की जांच भी तेज हो गई. आखिरकार 30 मार्च 1997 को कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया. सरकार पर संकट गहराया और संसद में विश्वास प्रस्ताव लाया गया. 11 अप्रैल 1997 को सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकी. संयुक्त मोर्चे को 190 वोट मिले, जबकि विपक्ष को 292 वोट प्राप्त हुए. इसी बहस के दौरान प्रमोद महाजन ने वह भाषण दिया जो आज भी भारतीय संसदीय इतिहास के सबसे यादगार भाषणों में गिना जाता है.

मैं सबसे बड़ी पार्टी से हूं, लेकिन विपक्ष में हूं: महाजन

लोकसभा में बोलते हुए प्रमोद महाजन ने चीन यात्रा का एक किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि चीनी प्रतिनिधिमंडल भारतीय लोकतंत्र को समझना चाहता था. तब उन्होंने भारतीय राजनीति की स्थिति कुछ इस तरह समझाई:

मैं प्रमोद महाजन हूं. मैं सबसे बड़ी पार्टी से हूं और विपक्ष में हूं...

फिर उन्होंने कांग्रेस सांसद की ओर इशारा करते हुए कहा कि

ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से हैं, सरकार में नहीं हैं लेकिन सरकार को समर्थन दे रहे हैं...

इसके बाद उन्होंने वाम दलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे सरकार के साथ हैं लेकिन सरकार में नहीं हैं...

और फिर सबसे चर्चित लाइन आई:

वह अपनी पार्टी के अकेले सदस्य हैं और सरकार में मंत्री हैं...

पूरा सदन हंसी से गूंज उठा था.

गठबंधन राजनीति पर तीखा व्यंग्य

महाजन ने इस भाषण में गठबंधन राजनीति की विसंगतियों को बेहद सरल और हास्यपूर्ण तरीके से पेश किया. उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां

1. सबसे बड़ी पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है
2. छोटी पार्टियां सरकार गिराने-बनाने की ताकत रखती हैं
3. बाहर से समर्थन देने वाली पार्टी असली नियंत्रण अपने हाथ में रख सकती है

उन्होंने बाहरी समर्थन पर भी तंज कसा था. महाजन ने कहा था कि बाहरी समर्थन ऐसा है जैसे कोई आपकी सीढ़ी पकड़े और जैसे ही आप आखिरी पायदान पर पहुंचें, उसे खींच ले. यह टिप्पणी आज भी भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा उद्धृत राजनीतिक व्यंग्यों में गिनी जाती है.

देवेगौड़ा पर भी साधा था निशाना

भाषण के दौरान प्रमोद महाजन ने प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की सार्वजनिक कार्यक्रमों में झपकी लेने की आदत पर भी चुटकी ली थी उन्होंने कहा था कि देश सरकार के अस्तित्व को लेकर चिंतित है और प्रधानमंत्री आराम से सो रहे हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के रिश्ते की तुलना एक अजीब शादी से कर दी थी. दूल्हा और दुल्हन के पिता पहले दिन से ही एक-दूसरे के खिलाफ हैं. हनीमून शुरू भी नहीं हुआ और तलाक की नौबत आ गई. यह टिप्पणी संसद में जोरदार ठहाकों के बीच दर्ज हुई थी.

तमिलनाडु में क्यों फिट बैठ रहा है यह भाषण?

आज तमिलनाडु की स्थिति कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है.

1. सबसे बड़ी पार्टी TVK अब तक सरकार नहीं बना सकी
2. छोटी पार्टियां समर्थन देकर सत्ता का संतुलन तय कर रही हैं
3. वैचारिक विरोधी दल भी बातचीत कर रहे हैं
4. गठबंधन के भीतर और बाहर दोनों जगह अनिश्चितता बनी हुई है

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन दौर भले बदल गया हो, लेकिन संख्या का खेल आज भी उतना ही जटिल है.

ये भी पढ़ें: विजय की शपथ होगी या 'खेला' होगा? बहुमत की गणित में उलझे 'थलापति', शपथ ग्रहण पर फैला भारी कंफ्यूजन!

गठबंधन युग से बहुमत युग तक… और फिर वापसी

देवेगौड़ा सरकार गिरने के बाद I. K. Gujral प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं चली. इसके बाद फिर चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार के साथ सत्ता में लौटे. हालांकि J. Jayalalithaa की AIADMK ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई. बाद में NDA ने स्थिर सरकार चलाई. फिर UPA का दौर आया. 2014 में Narendra Modi के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और लगा कि गठबंधन राजनीति का दौर खत्म हो रहा है. लेकिन 2024 के बाद फिर सहयोगी दलों की अहमियत बढ़ी और भारतीय राजनीति एक बार फिर गठबंधन युग की ओर लौटती दिखी. तमिलनाडु का मौजूदा संकट इसी बदले हुए राजनीतिक दौर का नया उदाहरण बनता जा रहा है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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